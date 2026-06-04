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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरमनी प्लांट को कितना पानी देना चाहिए, जान लीजिए गार्डनिंग टिप्स

मनी प्लांट को कितना पानी देना चाहिए, जान लीजिए गार्डनिंग टिप्स

Money Plant Watering Tips: मनी प्लांट को हमेशा हरा-भरा रखने के लिए वाटरिंग का सही तरीका जानना बेहद जरूरी है. मिट्टी में नमी चेक करके ही पानी दें और बोतल का पानी हर दो हफ्ते में बदलते रहें.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 04 Jun 2026 10:52 AM (IST)
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Money Plant Watering Tips: घर की खूबसूरती बढ़ाने और पॉजिटिव वाइब्स के लिए मनी प्लांट हम सबकी पहली पसंद होता है. वैसे तो यह एक ऐसा पौधा है जिसे बहुत ज्यादा तामझाम या एक्स्ट्रा केयर की जरूरत नहीं होती. लेकिन कई बार सही जानकारी न होने की वजह से लोग इसे सुखा देते हैं. सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन इस बात को लेकर रहता है कि आखिर इसमें पानी कब और कितना डालना चाहिए. 

जरूरत से ज्यादा पानी देने पर इसकी जड़ें सड़ने लगती हैं और पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगती हैं. वहीं पानी कम होने से पौधा बेजान हो जाता है. अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मनी प्लांट हमेशा फ्रेश, चमकदार और एकदम हरा-भरा बना रहे तो आपको वाटरिंग से जुड़े कुछ बेसिक और बेहद जरूरी गार्डनिंग रूल्स को समझना होगा जिससे आपका पौधा सालों-साल बिना किसी परेशानी के तेजी से ग्रो करता रहे.

गमले की मिट्टी चेक करें 

अगर आपने अपने मनी प्लांट को मिट्टी के गमले में लगाया हुआ है. तो पानी देने का एक सिंपल सा नियम हमेशा याद रखें. जब भी आपको गमले में पानी डालना हो पहले अपनी उंगली से मिट्टी की ऊपरी परत को लगभग एक इंच तक चेक कर लें. अगर ऊपर की मिट्टी सूखी लगे तभी उसमें दोबारा पानी डालें. 

पूरी जड़ों तक पानी पहुंचाएं

मनी प्लांट की जड़ें पूरे गमले के अंदर तक फैली होती हैं. इसलिए पानी देते समय कंजूसी बिल्कुल न करें. गमले में पानी इस तरह डालें कि वह पूरी मिट्टी को गीला करते हुए जड़ों के आखिरी हिस्से तक अच्छी तरह पहुंच जाए. इसके साथ ही गमले में ड्रेनेज यानी पानी निकलने का रास्ता बढ़िया होना चाहिए जिससे एक्स्ट्रा पानी नीचे से बाहर निकल सके और जड़ें बिल्कुल न गलें.

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इतने दिन में बदलते रहें पानी

बहुत से लोग मनी प्लांट को मिट्टी के बजाय कांच की फैंसी बोतलों या पानी के जार में लगाना ज्यादा पसंद करते हैं, जो दिखने में बेहद मॉडर्न और अट्रैक्टिव लगता है. अगर आपने भी अपना मनी प्लांट पानी की बोतल में ग्रो किया है  तो इस बात का खास ख्याल रखें कि बोतल का पानी हर 10 से 15 दिन में जरूर बदल दें. 

देरी से होता है यह खतरा

लंबे समय तक एक ही पानी रहने से उसमें न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं और फंगस लगने का डर रहता है. समय पर साफ पानी बदलने से जड़ों को भरपूर ऑक्सीजन और सही पोषण मिलता है जिससे पत्तियां कभी पीली नहीं पड़तीं. इसके अलावा पौधे की अच्छी सेहत के लिए सूखी और पीली पत्तियों को समय-समय पर हटाते रहें ताकि नई ग्रोथ को बढ़ावा मिल सके.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 04 Jun 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Money Plant Gardening Tips Money Plant Care
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