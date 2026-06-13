खेती के साथ करें मधुमक्खी पालन, सरकार देती है भारी-भरकम सब्सिडी; डबल हो जाएगी कमाई

इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सरकार भी किसानों की पूरी मदद कर रही है और राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत बंपर सब्सिडी दे रही है. इस सरकारी स्कीम के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को करीब 40 प्रतिशत तक की भारी-भरकम वित्तीय मदद दी जाती है जिससे आपकी जेब पर बोझ नहीं पड़ता.