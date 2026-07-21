इस राज्य में किसानों के लिए बड़ा फैसला, खराब बीज-खाद और कीटनाशकों की शिकायत पर 7 दिन में फैसला

Maharashtra Farmers: महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. अब अगर किसी किसान को खराब बीज, खाद या कीटनाशक मिलने की शिकायत है तो उसकी सुनवाई जल्दी की जाएगी. सरकार का कहना है कि ऐसी शिकायतों का फैसला 7 दिन के अंदर किया जाएगा. इससे किसानों को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

क्या है नया नियम?

सरकार ने अधिकारियों को कहा है कि किसानों की शिकायत मिलते ही उस पर तुरंत काम शुरू किया जाए. अगर किसी किसान को लगता है कि उसे खराब बीज, खाद या कीटनाशक मिला है, तो उसकी जांच की जाएगी. जांच पूरी होने के बाद 7 दिन के अंदर फैसला करने की कोशिश की जाएगी.

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किसानों को क्या फायदा होगा?

पहले कई किसानों को शिकायत का जवाब मिलने में काफी समय लग जाता था. इस वजह से उनकी फसल पर भी असर पड़ता था. अब जल्दी फैसला होने से किसानों को समय पर मदद मिल सकेगी. अगर शिकायत सही पाई जाती है, तो आगे की कार्रवाई भी जल्दी हो सकेगी.

किस तरह की शिकायत कर सकते हैं?

अगर बीज ठीक से नहीं उग रहे हैं, खाद का असर नहीं दिख रहा है या कीटनाशक इस्तेमाल करने के बाद भी फसल को नुकसान हो रहा है, तो किसान इसकी शिकायत कर सकते हैं. शिकायत मिलने के बाद अधिकारी मामले की जांच करेंगे.

सरकार का मकसद

सरकार चाहती है कि किसानों को अच्छी चीजें मिलें और उन्हें किसी तरह का नुकसान न हो. इसी वजह से शिकायतों का काम जल्दी पूरा करने का फैसला लिया गया है. इससे किसानों का भरोसा भी बढ़ेगा और उन्हें समय पर मदद मिल सकेगी.

किसानों को क्या करना चाहिए?

अगर आपको लगता है कि बीज, खाद या कीटनाशक में कोई गड़बड़ी है, तो बिना देर किए इसकी शिकायत करें. खरीद का बिल और दूसरे जरूरी कागज संभालकर रखें. इससे जांच करने में आसानी होगी और शिकायत पर जल्दी काम हो सकेगा.

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