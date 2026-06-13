हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरगन्ना, सब्जी या मूंगफली...खेत में लगी है फसल तो अलर्ट हो जाएं किसान, बदलने वाला है मौसम

गन्ना, सब्जी या मूंगफली...खेत में लगी है फसल तो अलर्ट हो जाएं किसान, बदलने वाला है मौसम

Farming Tips: मौसम के बदलते मिजाज और भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए किसानों को अलर्ट रहने की जरूरत है. गन्ने, नकदी फसलों और हरी सब्जियों को आंधी-तूफान से बचाने के लिए अपनाएं यह तरीके.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 13 Jun 2026 12:16 PM (IST)
Preferred Sources

Farming Tips: मौसम का मिजाज एक बार फिर तेजी से करवट ले रहा है और देश के कई इलाकों में आंधी-तूफान, ओलावृष्टि और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की इस चेतावनी ने उन किसानों की धड़कनें बढ़ा दी हैं जिनकी फसलें इस समय खेतों में तैयार खड़ी हैं या शुरुआती दौर में हैं. चाहे आपके खेत में गन्ना लहरा रहा हो, मूंगफली की गांठें बन रही हों या फिर हरी-भरी सब्जियां लगी हों. 

यह बदला हुआ मौसम हर तरफ नुकसान पहुंचा सकता है. इस बदलते मौसम में थोड़ी सी भी लापरवाही आपकी महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकती है. इसलिए बेहद जरूरी है कि आप समय रहते मौसम विभाग की एडवाइजरी को समझें और अपने खेतों को सुरक्षित करने के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाएं.

गन्ने और मूंगफली को बचाने के उपाय

तेज आंधी और ओलावृष्टि का सबसे ज्यादा खतरा इस समय गन्ने और मक्के जैसी लंबी फसलों को है क्योंकि तेज हवाओं के थपेड़ों से इनके टूटने और गिरने की आशंका सबसे अधिक होती है. मौसम वैज्ञानिकों की सलाह है कि गन्ने की फसल को सुरक्षित रखने के लिए पौधों को आपस में गुच्छों में बांध दें और जड़ों के पास अच्छी तरह मिट्टी चढ़ा दें. जिससे उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल सके. इसके अलावा मूंग और उड़द जैसी दलहनी फसलों में इस समय फलियां आ रही हैं.

जहां ओले गिरने से फूल और फलियां टूटकर गिर सकती हैं. मूंगफली की खेती करने वाले किसानों को इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि खेत में पानी बिल्कुल भी जमा न होने पाए क्योंकि जलभराव की स्थिति में मूंगफली की गांठें सड़ने लगती हैं. तेज हवाओं के चलने के दौरान खेतों में किसी भी तरह की सिंचाई या कीटनाशकों का छिड़काव बिल्कुल रोक दें और मौसम साफ होने का इंतजार करें.

यह भी पढ़ें: जुलाई के महीने में कौन सी फसल लगानी चाहिए, नए किसान जान लें काम की बात

सब्जियों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन

सब्जी उगाने वाले किसानों के लिए भी यह अलर्ट बेहद गंभीर है क्योंकि टमाटर, बैंगन, मिर्च के साथ-साथ तोरई, लौकी और करेले जैसी बेल वाली फसलों में भारी बारिश से फंगस का खतरा बढ़ जाता है. बेल वाली सब्जियों को तुरंत मचान या बांस का सहारा देकर ऊंचाई पर करें और खेतों में जल निकासी यानी पानी निकालने का रास्ता एकदम क्लियर रखें ताकि पौधों की जड़ें सुरक्षित रहें. बागवानी करने वाले किसान भाइयों को भी अपने आम, पपीते और केले के बागों में डैमेज कंट्रोल के लिए तैयार रहना चाहिए और कमजोर पौधों को लकड़ी का सहारा देना चाहिए.

आंधी और कड़कती बिजली के दौरान खुले आसमान के नीचे या खेतों में काम करने से बचें और अपने मवेशियों को सुरक्षित शेड में बांधें. आने वाले कुछ दिनों तक लगातार मौसम के अपडेट्स पर नजर रखें और जैसे ही आसमान साफ हो फसलों में फफूंदनाशक का छिड़काव करके अपनी उपज को बीमारियों से बचाएं.

यह भी पढ़ें: हाथ में नहीं आएगा ये आम, इस किसान ने बाग में उगाया 5 किलो का मैंगो; कीमत 3000 रुपये

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 13 Jun 2026 12:07 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Monsoon Season Farming Tips Farming News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
गन्ना, सब्जी या मूंगफली...खेत में लगी है फसल तो अलर्ट हो जाएं किसान, बदलने वाला है मौसम
गन्ना, सब्जी या मूंगफली...खेत में लगी है फसल तो अलर्ट हो जाएं किसान, बदलने वाला है मौसम
एग्रीकल्चर
जुलाई के महीने में कौन सी फसल लगानी चाहिए, नए किसान जान लें काम की बात
जुलाई के महीने में कौन सी फसल लगानी चाहिए, नए किसान जान लें काम की बात
एग्रीकल्चर
Delayed Monsoon In India: मानसून लेट हो जाए तो कब बुवाई शुरू करें किसान, जान लें तरीका
मानसून लेट हो जाए तो कब बुवाई शुरू करें किसान, जान लें तरीका
एग्रीकल्चर
मोती की खेती के लिए सरकार की इस स्कीम में मिलती है सब्सिडी, 11 लाख के निवेश से कमा सकते हैं 40 लाख
मोती की खेती के लिए सरकार की इस स्कीम में मिलती है सब्सिडी, 11 लाख के निवेश से कमा सकते हैं 40 लाख
Advertisement

वीडियोज

Main Vaapas Aaunga Review: इम्तियाज़ अली की दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी
Kangana Ranaut का बेबाक अंदाज आपको हैरान कर देगा, बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक एक्सक्लूसिव बातचीत
Haunted 3D: Ghosts Of The Past Review: Vikram Bhatt की साख पर बट्टा है ये फिल्म!
Bigg Boss 20: सलमान खान फिर संभालेंगे कमान, सामने आई कंटेस्टेंट्स की पहली जानकारी
Raakh Review: अली फज़ल की दमदार वापसी, 2026 का सबसे बेहतरीन क्राइम शो?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बड़ा एक्शन, सुबह-सुबह TMC महासचिव के घर पहुंची कोलकाता पुलिस और सेंट्रल फोर्स के जवान
अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बड़ा एक्शन, सुबह-सुबह TMC महासचिव के घर पहुंची कोलकाता पुलिस और सेंट्रल फोर्स के जवान
बिहार
बिहार के मसौढ़ी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, घायल आरोपी की इलाज के दौरान हुई मौत
बिहार के मसौढ़ी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, घायल आरोपी की इलाज के दौरान हुई मौत
इंडिया
बाबुल सुप्रियो भी छोड़ेंगे ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने खुद जारी किया बयान, शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर क्या कहा?
बाबुल सुप्रियो भी छोड़ेंगे ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने खुद जारी किया बयान, शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर क्या कहा?
बॉलीवुड
Haunted 3D BO Day 1: कंगना और मनोज की फिल्मों के आगे विक्रम भट्ट की 'हॉन्टेड 3D' का चला जादू, तगड़ी ली ओपनिंग, जानें- कलेक्शन
विक्रम भट्ट की 'हॉन्टेड 3D' का चला जादू, पहले दिन धुआंधार छापे नोट, जानें- कलेक्शन
क्रिकेट
IND vs AFG: टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कौन लेगा विराट कोहली की जगह? 3 खिलाड़ियों के बीच छिड़ी जंग
टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कौन लेगा विराट कोहली की जगह? 3 खिलाड़ियों के बीच छिड़ी जंग
विश्व
'ईरान ने ड्रोन से किया था भारतीय जहाज पर अटैक', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, तेहरान ने किया खारिज
'ईरान ने ड्रोन से किया था भारतीय जहाज पर अटैक', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, तेहरान ने किया खारिज
इंडिया
'आतंकवाद के आकाओं तक नहीं पहुंचेगा सिंधु नदी का पानी', रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को दो टूक संदेश
'आतंकवाद के आकाओं तक नहीं पहुंचेगा सिंधु नदी का पानी', राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को दो टूक संदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव, दुल्हन अब खुद खरीद सकेगी पायल और बिछिया
यूपी में सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव, दुल्हन अब खुद खरीद सकेगी पायल और बिछिया
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Embed widget