पीएम किसान योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) के तहत देश के करोड़ों किसान भाई अब अपनी 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अच्छी खबर यह है कि उनका इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है. सरकार दिवाली और नवरात्र के बीच किसानों के खाते में सीधे 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर कर सकती है.

इस योजना के तहत साल में तीन किस्तों में कुल 6,000 रुपये सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजे जाते हैं. अभी तक 20 किस्तें किसानों को मिल चुकी हैं. हर किस्त में किसानों को 2,000 रुपये की राशि दी जाती है. पिछले साल यानी इस साल की 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को किसानों के खाते में जमा की गई थी. इसके जरिए लगभग 9.7 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपये की सीधी आर्थिक मदद मिली थी.

21वीं किस्त कब आएगी?

सरकार ने अभी तक 21वीं किस्त की सटीक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन जानकारी के अनुसार यह अक्टूबर महीने में आ सकती है. दिवाली से पहले लाखों किसानों के खाते में राशि जमा हो जाएगी. इस किस्त से लगभग 10 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा.



पीएम किसान योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी. इसके तहत अब तक सरकार ने किसानों को लगभग 3.69 लाख करोड़ रुपये सीधे बैंक खाते में वितरित किए हैं. यह योजना किसानों के लिए सीधे आर्थिक सहारा है, जिससे उन्हें खेती और जीवन यापन में मदद मिलती है.

21वीं किस्त के लिए e-KYC जरूरी

कुछ किसानों की 21वीं किस्त अभी भी रुक सकती है. इसका मुख्य कारण है कि बहुत से किसानों की e-KYC पूरी नहीं हुई है. यदि आपकी e-KYC पूरी नहीं है या आपका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है, तो आपकी किस्त अटक सकती है. इसलिए जो किसान अभी तक e-KYC नहीं करवा पाए हैं, उन्हें तुरंत इसे पूरा करना चाहिए. आधार कार्ड और बैंक खाते का लिंक होना जरूरी है, क्योंकि इसी के जरिए सरकार सीधे भुगतान करती है.



कैसे चेक करें 21वीं किस्त का स्टेटस?