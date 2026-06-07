घर के किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं मोरिंगा, टेस्ट से लेकर सेहत तक है रामबाण

Moringa In Kitchen Garden: आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ और मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोग अपने किचन गार्डन में ऐसी चीजें उगाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. जो कम स्पेस में आसानी से तैयार हो जाएं और सेहत के लिए भी एकदम बेस्ट हों. सहजन यानी मोरिंगा एक ऐसा ही जादुई पौधा है. जिसे घर पर उगाना बेहद आसान है. हेल्थ एक्सपर्ट्स और डाइटिशियंस इसे एक बेहतरीन सुपरफूड के रूप में देखते हैं.

क्योंकि यह न्यूट्रिशन और पोषण का असली खजाना माना जाता है. सोशल मीडिया पर भी फिटनेस लवर्स इसके फायदों को लेकर खूब रील्स और पोस्ट शेयर करते हैं. इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे किसी बहुत बड़े खेत की जरूरत नहीं होती है. बल्कि आप इसे अपने घर के छोटे से गार्डन या बालकनी के बड़े गमले में भी आसानी से सेट कर सकते हैं.

ऐसे उगाएं किचन गार्डन में मोरिंगा

इस सुपरफूड को अपने घर में लगाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी. मोरिंगा का पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ करता है. इसलिए अगर आपके पास जमीन में जगह नहीं है तो आप 12 से 18 इंच का एक बड़ा गमला ले सकते हैं. गमले में अच्छी क्वालिटी की मिट्टी के साथ थोड़ा सा कोकोपीट और ऑर्गेनिक कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाकर मिक्सचर तैयार कर लें.

आप इसके बीजों को सीधे मिट्टी में एक इंच गहरा दबा सकते हैं या फिर नर्सरी से एक छोटा पौधा लाकर भी शिफ्ट कर सकते हैं. इसे ऐसी जगह पर रखें जहां दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप आती हो. इसमें शुरुआत में हल्का पानी डालें और ध्यान रखें कि गमले में पानी बिल्कुल जमा न हो.

सेहत का पावरहाउस है मोरिंगा

मार्केट में आज के समय में मोरिंगा के पाउडर, जूस और कैप्सूल की भारी डिमांड है और यह काफी महंगे भी बिकते हैं, लेकिन घर पर उगाकर आप इसे बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं. इस पौधे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका हर एक हिस्सा जैसे हरी पत्तियां, सुंदर फूल और लंबी फलियां सब कुछ खाने के काम आता है.

जानिए इस्तेमाल करने के फायदे

इसकी पत्तियों को आप सुखाकर पाउडर बना सकते हैं, जिसे सुबह की स्मूदी, दाल या पराठे के आटे में मिक्स किया जा सकता है. इसकी फलियों की स्वादिष्ट सब्जी और सांभर तो हर घर में पसंद किया ही जाता है. यह आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने, डाइजेशन को एकदम परफेक्ट रखने और बॉडी को एनर्जी देने में किसी रामबाण इलाज की तरह काम करता है.