हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबारिश के मौसम में बर्बाद नहीं होगी एक भी फसल, इस तकनीक से सब्जियों की खेती कर कमाएं बंपर मुनाफा

बारिश के मौसम में बर्बाद नहीं होगी एक भी फसल, इस तकनीक से सब्जियों की खेती कर कमाएं बंपर मुनाफा

Monsoon Farming Tips: मानसून में सब्जियों को सड़ने से बचाने के लिए किसान अब मचान विधि अपना रहे हैं. इस मॉडर्न तकनीक में बांस और रस्सियों के सहारे बेलों को ऊपर चढ़ाया जाता है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 31 May 2026 04:55 PM (IST)
Preferred Sources

Monsoon Farming Tips: मानसून का मौसम आते ही किसानों के चेहरे पर खुशी तो आती है, लेकिन इसके साथ ही फसलों के गलने और सड़ने का डर भी सताने लगता है. पारंपरिक तरीके से जमीन पर की जाने वाली सब्जियों की खेती अक्सर भारी बारिश और जलजमाव की वजह से पूरी तरह तबाह हो जाती है. लेकिन आज के इस डिजिटल और मॉडर्न एरा में स्मार्ट किसान पुरानी तरीके छोड़ नई तकनीकों को अपना रहे हैं. 

ऐसी ही एक सुपरहिट और मॉडर्न तकनीक है मचान विधि. इस बेहतरीन जुगाड़ और तकनीक का इस्तेमाल करके आप बरसात के मौसम में भी अपनी एक-एक फसल को सुरक्षित रख सकते हैं. बारिश के पानी से होने वाले नुकसान से बचकर सब्जियों की खेती करने और मार्केट में अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेचकर बंपर मुनाफा कमाने का यह सबसे सटीक और प्रैक्टिकल तरीका बन चुका है.

मचान तकनीक का करें इस्तेमाल

मचान तकनीक में सब्जियों के पौधों को जमीन पर फैलाने के बजाय बांस, लकड़ी और प्लास्टिक की रस्सियों या जालों के सहारे ऊपर की तरफ चढ़ाया जाता है. किसान भाई सबसे पहले अपने खेतों की अच्छी तरह जुताई करके ऊंची क्यारियां और मेड़ तैयार करते हैं.

जिससे बारिश का एक्स्ट्रा पानी पौधों की जड़ों में जमा न हो पाए. जब बेल वाली सब्जियों के पौधे थोड़े बड़े होने लगते हैं, तब खेत में मजबूत बांस गाड़कर रस्सियों का एक मजबूत ढांचा या मचान बना दिया जाता है. 

यह भी पढ़ें: बांस की खेती है किसानों के लिए ATM, एक बार लगाएं और 100 साल तक होती रहेगी कमाई

काम करने का आसान तरीका

इस मचान के सहारे लौकी, तोरई, करेला और खीरे जैसी सब्जियों की बेलें ऊपर चढ़ जाती हैं और हवा में फैलती हैं. जमीन से ऊपर रहने के कारण पौधों को भरपूर धूप और हवा मिलती है. जिससे उनकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है. यह पूरा सेटअप देखने में जितना हाईटेक लगता है, इसे खेतों में इंस्टॉल करना और इस पर काम करना उतना ही आसान और टिकाऊ है.

बरसात में सॉलिड फॉर्मूला

जब सब्जियां जमीन के संपर्क में नहीं आतीं तो मिट्टी की नमी और कीचड़ के कारण होने वाले फंगस या सड़न की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाती है. मचान पर लटकी हुई सब्जियां बिल्कुल साफ, सीधी और चमकदार होती हैं. जिससे मार्केट में उनकी क्वालिटी देखते ही बनती है और व्यापारियों से इसके प्रीमियम दाम मिलते हैं.

बारिश के सीजन में जब आम किसानों की फसलें पानी में डूबकर खराब हो जाती हैं. तब मचान विधि अपनाने वाले किसान मार्केट में 30 से 40 रुपये प्रति किलो या उससे भी महंगे रेट पर अपनी तोरई और लौकी बेचते हैं. 

इतनी हो सकती है कमाई

महज दो से तीन बीघे के छोटे से खेत में इस तकनीक को शुरू करके किसान भाई सीजन में दो से तीन लाख रुपये का शुद्ध और बंपर प्रॉफिट बहुत आराम से कमा लेते हैं. यह तकनीक न केवल आपकी फसल को सौ फीसदी सुरक्षा देती है. बल्कि कम लागत में आपकी आमदनी को सीधे दोगुना से तीन गुना तक बढ़ा देती है.

यह भी पढ़ें: इस विदेशी अनाज की खेती से मालामाल हो सकते हैं किसान, बाजार में बढ़ रही है डिमांड

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 31 May 2026 04:55 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Monsoon Farming Tips Farming News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
बारिश के मौसम में बर्बाद नहीं होगी एक भी फसल, इस तकनीक से सब्जियों की खेती कर कमाएं बंपर मुनाफा
बारिश के मौसम में बर्बाद नहीं होगी एक भी फसल, इस तकनीक से सब्जियों की खेती कर कमाएं बंपर मुनाफा
एग्रीकल्चर
Tobacco Farming: कैसे की जाती है तंबाकू की खेती, इसके लिए कैसे मिलता है लाइसेंस? 
कैसे की जाती है तंबाकू की खेती, इसके लिए कैसे मिलता है लाइसेंस? 
एग्रीकल्चर
इस विदेशी अनाज की खेती से मालामाल हो सकते हैं किसान, बाजार में बढ़ रही है डिमांड
इस विदेशी अनाज की खेती से मालामाल हो सकते हैं किसान, बाजार में बढ़ रही है डिमांड
एग्रीकल्चर
अपने खेत में कैसे कर सकते हैं मल्टी लेयर फार्मिंग, एक ही खेत में होती हैं चार-चार फसलें
अपने खेत में कैसे कर सकते हैं मल्टी लेयर फार्मिंग, एक ही खेत में होती हैं चार-चार फसलें
Advertisement

वीडियोज

Bollywood news: Karisma Kapoor's 'Brown' trailer released, will wreak havoc in her 'mardaani' avatar
Vasudha: 😍Dev के तीखे सवालों के आगे बेबस हुई Vasudha, रोते ही पिघला Dev का गुस्सा #sbs
IMD ने 10 राज्यों में जारी किया येलो अलर्ट | Weather Alert | Breaking | Monsoon 2026
France news: पेरिस में हंगामा, कई इलाकों में तनावपूर्ण माहौल | France protest
Toyota Innova, The people’s favorite, from celebrities to families | #toyota #toyotainnova #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PSG Champions League: PSG की जीत के बाद पेरिस में बेकाबू हुए फैंस! जश्न के बीच आगजनी और हिंसा
PSG की जीत के बाद पेरिस में बेकाबू हुए फैंस! जश्न के बीच आगजनी और हिंसा
जम्मू और कश्मीर
जम्मू कश्मीर में गृहमंत्री के दौरे से पहले सियासी हलचल, CM उमर अब्दुल्ला ने बुलाई विधायकों की बैठक
जम्मू कश्मीर में गृहमंत्री के दौरे से पहले सियासी हलचल, CM उमर अब्दुल्ला ने बुलाई विधायकों की बैठक
क्रिकेट
IPL 2026 के फाइनल में इन 7 खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
IPL 2026 के फाइनल में इन 7 खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
साउथ सिनेमा
Karuppu BO: धुरंधर निकली सूर्या की 'करुप्पू', तमिल में 150 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, 3 फिल्मों को पछाड़ा
बॉक्स ऑफिस: धुरंधर निकली सूर्या की 'करुप्पू', तमिल में 150 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, 3 फिल्मों को पछाड़ा
इंडिया
वेश्यावृत्ति कर रही हर महिला 'मजबूर' नहीं, पुनर्वास केंद्र में भेजने से पहले उसकी इच्छा जानना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट
वेश्यावृत्ति कर रही हर महिला 'मजबूर' नहीं, पुनर्वास केंद्र में भेजने से पहले उसकी इच्छा जानना जरूरी: SC
इंडिया
'इतने नाजुक हैं कि एक अंडे से ही चोट लग गई', अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर बोले दिलीप घोष
'इतने नाजुक हैं कि एक अंडे से ही चोट लग गई', अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर बोले दिलीप घोष
एग्रीकल्चर
इस विदेशी अनाज की खेती से मालामाल हो सकते हैं किसान, बाजार में बढ़ रही है डिमांड
इस विदेशी अनाज की खेती से मालामाल हो सकते हैं किसान, बाजार में बढ़ रही है डिमांड
ट्रेंडिंग
Video: 'मिनी हार्ट अटैक दे दिया' बॉक्स में बंद कर जिंदा छिपकली कर दी गिफ्ट, खुलते ही मचा हाहाकार
'मिनी हार्ट अटैक दे दिया' बॉक्स में बंद कर जिंदा छिपकली कर दी गिफ्ट, खुलते ही मचा हाहाकार
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
Embed widget