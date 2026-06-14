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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरछोटे किसानों को सरकार का सहारा, प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना से बुढ़ापे में मिलेगी पेंशन

छोटे किसानों को सरकार का सहारा, प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना से बुढ़ापे में मिलेगी पेंशन

PM Kisan Mandhan Yojana: 60 साल की उम्र के बाद छोटे किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह पेंशन योजना एक बेहतरीन सरकारी पहल है. इसमें किसान भाई बुढ़ापे में पेंशन हासिल कर सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 14 Jun 2026 07:06 AM (IST)
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PM Kisan Mandhan Yojana: खेती-किसानी में जिंदगी भर हाड़-तोड़ मेहनत करने के बाद जब उम्र ढलने लगती है, तो अक्सर छोटे और सीमांत किसानों को अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है. इसी चिंता को दूर करने और देश के अन्नदाताओं का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार की एक बेहद शानदार और सुपरहिट स्कीम काम कर रही है, जिसका नाम है 'प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना'. यह योजना खासकर उन छोटे किसानों के लिए एक मजबूत लाठी की तरह है जिनके पास आजीविका का कोई दूसरा बड़ा साधन नहीं है. 

इस सरकारी पेंशन स्कीम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको जवानी के दिनों में बेहद मामूली सा कॉन्ट्रीब्यूशन करना होता है, जिसके बदले बुढ़ापे में आपको सरकार की तरफ से एक फिक्स मंथली इनकम की पूरी गारंटी मिलती है. अगर आप भी बिना किसी रिस्क के अपने आने वाले कल को पूरी तरह सिक्योर और आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो इस बेहतरीन स्कीम के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए.

किन किसानों को मिलेगा इसका फायदा?

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना मुख्य रूप से देश के उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए डिजाइन की गई है जिनके पास कुल मिलाकर 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि योग्य भूमि है. इस स्कीम में शामिल होने के लिए सरकार ने उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच तय की है, यानी आप जितनी जल्दी इस योजना से जुड़ेंगे, आपके लिए निवेश करना उतना ही आसान होगा. 

हर महीने इतनी मिलगी पेंशन

इस योजना के तहत जब आपकी उम्र 60 साल पूरी हो जाएगी तो सरकार की तरफ से आपको हर महीने 3000 रुपये की फिक्स पेंशन सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी. यह राशि साल भर के हिसाब से 36000 रुपये बैठती है.

जो बुढ़ापे में दवाइयों और रोजमर्रा के छोटे-मोटे खर्चों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा साबित होती है. सबसे अच्छी बात यह है कि अगर किसी वजह से किसान की मृत्यु हो जाती है. तो उनके जीवनसाथी को 50% यानी 1500 रुपये मंथली पेंशन फैमिली पेंशन के रूप में दी जाती है.

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महज इतना देना होगा प्रीमियम

इस पेंशन योजना का पूरा गणित बेहद पारदर्शी और किसानों के बजट के अनुकूल है. योजना में आपकी उम्र के हिसाब से हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का प्रीमियम जमा करना होता है. इस स्कीम की सबसे खास और अनोखी बात यह है कि जितना प्रीमियम किसान भाई अपनी जेब से जमा करते हैं. ठीक उतनी ही रकम केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से उनके पेंशन फंड में डालती है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने का तरीका भी बहुत ही सिंपल और डिजिटल है. 

आवेदन करने का पूरा प्रोसेस

आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपने आधार कार्ड, खतौनी (जमीन के दस्तावेज) और बैंक पासबुक की मदद से इसमें अपना रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त में करवा सकते हैं. इसके अलावा जो किसान पहले से पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं. वे चाहें तो अपनी मिलने वाली किश्तों से ही इस प्रीमियम की राशि को सीधे कटवाने का ऑप्शन भी चुन सकते हैं. जिससे उन्हें जेब से अलग से पैसे देने का झंझट भी नहीं रहेगा.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 14 Jun 2026 07:04 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Pension Scheme Pm Kisan Mandhan Yojana Scheme For Farmers
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