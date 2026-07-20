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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरGardening Tips: बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत, किचन गार्डन में ऐसे करें सफेद बैंगन की खेती

Gardening Tips: बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत, किचन गार्डन में ऐसे करें सफेद बैंगन की खेती

Gardening Tips: घर के किचन गार्डन या गमले में सफेद बैंगन उगाना चाहते हैं? जानिए सही मिट्टी, बीज लगाने का तरीका, धूप, सिंचाई, देखभाल और 70-90 दिन में फसल तैयार करने की पूरी जानकारी.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 20 Jul 2026 10:10 AM (IST)
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Gardening Tips:  अगर आप अपने किचन गार्डन में कुछ अलग और ताजी सब्जियां उगाना चाहते हैं, तो इस बार सफेद बैंगन (White Eggplant/Brinjal) की खेती कर सकते हैं. यह बैंगन स्वाद में हल्का माना जाता है और घर की छत, बालकनी या गमले में भी आसानी से उगाया जा सकता है. सही मिट्टी, पर्याप्त धूप और नियमित देखभाल मिलने पर इसकी फसल करीब 70 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है. विशेषज्ञों के मुताबिक थोड़ी सी मेहनत से आप घर पर ही केमिकल फ्री सफेद बैंगन उगा सकते हैं.

अच्छी पैदावार के लिए सही मिट्टी चुनें

सफेद बैंगन के लिए दोमट मिट्टी (Loamy Soil) सबसे उपयुक्त मानी जाती है. यह मिट्टी पानी की निकासी अच्छी तरह करती है और जड़ों तक पर्याप्त हवा पहुंचाती है. मिट्टी में सड़ी हुई गोबर की खाद या कम्पोस्ट मिलाने से पौधों को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं. अगर गमले में पौधा लगा रहे हैं तो नीचे जल निकासी के लिए छेद जरूर होना चाहिए.

बीज लगाने का सही तरीका

अच्छी गुणवत्ता वाले बीज किसी भरोसेमंद नर्सरी या कृषि स्टोर से खरीदें. बीजों को 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई में बोएं और ऊपर हल्की मिट्टी डाल दें. इसके बाद हल्का पानी दें ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे. कुछ दिनों में अंकुर निकलने लगेंगे. पौधे थोड़े बड़े होने पर उन्हें उचित दूरी पर लगाया जा सकता है.

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रोजाना कितनी धूप चाहिए?

सफेद बैंगन के पौधे को रोजाना 6 से 8 घंटे सीधी धूप मिलनी चाहिए. इससे पौधे की बढ़वार अच्छी होती है और फल बेहतर विकसित होते हैं. मिट्टी को हल्का नम रखें, लेकिन पानी जमा न होने दें क्योंकि अधिक पानी से जड़ें सड़ सकती हैं.

ऐसे करें देखभाल

बेहतर उत्पादन के लिए महीने में एक बार कम्पोस्ट या वर्मी कम्पोस्ट डालें. पौधों के आसपास उगने वाली खरपतवार हटाते रहें ताकि पोषक तत्वों की बर्बादी न हो. यदि कीट या रोग दिखाई दें तो नीम के तेल का स्प्रे जैसे जैविक उपाय अपनाए जा सकते हैं. इससे पौधा स्वस्थ रहता है और रासायनिक दवाओं की जरूरत कम पड़ती है.

कब तैयार होगी फसल?

अगर मौसम अनुकूल रहे और पौधों की सही देखभाल की जाए तो 70 से 90 दिनों में सफेद बैंगन की तुड़ाई शुरू हो सकती है. जब फल पूरी तरह विकसित होकर चमकदार दिखाई दें, तभी उन्हें तोड़ना चाहिए. समय पर तुड़ाई करने से पौधे पर नए फल भी तेजी से आते रहते हैं.

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Published at : 20 Jul 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Gardening Tips Organic Gardening White Brinjal Farming
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