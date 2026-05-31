Plants Watering Tips: घर के गमलों में लगे हरे-भरे पौधे हर किसी के मूड को एकदम फ्रेश कर देते हैं. लेकिन कई बार सही समय पर पूरा पानी देने के बाद भी पौधे अचानक मुरझाने और सूखने लगते हैं. ज्यादातर प्लांट लवर्स इस बात को लेकर काफी परेशान रहते हैं कि आखिर सब कुछ सही करने के बाद भी उनके पौधे बेजान क्यों हो रहे हैं. दरअसल पौधों के इस तरह मुरझाने के पीछे एक गहरा साइंस काम करता है.

जिसे समझे बिना आप उन्हें कभी ठीक नहीं कर पाएंगे. गार्डनिंग का मतलब सिर्फ गमले में पानी डालना नहीं होता. बल्कि पौधों की जड़ों की हेल्थ और उनकी जरूरतों को समझना भी बेहद जरूरी है. आज हम आपको इसके पीछे की कुछ ऐसी बड़ी वजहें और बेहद आसान तरीके बताएंगे. जिन्हें अपनाकर आप अपने मुरझाते हुए पौधों में दोबारा नई जान फूंक सकते हैं और अपने होम गार्डन को हमेशा के लिए हरा-भरा बनाए रख सकते हैं.

ओवर-वॉटरिंग का खतरनाक साइंस

पौधों में जरूरत से ज्यादा पानी डालना यानी ओवर-वॉटरिंग उनके मुरझाने की सबसे पहली और बड़ी वजह होती है. जब आप गमले में लगातार पानी डालते हैं और गमले के नीचे बना ड्रेनेज होल बंद होता है. तो पानी जड़ों के पास जमा होने लगता है. इस वजह से जड़ों को ऑक्सीजन मिलना पूरी तरह बंद हो जाती है और वे अंदर ही अंदर सड़ने लगती हैं, जिसे बोटैनिकल लैंग्वेज में रूट रॉट कहा जाता है.

जब जड़ें ही खराब हो जाती हैं तो वे पौधे के बाकी हिस्सों तक न्यूट्रिएंट्स और पानी पहुंचाना बंद कर देती हैं, जिससे पौधा सूखने लगता है. इसके अलावा बहुत ज्यादा तेज धूप या अचानक बदले मौसम के कारण भी पौधों की पत्तियां स्ट्रेस में आकर सिकुड़ने लगती हैं. पानी देने के बावजूद इस तरह की गलतियां आपके पसंदीदा पौधों को धीरे-धीरे डेड बना देती हैं.

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मुरझाते पौधों को बचाने के स्मार्ट टिप्स

अपने पौधों को इस समस्या से बचाने के लिए सबसे पहले गमले के ड्रेनेज सिस्टम को तुरंत दुरुस्त करें. पानी देने से पहले हमेशा उंगली से गमले की ऊपरी मिट्टी को छूकर चेक करें अगर मिट्टी पहले से गीली हो तो पानी बिल्कुल न डालें. अगर ओवर-वॉटरिंग की वजह से जड़ें सड़ रही हैं. तो पौधे को गमले से बाहर निकालकर खराब जड़ों को ट्रिम करें और नई फ्रेश मिट्टी में दोबारा रीपॉट करें.

पौधों को सीधे बहुत तेज और कड़क धूप में रखने के बजाय ऐसी जगह शिफ्ट करें जहां उन्हें फिल्टर हुई या सुबह की हल्की धूप मिले. हफ्ते में एक बार मिट्टी की हल्की गुड़ाई जरूर करें ताकि जड़ों तक हवा और ऑक्सीजन आसानी से पहुंच सके. इन छोटी-छोटी मगर बेहद असरदार ट्रिक्स को फॉलो करके आप अपने मुरझाए पौधों को आसानी से रिकवर कर सकते हैं.

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