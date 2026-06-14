1 बीघे में ड्रैगन फ्रूट की खेती में कितना खर्च आता है, इससे कितनी होगी कमाई?

Dragon Fruit Farming Tips: आजकल के दौर में पारंपरिक फसलों के मुकाबले बागवानी फसलों का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ा है. अगर आप कम जमीन में बंपर मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं, तो ड्रैगन फ्रूट की खेती आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है. यह एक ऐसी नकदी फसल है जिसकी डिमांड मार्केट में हमेशा हाई रहती है. क्योंकि यह सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है.

सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी खेती के लिए बहुत ज्यादा पानी या बहुत उपजाऊ जमीन की जरूरत नहीं होती. कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट देने के मामले में यह फसल काफी आगे है. अगर आप भी अपने 1 बीघे खेत में इसकी शुरुआत करने का मन बना रहे हैं. तो फिर जान लीजिए इसकी लागत और कितनी हो सकती है इससे कमाई.

शुरुआत में कितना आएगा खर्च

1 बीघे जमीन में ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू करने के लिए आपको शुरुआत में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. इस खेती की मुख्य लागत इसके पौधों और उन्हें सीधा खड़ा रखने के लिए कंक्रीट के पोल और रिंग्स के स्ट्रक्चर पर आती है. अमूमन 1 बीघे खेत में करीब 200 पौधे लगाकर इस पूरे सेटअप को तैयार करने में लगभग 2 लाख रुपये का शुरुआती खर्च आता है.

यह खर्च सिर्फ एक बार का इन्वेस्टमेंट है. क्योंकि इसके बाद आने वाले सालों में मेंटेनेंस और खाद-पानी का खर्च बेहद कम हो जाता है. इन पौधों को पूरी तरह सेट होने, बढ़ने और पहली बार फल देने की स्टेज तक पहुंचने में लगभग 1 साल 5 महीने का समय लगता है.

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सीजन में कितनी होगी बंपर कमाई

ड्रैगन फ्रूट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक बार पौधा पूरी तरह तैयार होने के बाद यह साल में 3 से 4 बार फल देता है. कमाई के मामले में यह फसल आपको निराश नहीं करेगी. पहली बार जब इसमें फ्रूटिंग होती है तो शुरुआत में ही लगभग 4 लाख रुपये तक की आमदनी आसानी से हो जाती है. जैसे-जैसे पौधे पुराने और मजबूत होते जाते हैं.

फलों की पैदावार और ज्यादा बढ़ती जाती है. अगले सीजन में अच्छी देखभाल के साथ यह मुनाफा सीधे 6 से 8 लाख रुपये सालाना तक पहुंच जाता है. आप तैयार फलों को सीधे मंडी या लोकल मार्केट में बेचकर तगड़ा कैश कमा सकते हैं जो आम फसलों से कई गुना ज्यादा है.

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