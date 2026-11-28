अगर आपके पास खेती के लिए ज्यादा जमीन नहीं है, फिर भी आप सब्जियां उगाकर कमाई करना चाहते हैं, तो दिसंबर का महीना अच्छा मौका होता है. सर्दियों में पालक, धनिया और मूली जैसी सब्जियों की मांग रहती है. वहीं, सही देखभाल और मौसम को ध्यान में रखकर हरी मिर्च और खीरे की खेती भी की जाती है. इन सब्जियों को छोटी क्यारियों, खेत के खाली हिस्से या ग्रो बैग में भी उगाया जाता है.

पालक और धनिया से कम जगह में लें अच्छी पैदावार

दिसंबर में पालक और धनिया उगाना छोटे किसानों के लिए अच्छा विकल्प होता है. पालक की फसल आमतौर पर 30 से 35 दिन में पहली कटाई के लिए तैयार हो जाती है. इसकी खास बात यह है कि सही देखभाल करने पर एक ही पौधे से कई बार पत्तियां काटी जा सकती हैं. वहीं, धनिया की पत्तियां भी सर्दियों में काफी इस्तेमाल होती हैं. इसे छोटी क्यारियों में घनी बुवाई करके उगाया जा सकता है. दोनों फसलों के लिए भुरभुरी मिट्टी और हल्की नमी जरूरी है. ध्यान रखें कि खेत में पानी जमा न हो, क्योंकि इससे पौधों को नुकसान पहुंचता है. इन्हें उगाने से पहले आसपास की मंडी में पत्तेदार सब्जियों की मांग और भाव की जानकारी लेना फायदेमंद रहेगा.

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मूली, हरी मिर्च और खीरे की खेती

कम समय में तैयार होने वाली सब्जियों में मूली भी शामिल है. इसकी कई किस्में बुवाई के लगभग 40 से 50 दिन में तैयार हो जाती हैं. इसे उगाने के लिए मिट्टी का भुरभुरा होना जरूरी है, ताकि मूली की जड़ अच्छी तरह बढ़ सके. हरी मिर्च की मांग सालभर बनी रहती है. इसकी खेती के लिए नर्सरी में तैयार पौधों की रोपाई की जाती है. वहीं, खीरे को कम जगह में मचान या जाली का सहारा देकर उगाया जाता है. इससे बेल जमीन पर फैलने के बजाय ऊपर की ओर बढ़ती है और जगह भी बचती है. दिसंबर में ठंड और पाले का असर इन फसलों पर पड़ता है. इसलिए अपने इलाके के तापमान के हिसाब से किस्म चुनें और पौधों को ठंड से बचाने का इंतजाम करें.

अच्छी कमाई के लिए इन बातों का रखें ध्यान

कम जगह में अच्छी पैदावार लेने के लिए सबसे पहले ऐसी जमीन चुनें जहां रोजाना पर्याप्त धूप आती हो. मिट्टी में सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट मिलाएं और जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें. सर्दियों में जरूरत से ज्यादा पानी देने से बचें. रात में तापमान बहुत कम होने या पाले की आशंका रहने पर फसलों को क्रॉप कवर से ढकते हैं. इसके अलावा, बुवाई से पहले स्थानीय मंडी में सब्जियों के भाव और मांग का पता कर लें. साथ ही एक सब्जी लगाने के बजाय अलग-अलग समय पर तैयार होने वाली फसलें चुनना बेहतर होता है. इससे बाजार में सब्जियां बेचने के मौके भी बढ़ते हैं.

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