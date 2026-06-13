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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरखेती के साथ करें मधुमक्खी पालन, सरकार देती है भारी-भरकम सब्सिडी; डबल हो जाएगी कमाई

खेती के साथ करें मधुमक्खी पालन, सरकार देती है भारी-भरकम सब्सिडी; डबल हो जाएगी कमाई

Beekeeping With Farming: पारंपरिक खेती के साथ मधुमक्खी पालन शुरू करना कमाई बढ़ाने का एक शानदार और आधुनिक तरीका है. सरकारी सब्सिडी से इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 13 Jun 2026 01:00 PM (IST)
Beekeeping With Farming: पारंपरिक खेती के साथ मधुमक्खी पालन शुरू करना कमाई बढ़ाने का एक शानदार और आधुनिक तरीका है. सरकारी सब्सिडी से इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं.

आजकल पारंपरिक खेती के भरोसे बैठना घाटे का सौदा साबित हो सकता है इसलिए किसान भाई अब स्मार्ट बिजनेस आइडियाज अपना रहे हैं. मधुमक्खी पालन एक ऐसा ही एवरग्रीन और तगड़ा मुनाफे वाला काम है जिसे आप अपनी रेगुलर खेती के साथ साइड बिजनेस के तौर पर बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं.

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इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सरकार भी किसानों की पूरी मदद कर रही है और राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत बंपर सब्सिडी दे रही है. इस सरकारी स्कीम के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को करीब 40 प्रतिशत तक की भारी-भरकम वित्तीय मदद दी जाती है जिससे आपकी जेब पर बोझ नहीं पड़ता.
इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सरकार भी किसानों की पूरी मदद कर रही है और राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत बंपर सब्सिडी दे रही है. इस सरकारी स्कीम के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को करीब 40 प्रतिशत तक की भारी-भरकम वित्तीय मदद दी जाती है जिससे आपकी जेब पर बोझ नहीं पड़ता.
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अगर आप महिला किसान, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपके लिए यह ऑफर और भी ज्यादा शानदार हो जाता है. इन कैटेगरी के लोगों को सरकार की तरफ से पूरे 50 फीसदी तक की सब्सिडी का फायदा मिलता है जो नए स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ी राहत है.
अगर आप महिला किसान, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपके लिए यह ऑफर और भी ज्यादा शानदार हो जाता है. इन कैटेगरी के लोगों को सरकार की तरफ से पूरे 50 फीसदी तक की सब्सिडी का फायदा मिलता है जो नए स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ी राहत है.
Published at : 13 Jun 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Beekeeping Farming News

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