हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरPM Kisan 21st Installment 2025: पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त कब? इस दिन किसानों के खाते में आ सकते हैं 2-2 हजार रुपये

PM Kisan 21st Installment 2025: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त अक्टूबर में किसानों के खातों में जमा होने वाली है. किसान अपनी किस्त का स्टेटस आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर चेक कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 22 Sep 2025 09:38 AM (IST)

पीएम किसान योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) के तहत देश के करोड़ों किसान भाई अब अपनी 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अच्छी खबर यह है कि उनका इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है. सरकार दिवाली और नवरात्र के बीच किसानों के खाते में सीधे 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर कर सकती है.

इस योजना के तहत साल में तीन किस्तों में कुल 6,000 रुपये सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजे जाते हैं. अभी तक 20 किस्तें किसानों को मिल चुकी हैं. हर किस्त में किसानों को 2,000 रुपये की राशि दी जाती है. पिछले साल यानी इस साल की 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को किसानों के खाते में जमा की गई थी. इसके जरिए लगभग 9.7 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपये की सीधी आर्थिक मदद मिली थी.

21वीं किस्त कब आएगी?

सरकार ने अभी तक 21वीं किस्त की सटीक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन जानकारी के अनुसार यह अक्टूबर महीने में आ सकती है. दिवाली से पहले लाखों किसानों के खाते में राशि जमा हो जाएगी. इस किस्त से लगभग 10 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा.

पीएम किसान योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी. इसके तहत अब तक सरकार ने किसानों को लगभग 3.69 लाख करोड़ रुपये सीधे बैंक खाते में वितरित किए हैं. यह योजना किसानों के लिए सीधे आर्थिक सहारा है, जिससे उन्हें खेती और जीवन यापन में मदद मिलती है.

21वीं किस्त के लिए e-KYC जरूरी

कुछ किसानों की 21वीं किस्त अभी भी रुक सकती है. इसका मुख्य कारण है कि बहुत से किसानों की e-KYC पूरी नहीं हुई है. यदि आपकी e-KYC पूरी नहीं है या आपका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है, तो आपकी किस्त अटक सकती है. इसलिए जो किसान अभी तक e-KYC नहीं करवा पाए हैं, उन्हें तुरंत इसे पूरा करना चाहिए. आधार कार्ड और बैंक खाते का लिंक होना जरूरी है, क्योंकि इसी के जरिए सरकार सीधे भुगतान करती है.


कैसे चेक करें 21वीं किस्त का स्टेटस?

  • सबसे पहले किसान पीएम किसान पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाएं.
  • होमपेज पर अब खोज विकल्प चुनें और आधार नंबर, बैंक खाता नंबर या मोबाइल नंबर में से कोई एक विकल्प चुनें.
  • आधार नंबर का उपयोग कर रहे हैं तो 12 अंकों का आधार नंबर डालें.
  • बैंक खाता नंबर का उपयोग कर रहे हैं तो लिंक किया गया खाता दर्ज करें.
  • मोबाइल नंबर का उपयोग कर रहे हैं तो पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें.
  • कैप्चा कोड भरें और "डेटा प्राप्त करें" पर क्लिक करें.
  • फिर आपके सामने डिटेल्स आ जाएगी.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 22 Sep 2025 09:16 AM (IST)
 Agriculture PM KIsan PM Kisan 21st Installment 2025
