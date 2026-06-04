मनी प्लांट को कितना पानी देना चाहिए, जान लीजिए गार्डनिंग टिप्स

Money Plant Watering Tips: घर की खूबसूरती बढ़ाने और पॉजिटिव वाइब्स के लिए मनी प्लांट हम सबकी पहली पसंद होता है. वैसे तो यह एक ऐसा पौधा है जिसे बहुत ज्यादा तामझाम या एक्स्ट्रा केयर की जरूरत नहीं होती. लेकिन कई बार सही जानकारी न होने की वजह से लोग इसे सुखा देते हैं. सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन इस बात को लेकर रहता है कि आखिर इसमें पानी कब और कितना डालना चाहिए.

जरूरत से ज्यादा पानी देने पर इसकी जड़ें सड़ने लगती हैं और पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगती हैं. वहीं पानी कम होने से पौधा बेजान हो जाता है. अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मनी प्लांट हमेशा फ्रेश, चमकदार और एकदम हरा-भरा बना रहे तो आपको वाटरिंग से जुड़े कुछ बेसिक और बेहद जरूरी गार्डनिंग रूल्स को समझना होगा जिससे आपका पौधा सालों-साल बिना किसी परेशानी के तेजी से ग्रो करता रहे.

गमले की मिट्टी चेक करें

अगर आपने अपने मनी प्लांट को मिट्टी के गमले में लगाया हुआ है. तो पानी देने का एक सिंपल सा नियम हमेशा याद रखें. जब भी आपको गमले में पानी डालना हो पहले अपनी उंगली से मिट्टी की ऊपरी परत को लगभग एक इंच तक चेक कर लें. अगर ऊपर की मिट्टी सूखी लगे तभी उसमें दोबारा पानी डालें.

पूरी जड़ों तक पानी पहुंचाएं

मनी प्लांट की जड़ें पूरे गमले के अंदर तक फैली होती हैं. इसलिए पानी देते समय कंजूसी बिल्कुल न करें. गमले में पानी इस तरह डालें कि वह पूरी मिट्टी को गीला करते हुए जड़ों के आखिरी हिस्से तक अच्छी तरह पहुंच जाए. इसके साथ ही गमले में ड्रेनेज यानी पानी निकलने का रास्ता बढ़िया होना चाहिए जिससे एक्स्ट्रा पानी नीचे से बाहर निकल सके और जड़ें बिल्कुल न गलें.

यह भी पढ़ें: बासमती की खेती से चमकेगी किसानों की किस्मत, इन सीक्रेट तरीकों से बढ़ेगा उत्पादन

इतने दिन में बदलते रहें पानी

बहुत से लोग मनी प्लांट को मिट्टी के बजाय कांच की फैंसी बोतलों या पानी के जार में लगाना ज्यादा पसंद करते हैं, जो दिखने में बेहद मॉडर्न और अट्रैक्टिव लगता है. अगर आपने भी अपना मनी प्लांट पानी की बोतल में ग्रो किया है तो इस बात का खास ख्याल रखें कि बोतल का पानी हर 10 से 15 दिन में जरूर बदल दें.

देरी से होता है यह खतरा

लंबे समय तक एक ही पानी रहने से उसमें न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं और फंगस लगने का डर रहता है. समय पर साफ पानी बदलने से जड़ों को भरपूर ऑक्सीजन और सही पोषण मिलता है जिससे पत्तियां कभी पीली नहीं पड़तीं. इसके अलावा पौधे की अच्छी सेहत के लिए सूखी और पीली पत्तियों को समय-समय पर हटाते रहें ताकि नई ग्रोथ को बढ़ावा मिल सके.

यह भी पढ़ें: क्या है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, जानें इस स्कीम से किसानों को कैसे मिलेगा बंपर मुनाफा?