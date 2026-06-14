अब एक ही खेत से लें 3 फसलों का बंपर मुनाफा, ऐसे शुरू करें मल्टी लेयर फार्मिंग की तैयारी

Multilayer Farming Tips: आजकल खेती-किसानी में कम जमीन से ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है. अगर आप भी पारंपरिक तरीके से हटकर कुछ स्मार्ट करने की सोच रहे हैं तो मल्टी लेयर फार्मिंग आपके लिए एक बेस्ट बिजनेस मॉडल साबित हो सकती है. इस आधुनिक तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अलग-अलग फसलों के लिए अलग खेत की जरूरत नहीं पड़ती.

बल्कि एक ही जमीन पर एक साथ तीन फसलें उगाई जाती हैं. इससे न सिर्फ आपकी लागत आधी हो जाती है बल्कि पानी, खाद और मेहनत की भी भारी बचत होती है. जब एक ही समय पर तीन अलग-अलग फसलों से इनकम आती है, तो नुकसान का रिस्क एकदम ना के बराबर रह जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि इस एडवांस खेती को शुरू करने का सही तरीका क्या है.

कैसे काम करती है मल्टी लेयर फार्मिंग?

मल्टी लेयर फार्मिंग की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले फसलों का ऐसा कॉम्बिनेशन चुनना पड़ता है जो एक-दूसरे को नुकसान न पहुंचाएं. इसमें पहली फसल जमीन के नीचे वाली होती है. जैसे अदरक या हल्दी जिन्हें बढ़ने के लिए ज्यादा धूप की जरूरत नहीं होती. इसके ठीक ऊपर जमीन की सतह पर उगने वाली फसलें जैसे साग, धनिया या मेथी लगाई जाती हैं.

इसके बाद, इन दोनों परतों को तेज धूप से बचाने के लिए ऊपर की तरफ मचान या नेट का ढांचा तैयार किया जाता है. जिस पर लता या बेल वाली फसलें जैसे कुंदरू, परवल, करेला या कद्दू फैलाई जाती हैं. यह थ्री-इन-वन सेटअप एक ही इनपुट में तीनों परतों को पूरा पोषण देता है.

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मल्टी लेयर फार्मिंग के लिए कैसे करें तैयारी?

इस खेती को कामयाब बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने खेत की मिट्टी और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना होगा. खेत की अच्छी तरह जुताई करके उसमें गोबर की खाद या केंचुआ खाद मिलाकर बेड तैयार किए जाते हैं. इसके बाद बांस, कंक्रीट के पोल और तारों की मदद से एक मजबूत मचान या शेड नेट का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है.

जो ऊपर की बेल वाली फसलों का वजन संभाल सके. सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई प्रणाली का इस्तेमाल सबसे बेस्ट रहता है. क्योंकि इससे तीनों परतों की फसलों को उनकी जरूरत के हिसाब से बराबर नमी मिलती रहती है. यह एडवांस तैयारी आपको पूरे साल रेगुलर इनकम की गारंटी देती है.

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