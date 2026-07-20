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अपने घर में उगाएं लौकी, बाहर जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, जान लीजिए इसका पूरा तरीका

Grow Bottle Gourd At Home: अगर आप घर पर ताजी और हरी लौकी उगाना चाहते हैं, तो एक आसान तरीका आपके काफी काम आ सकता है. थोड़ी सी जगह और सही देखभाल के साथ बाहर से खरीदने की जरूरत खत्म.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 20 Jul 2026 10:10 AM (IST)
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Grow Bottle Gourd At Home: आजकल मार्केट में मिलने वाली सब्जियों में केमिकल और कीटनाशकों का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि लोग सेहत को लेकर हमेशा फिक्रमन्द रहते हैं. ऐसे में अगर आपको एकदम ताजी और ऑर्गनिक लौकी सीधे अपने घर की छत या बालकनी से तोड़ने को मिल जाए तो बात ही कुछ और होगी. घर में सब्जियां उगाने का क्रेज आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लौकी इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है. 

लौकी एक ऐसी बेल वाली सब्जी है जिसे बहुत ज्यादा तामझाम के बिना, बेहद कम खर्च में आसानी से घर पर उगाया जा सकता है. इसके लिए आपको किसी बड़े खेत की जरूरत नहीं है. बल्कि कुछ गार्डनिंग टिप्स अपनाकर आप अपने घर के एक छोटे से कोने में ही लौकी की बंपर पैदावार पा सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं घर पर हरी-भरी लौकी उगाने का वह आसान तरीका जिसके बाद आपको बाजार भागने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी.

सही गमला चुनना सबसे जरूरी

घर पर लौकी उगाने के लिए सबसे पहला और जरूरी स्टेप है सही साइज के गमले का चुनाव करना. चूंकि लौकी की जड़ें काफी फैलती हैं. इसलिए आपको कम से कम 15 से 18 इंच का बड़ा गमला या ग्रो बैग लेना चाहिए. गमले में ड्रेनेज होल यानी पानी निकलने का रास्ता बढ़िया होना चाहिए जिससे जड़ें सड़ें नहीं. 

मिट्टी तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका

गमले में मिट्टी की करें तो लौकी के लिए एकदम न्यूट्रिशन से भरपूर मिट्टी तैयार करनी होगी. इसके लिए नॉर्मल बगीचे की मिट्टी में 40% गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट मिलाएं और साथ में थोड़ी सी कोकोपीट और नीम खली मिक्स कर लें. यह मिक्चर मिट्टी को पोरस यानी भुरभुरा बनाए रखता है. जिससे पौधों की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है. इस तैयार मिट्टी में पक्की क्वालिटी के हाइब्रिड बीजों को करीब 1 इंच गहरा लगा दें.

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बेल को सहारा देने का तरीका 

लौकी एक बेल वाली फसल है इसलिए जैसे ही पौधा 1-2 फीट का होने लगे, उसे ऊपर चढ़ाने के लिए रस्सी, बांस या नेट का सहारा जरूर दें. लौकी के पौधे को दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप मिलना बेहद जरूरी है. तभी इसमें फूल और फल बनते हैं. पानी देते समय ध्यान रखें कि मिट्टी में नमी बनी रहे. लेकिन कीचड़ न होने पाए.

 बंपर फल पाने अपनाएं यह तकनीक

जब बेल बड़ी हो जाए तो ज्यादा फल पाने के लिए आप 3G कटिंग तकनीक अपना सकते हैं. जिसमें मुख्य बेल के ऊपरी हिस्से को काट दिया जाता है. जिससे ज्यादा से ज्यादा फीमेल फूल आ सकें. हर 15 से 20 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइजर या सरसों की खली का पानी देने से बेल फलों से लद जाएगी.

यह भी पढ़ें: किसानों के लिए बड़ी खबर, बारिश से खराब हुई फसल के लिए मिलेगा 75000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 20 Jul 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Lauki Bottle Gourd Kitchen Gardening
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