एक्सप्लोरर
खेती के साथ करें मधुमक्खी पालन, सरकार देती है भारी-भरकम सब्सिडी; डबल हो जाएगी कमाई
Beekeeping With Farming: पारंपरिक खेती के साथ मधुमक्खी पालन शुरू करना कमाई बढ़ाने का एक शानदार और आधुनिक तरीका है. सरकारी सब्सिडी से इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं.
आजकल पारंपरिक खेती के भरोसे बैठना घाटे का सौदा साबित हो सकता है इसलिए किसान भाई अब स्मार्ट बिजनेस आइडियाज अपना रहे हैं. मधुमक्खी पालन एक ऐसा ही एवरग्रीन और तगड़ा मुनाफे वाला काम है जिसे आप अपनी रेगुलर खेती के साथ साइड बिजनेस के तौर पर बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं.
1/6
2/6
Published at : 13 Jun 2026 01:00 PM (IST)
एग्रीकल्चर
6 Photos
खेती के साथ करें मधुमक्खी पालन, सरकार देती है भारी-भरकम सब्सिडी; डबल हो जाएगी कमाई
एग्रीकल्चर
6 Photos
चाय का स्वाद होगा दोगुना, गमले में आसानी से ताजी अदरक उगाने का ये तरीका नहीं जानते होंगे आप
एग्रीकल्चर
6 Photos
बकरी पालन या डेयरी पालन... डेयरी के बिजनेस के लिए क्या रहेगा बेस्ट, किसमें ज्यादा मुनाफा?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
एग्रीकल्चर
गन्ना, सब्जी या मूंगफली...खेत में लगी है फसल तो अलर्ट हो जाएं किसान, बदलने वाला है मौसम
एग्रीकल्चर
जुलाई के महीने में कौन सी फसल लगानी चाहिए, नए किसान जान लें काम की बात
एग्रीकल्चर
मानसून लेट हो जाए तो कब बुवाई शुरू करें किसान, जान लें तरीका
एग्रीकल्चर
मोती की खेती के लिए सरकार की इस स्कीम में मिलती है सब्सिडी, 11 लाख के निवेश से कमा सकते हैं 40 लाख
Advertisement
एग्रीकल्चर
6 Photos
खेती के साथ करें मधुमक्खी पालन, सरकार देती है भारी-भरकम सब्सिडी; डबल हो जाएगी कमाई
डॉ. सुब्रतो मुखर्जीरिटायर्ड प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी
Opinion: होर्मुज में जहाजों पर हुए हमले अंतरराष्ट्रीय कानूनों और युद्ध के नियमों का सीधा उल्लंघन, तय हो जवाबदेही
Opinion