Dairy Farming Tips: डेयरी का काम करने वाले पशुपालकों के लिए सिर्फ ज्यादा दूध मिलना ही जरूरी नहीं है, बल्कि दूध में फैट की मात्रा भी काफी मायने रखती है. कई बार गाय-भैंस अच्छा दूध देती हैं, लेकिन उसमें फैट कम होने की वजह से पशुपालकों को सही कीमत नहीं मिल पाती. दरअसल, कई जगह दूध का पैसा उसमें मौजूद फैट के हिसाब से दिया जाता है. ऐसे में अगर दूध में फैट कम है तो कमाई पर भी असर पड़ता है.

अच्छी बात यह है कि पशुओं के खानपान में कुछ बदलाव करके दूध की क्वालिटी को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है. इसके लिए महंगे फीड पर ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है. पशुओं को सही मात्रा में हरा चारा, सूखा चारा और प्रोटीन वाला आहार देना फायदेमंद हो सकता है.

दूध में फैट बढ़ाने में मदद करता है हरा चारा

पशुओं के रोजाना के खाने में हरा चारा जरूर शामिल करना चाहिए. बरसीम, जई और मक्का जैसे हरे चारे में फाइबर और दूसरे पोषक तत्व पाए जाते हैं. ये पशुओं का पाचन ठीक रखने में मदद करते हैं. जब पशु का पाचन सही रहता है, तो उसका शरीर खाने से मिलने वाले पोषक तत्वों का बेहतर इस्तेमाल कर पाता है. इसका असर दूध की क्वालिटी पर भी पड़ सकता है. हालांकि, पशुओं को सिर्फ हरा चारा खिलाना सही नहीं है. इसके साथ सूखा चारा भी देना चाहिए, ताकि उन्हें जरूरी पोषण मिल सके.

सरसों और मूंगफली की खल्ली भी है फायदेमंद

दूध देने वाले पशुओं को सिर्फ हरा और सूखा चारा खिलाने से उनकी सभी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं. उन्हें प्रोटीन और ऊर्जा की भी जरूरत होती है. इसके लिए सरसों और मूंगफली की खल्ली दी जा सकती है. खल्ली में प्रोटीन और कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो पशुओं की सेहत बनाए रखने में मदद करते हैं. इससे दूध उत्पादन को बेहतर बनाए रखने में भी मदद मिल सकती है.

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दूध में फैट बढ़ाने के लिए घी खिलाना कितना सही?

कुछ पशुपालक मानते हैं कि गाय-भैंस को घी खिलाने से दूध में फैट बढ़ जाता है. लेकिन ऐसा करना जरूरी या पक्का उपाय नहीं है. बिना जरूरत पशुओं को ज्यादा घी या दूसरी वसा वाली चीजें खिलाने से उनका पाचन बिगड़ सकता है. इसलिए अपनी मर्जी से पशुओं को घी खिलाने के बजाय पशु चिकित्सक की सलाह लेना बेहतर है.

पशुओं को साफ पानी और संतुलित आहार देना जरूरी

दूध में फैट की मात्रा सिर्फ चारे पर निर्भर नहीं करती. पशु की नस्ल, सेहत और दूध देने की अवस्था का भी इस पर असर पड़ता है. इसलिए पशुपालकों को पशुओं को रोजाना सही मात्रा में हरा चारा, सूखा चारा और दाना देना चाहिए. साथ ही उन्हें पीने के लिए साफ पानी भी मिलना चाहिए. पशुओं के रहने की जगह साफ और सूखी रखना भी जरूरी है.

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