Sugarcane FRP 2026-27: गन्ना किसानों के लिए फसल का अच्छा भाव मिलना बहुत जरूरी है. गन्ने की खेती में खाद, बीज, पानी और मजदूरों पर काफी खर्च होता है. ऐसे में अगर गन्ने की कीमत अच्छी मिले तो किसानों को मेहनत का सही पैसा मिल पाता है. इस बीच एक राज्य में गन्ना किसानों को दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा भाव मिल रहा है. यहां गन्ने की कीमत 450 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है. यह राज्य मध्य प्रदेश है.

राज्य सरकार के मुताबिक, पेराई सीजन 2026-27 के लिए यहां की निजी चीनी मिलों ने गन्ने की अलग-अलग किस्मों के हिसाब से 440 से 455 रुपये प्रति क्विंटल तक खरीद भाव घोषित किए हैं. आइए जानते हैं दूसरे राज्यों में किसानों को गन्ने का कितना भाव मिल रहा है.

मध्य प्रदेश में 450 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा भाव

मध्य प्रदेश में गन्ना किसानों को इस बार अच्छी कीमत मिल रही है. निजी चीनी मिलों ने गन्ने की अगेती किस्मों के लिए 440 रुपये और सामान्य किस्मों के लिए 450 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव घोषित किया है. वहीं, कुछ मिलों में खरीद भाव 455 रुपये प्रति क्विंटल तक बताया गया है.

केंद्र सरकार ने पेराई सीजन 2026-27 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है. यह कीमत 10.25 फीसदी चीनी रिकवरी के आधार पर रखी गई है. ऐसे में मध्य प्रदेश की मिलों की ओर से घोषित खरीद भाव केंद्र के तय FRP से काफी ज्यादा हैं. राज्य सरकार का कहना है कि इससे किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी और गन्ने की खेती को बढ़ावा मिलेगा.

दूसरे राज्यों में कितना मिल रहा गन्ने का भाव?

गन्ने की कीमत के मामले में दूसरे राज्यों की स्थिति देखें तो वहां किसानों को मध्य प्रदेश के मुकाबले कम भाव मिल रहा है. उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा में किसानों को 430 रुपये, छत्तीसगढ़ में 425 रुपये और उत्तर प्रदेश में 400 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव मिल रहा है. वहीं, कर्नाटक में 360 रुपये, गुजरात में 341.10 रुपये और महाराष्ट्र में 320 रुपये प्रति क्विंटल की दर बताई गई है.



यह भी पढ़ें: 1000 वर्ग मीटर में शुरू करें पॉलीहाउस खेती, जानें लागत और कमाई

मध्य प्रदेश में कितना होता है गन्ने का उत्पादन?

मध्य प्रदेश में हर साल करीब 6.35 लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन होता है. यहां गन्ने की खेती से कई किसान जुड़े हुए हैं. राज्य में गन्ने की पैदावार बढ़ाने और किसानों को बेहतर भाव दिलाने के लिए चीनी मिलों की ओर से खरीद कीमत ज्यादा रखी गई है.

अच्छा भाव मिलने से किसानों को खेती का खर्च निकालने और मुनाफा बढ़ाने में मदद मिल सकती है. हालांकि, किसानों को गन्ना बेचने से पहले अपनी नजदीकी चीनी मिल से खरीद भाव, भुगतान की तारीख और दूसरी शर्तों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: गोदाम बनवाने के लिए 2 करोड़ तक का लोन! ब्याज में भी मिलेगी छूट