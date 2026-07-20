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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरEggshell Fertilizer: घर पर अंडे से ऐसे तैयार करें खाद, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत

Eggshell Fertilizer: घर पर अंडे से ऐसे तैयार करें खाद, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत

Eggshell Fertilizer: अंडे के छिलकों से घर पर प्राकृतिक खाद बनाई जा सकती है. सही तरीके से तैयार किया गया पाउडर मिट्टी में कैल्शियम बढ़ाने में मदद करता है और कम्पोस्ट के साथ बेहतर परिणाम देता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 20 Jul 2026 09:35 AM (IST)
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Eggshell Fertilizer: महंगे फर्टिलाइजर खरीदने की बजाय आप घर में निकलने वाले अंडे के छिलकों से भी प्राकृतिक खाद तैयार कर सकते हैं. अंडे के छिलकों में मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो मिट्टी में कैल्शियम की कमी पूरी करने में मदद करता है. कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह जैविक बागवानी और किचन गार्डन के लिए उपयोगी साबित हो सकता है. हालांकि, यह अकेले संपूर्ण खाद नहीं है, इसलिए इसे कम्पोस्ट या अन्य जैविक खाद के साथ इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है.

रसोई के कचरे से तैयार होगी प्राकृतिक खाद

अंडे के छिलकों को सीधे मिट्टी में डालने की बजाय पहले अच्छी तरह धो लें, ताकि उन पर अंडे का कोई हिस्सा न बचा रहे. इसके बाद इन्हें 2-3 दिन धूप में सुखाएं या हल्की आंच पर पूरी तरह सुखा लें. सूखने के बाद इन्हें मिक्सर या ओखली में बारीक पीसकर पाउडर बना लें. बारीक पाउडर मिट्टी में अपेक्षाकृत जल्दी मिल जाता है.

कम्पोस्ट में मिलाने से बढ़ेगा फायदा

अगर आप घर पर कम्पोस्ट बनाते हैं, तो अंडे के छिलकों का पाउडर उसमें भी मिला सकते हैं. इससे तैयार कम्पोस्ट में कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है. विशेषज्ञों का कहना है कि अंडे के छिलके धीरे-धीरे टूटते हैं, इसलिए इनका असर समय के साथ दिखाई देता है.

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किन पौधों में किया जा सकता है इस्तेमाल?

टमाटर, मिर्च, बैंगन, पत्तागोभी और कुछ फूलों वाले पौधों को कैल्शियम की जरूरत अधिक होती है. ऐसे पौधों की मिट्टी में सीमित मात्रा में अंडे के छिलकों का पाउडर मिलाया जा सकता है. इससे मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलती है. हालांकि, यदि मिट्टी में पहले से पर्याप्त कैल्शियम मौजूद है, तो अतिरिक्त मात्रा डालने की आवश्यकता नहीं होती.

इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान

अंडे के छिलके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश का पर्याप्त स्रोत नहीं हैं. इसलिए इन्हें पूर्ण खाद समझने की गलती न करें. बिना धोए हुए छिलकों का इस्तेमाल करने से दुर्गंध या कीटों की समस्या हो सकती है. बेहतर परिणाम के लिए छिलकों को साफ, सूखा और बारीक पीसकर ही मिट्टी या कम्पोस्ट में मिलाएं.

कृषि एवं बागवानी से जुड़े कई संस्थानों, जैसे University of Illinois Extension, University of Minnesota Extension और Royal Horticultural Society (RHS) के अनुसार, अंडे के छिलके मिट्टी में कैल्शियम बढ़ाने के लिए उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन संतुलित पोषण के लिए जैविक खाद या कम्पोस्ट के साथ इनका इस्तेमाल करना अधिक प्रभावी माना जाता है.

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Published at : 20 Jul 2026 09:33 AM (IST)
Tags :
ORGANIC FERTILIZER Homemade Fertilizer Eggshell Fertilizer
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