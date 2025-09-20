घर पर हरी मिर्च उगाने का सबसे आसान तरीका, किचन गार्डन में ऐसे मिलेगी ताजगी और स्वाद

हरी मिर्च न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है. इसमें विटामिन A, C और कई मिनरल्स पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं हरी मिर्च की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे घर की बालकनी, छत या छोटे गमलों में भी आसानी से उगाया जा सकता है. इसके लिए जरूरत है सिर्फ अच्छी मिट्टी, पर्याप्त धूप और थोड़ा धैर्य की.

बीज से तैयार करें पौधे

अगर आप घर पर हरी मिर्च उगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसके बीज की ज़रूरत होगी. आप चाहें तो बाजार से बीज खरीद सकते हैं या फिर घर में इस्तेमाल की जाने वाली मिर्च से बीज निकालकर सुखा सकते हैं.

बीजों को 2-3 दिन तक सुखाकर कपड़े में लपेट लें.

इसके बाद इन्हें छोटे गमले या पॉट में 2-3 सेंटीमीटर गहराई में बोएं.

बीज डालने के बाद हल्की मिट्टी से ढक दें और पानी छिड़कें.

करीब 7 से 10 दिनों में अंकुर निकलना शुरू हो जाएगा और धीरे-धीरे छोटे-छोटे पौधे तैयार हो जाएंगे.

मिट्टी कैसी होनी चाहिए?

हरी मिर्च की खेती के लिए हल्की और पानी को सोखने वाली मिट्टी सबसे बेहतर होती है. अगर आप गमले में उगा रहे हैं, तो बगीचे की मिट्टी में थोड़ी बालू और जैविक खाद (गोबर की खाद या कम्पोस्ट) मिलाकर तैयार करें. इससे मिट्टी नरम बनी रहती है और पौधे की जड़ें आसानी से फैलती हैं.

धूप और पानी का ध्यान रखें

हरी मिर्च को अच्छी धूप की ज़रूरत होती है. अगर आप इसे बालकनी या छत पर उगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि पौधे को रोजाना कम से कम 5 से 6 घंटे की सीधी धूप मिले.

पानी ज्यादा देने से जड़ें सड़ सकती हैं, इसलिए ध्यान रखें कि मिट्टी हमेशा नम रहे लेकिन पानी जमा न हो. गर्मियों में हर रोज़ हल्का पानी दें और सर्दियों में 2-3 दिन के अंतर पर पानी डालें.



पौधे की देखभाल कैसे करें?