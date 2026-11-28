सर्दियों का मौसम किसानों और पशुपालकों के लिए कई तरह की चुनौतियां लेकर आता है. इस मौसम में जहां मवेशियों को ठंड से बचाने और उनकी सेहत का ध्यान रखना जरूरी होता है, वहीं उनके खाने-पीने की व्यवस्था भी एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है. खासतौर पर सूखे चारे को सुरक्षित रखना काफी महत्वपूर्ण होता है. गेहूं का भूसा, धान का पुआल और अन्य सूखा चारा अगर नमी के संपर्क में आ जाए तो उसमें फफूंद लगने और उसके खराब होने का खतरा बढ़ जाता है. इससे न केवल चारे की गुणवत्ता प्रभावित होती है, बल्कि पशुओं की सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है.

सर्दियों में सुबह और रात के समय ओस पड़ने के साथ ही कई इलाकों में कोहरा भी छाया रहता है. ऐसे में खुले स्थान पर रखा चारा धीरे-धीरे नमी सोखने लगता है. कई बार पशुपालक अनजाने में चारे को ऐसी जगह रख देते हैं, जहां जमीन की नमी या छत से टपकने वाला पानी उसे खराब कर देता है. इसलिए मौसम बदलने के साथ ही चारे के रखरखाव के तरीके में भी बदलाव करना जरूरी है. कुछ आसान सावधानियां अपनाकर पशुपालक अपने सूखे चारे को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं.

चारे को जमीन से ऊपर रखें

सूखे चारे को सुरक्षित रखने का सबसे आसान तरीका है कि उसे सीधे जमीन पर न रखें. जमीन में मौजूद नमी धीरे-धीरे भूसे और पुआल तक पहुंच सकती है. इसके लिए लकड़ी के तख्तों, मजबूत पैलेट या ऊंचे चबूतरे का इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे चारे और जमीन के बीच दूरी बनी रहती है और नमी का खतरा कम होता है.

भंडारण की जगह का सही चुनाव करें

चारे को हमेशा ऐसी जगह रखें जहां बारिश का पानी, ओस और कोहरा सीधे न पहुंच सके. इसके लिए पक्का और हवादार कमरा या शेड बेहतर विकल्प हो सकता है. ध्यान रखें कि भंडारण वाली जगह की छत से पानी न टपकता हो और दीवारों में सीलन न हो. चारे को पूरी तरह बंद और हवा रहित कमरे में रखने से भी बचें, क्योंकि इससे अंदर नमी जमा हो सकती है.

तिरपाल से ढकने में न करें गलती

कई पशुपालक चारे को खुले स्थान पर रखकर ऊपर से तिरपाल डाल देते हैं. यह तरीका बारिश से बचाव में मददगार हो सकता है, लेकिन तिरपाल को चारों तरफ से पूरी तरह बंद कर देना सही नहीं है. ऐसा करने से अंदर की नमी बाहर नहीं निकल पाती और फफूंद लगने का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए तिरपाल इस तरह लगाएं कि ऊपर से पानी न आए और किनारों से हवा का आवागमन बना रहे.

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गीले चारे को सूखे चारे में न मिलाएं

अगर किसी कारण से चारा बारिश या ओस में भीग गया है तो उसे तुरंत दूसरे सूखे चारे के साथ न मिलाएं. पहले उसे अलग निकालकर अच्छी धूप और हवा में सुखाएं. जब तक उसमें मौजूद नमी पूरी तरह खत्म न हो जाए, उसे भंडारित नहीं करना चाहिए. गीले चारे को सूखे चारे में मिलाने से फफूंद पूरे भंडार में फैल सकती है.

समय-समय पर चारे की जांच करें

सर्दियों में चारे के ढेर की नियमित जांच करना जरूरी है. अगर भूसे से सीलन या सड़न जैसी गंध आ रही है, उसका रंग बदल रहा है या उस पर सफेद, हरे अथवा काले रंग की फफूंद दिखाई दे रही है तो उसे सामान्य चारा समझकर पशुओं को न खिलाएं. फफूंद लगा चारा पशुओं में पाचन संबंधी समस्याएं और दूसरी स्वास्थ्य परेशानियां पैदा कर सकता है.

जरूरत के हिसाब से ही चारा निकालें

भंडार से एक बार में बहुत ज्यादा चारा निकालकर खुले में रखने से बचें. पशुओं को जितनी जरूरत हो, उतना ही चारा निकालें. इससे बाकी चारा सुरक्षित रहता है और उसके नमी के संपर्क में आने की संभावना कम होती है. साथ ही भंडारण वाली जगह को साफ रखें और वहां पानी जमा न होने दें.

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