बकरी पालने जा रहे हैं? सबसे ज्यादा मुनाफा देती हैं ये नस्लें

Goat Farming: अगर आप बकरी पालन शुरू करने की सोच रहे हैं तो सही नस्ल का चुनाव आपकी कमाई पर बड़ा असर डाल सकता है. बकरी पालन में शानदार मुनाफे के लिए सही नस्ल का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है. दरअसल, हर नस्ल का उद्देश्य अलग होता है, कुछ बकरियां ज्यादा दूध देती हैं, तो कुछ तेजी से वजन बढ़ाती हैं, जबकि कुछ नस्लें मांस उत्पादन के लिए बेहतर मानी जाती हैं.

इसलिए बकरी पालन की शुरुआत करने से पहले अपनी जरूरत और स्थानीय जलवायु के अनुसार नस्ल चुनना सबसे जरूरी कदम है. भारत में कई उन्नत नस्ल की बकरियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से कुछ नस्लें हैं जो ज्यादा मुनाफा देती हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में...

जमुनापारी बकरी

जमुनापारी भारत की सबसे प्रसिद्ध नस्लों में गिनी जाती है. इसे मुख्य रूप से दूध उत्पादन के लिए जाना जाता है. अच्छी देखभाल और संतुलित आहार मिलने पर यह प्रतिदिन लगभग 2 से 2.5 लीटर तक दूध दे सकती है. इसका आकार बड़ा होता है और प्रजनन के लिए भी इसे अच्छी नस्ल माना जाता है.

सिरोही बकरी

राजस्थान की सिरोही नस्ल मांस और दूध, दोनों के लिए उपयुक्त मानी जाती है. यह अलग-अलग मौसम में आसानी से खुद को ढाल लेती है और अपेक्षाकृत कम देखभाल में भी अच्छा प्रदर्शन करती है. छोटे और मध्यम किसानों के बीच यह काफी लोकप्रिय है.

यह भी पढ़ें: Gardening Tips: बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत, किचन गार्डन में ऐसे करें सफेद बैंगन की खेती

बीटल बकरी

पंजाब की बीटल नस्ल अच्छी दूध उत्पादन क्षमता और बेहतर प्रजनन के लिए जानी जाती है. इसका शरीर मजबूत होता है और व्यावसायिक बकरी पालन में इसे काफी पसंद किया जाता है.

बरबरी बकरी

बरबरी नस्ल आकार में छोटी होती है, लेकिन इसकी प्रजनन क्षमता अच्छी मानी जाती है. कम जगह में पालन किया जा सकता है, इसलिए सीमित संसाधनों वाले किसानों के लिए यह बेहतर विकल्प बन सकती है.

बोअर बकरी

दक्षिण अफ्रीका की बोअर नस्ल दुनिया की प्रमुख मांस उत्पादन वाली बकरियों में शामिल है. यह तेजी से वजन बढ़ाती है, इसलिए व्यावसायिक मीट उत्पादन करने वाले किसानों के बीच इसकी मांग रहती है. बोअर बकरी (Boer Goat) भारत में व्यावसायिक बकरी पालन के लिए सबसे पसंदीदा और मुनाफेदार नस्लों में से एक मानी जाती है.

नस्ल चुनते समय इन बातों का रखें ध्यान

बकरी खरीदने से पहले अपने क्षेत्र की जलवायु, पालन का उद्देश्य (दूध, मांस या दोनों), चारे की उपलब्धता और बाजार की मांग को जरूर समझें. स्वस्थ और टीकाकरण वाली बकरियां ही खरीदें. नियमित टीकाकरण, कृमिनाशक दवा, साफ पानी और संतुलित आहार से उत्पादन बेहतर किया जा सकता है.

बकरी पालन का बड़ मुनाफा यह भी है कि ईद, बकरीद और शादी ब्याह के समय आता है तो बरकरयों की मांग कई गुना बढ़ जाती है. ऐसे समय में कीमतें आसमान छूने लगती है और किसानों को बेहद अच्छा मुनाफा मिल जाता है. यदि किसान सही समय पर अपनी बकरियों का पालन करता है, तो त्योहारों और शादी ब्याह के मौके का पूरा फायदा उठा सकता है.

यह भी पढ़ें: सरकारी मदद से चमकेगी किसानों की किस्मत, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का ऐसे उठाएं पूरा लाभ