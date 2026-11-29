PM Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले करोड़ों किसानों को अब 25वीं किस्त का इंतजार है. केंद्र सरकार की इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. यह पैसा 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानो के बैंक खाते में भेजा जाता है. बता दें कि, 24वीं किस्त 30 अक्टूबर 2026 को जारी की गई थी.

अब किसानों के मन में सवाल है कि, आखिर अगली किस्त कब आएगी? क्या फरवरी 2027 में किसानों के खाते में 2,000 रुपये आ जाएंगे? चार महीने के अंतराल को देखें तो फरवरी में अगली किस्त आने की संभावना है. हालांकि, सरकार ने अभी इसकी तारीख को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है.

हर साल मिलते हैं 6,000 रुपये

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों के लिए केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है. इसका मकसद किसानों को खेती से जुड़ी छोटी-मोटी जरूरतों के लिए आर्थिक मदद देना है. 30 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से योजना की 24वीं किस्त जारी की थी.

इसके बाद से ही किसान अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं. पिछली किस्त जारी होने के बाद चार महीने का समय फरवरी 2027 में पूरा हो रहा है. इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि, 25वीं किस्त फरवरी में आ सकती है.

इन किसानों को मिलता है योजना का लाभ

पीएम किसान योजना का फायदा उन्हीं किसान परिवारों को मिलता है, जिनके नाम खेती योग्य जमीन का रिकॉर्ड दर्ज है और जो योजना की बाकी शर्तें पूरी करते हैं. सरकारी रिकॉर्ड में जमीन से जुड़ी जानकारी सही होनी चाहिए. इस योजना में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों को एक ही किसान परिवार माना जाता है. यानी एक परिवार के अलग-अलग सदस्य अलग-अलग आवेदन करके 6,000 रुपये का लाभ नहीं ले सकते.



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ई-केवाईसी अधूरी तो अटक सकती है किस्त

अगर किसान चाहते हैं कि, 25वीं किस्त का पैसा उनके खाते में बिना किसी परेशानी के आए, तो उन्हें कुछ जरूरी काम पहले ही पूरे कर लेने चाहिए. सबसे जरूरी है ई-केवाईसी. जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनकी किस्त अटक सकती है.

इसके अलावा आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना और जमीन का भू-सत्यापन पूरा होना भी जरूरी है. अगर दस्तावेजों में नाम या दूसरी जानकारी मेल नहीं खाती है, तो भी पैसे मिलने में देरी हो सकती है. इसलिए किसान समय रहते अपनी सभी जानकारियां जांच लें.

किन किसानों को नहीं मिलेगा 2,000 रुपये का लाभ?

पीएम किसान योजना का फायदा हर जमीन मालिक को नहीं मिलता. संस्थागत जमीन रखने वाले किसान इसके पात्र नहीं हैं. इसके अलावा आयकर रिटर्न भरने वाले किसान परिवार, संवैधानिक पदों पर रहे या मौजूदा पदाधिकारी और कुछ सरकारी अधिकारी-कर्मचारी भी इस योजना से बाहर हैं. डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पंजीकृत पेशेवर भी इसका लाभ नहीं ले सकते.

ऐसे में किसानों को 25वीं किस्त का इंतजार करने के साथ अपनी पात्रता और दस्तावेजों की जांच भी कर लेनी चाहिए. फरवरी 2027 में किस्त आने की संभावना जरूर है, लेकिन सरकार की ओर से तारीख घोषित होने के बाद ही इसकी पुष्टि होगी.

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