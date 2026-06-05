Mango Farming Tips: देश के कई हिस्सों से इन दिनों भयंकर आंधी-तूफान और बेमौसम बारिश की खबरें आ रही हैं, जिसने आम के बागवानों की चिंता को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है. जब पेड़ों पर आम पकने के कगार पर होते हैं. तभी तेज हवाएं और अंधड़ पूरी मेहनत पर पानी फेर देते हैं. आंधी के कारण कच्चे और अधपके आम टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं. जिससे मार्केट में उनकी वैल्यू आधी रह जाती है और किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है.

लेकिन अब घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. क्योंकि कृषि वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे धांसू और सीक्रेट टिप्स शेयर किए हैं जिन्हें अपनाकर आप खराब से खराब मौसम में भी अपनी फसल को पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस सीजन में आमों को गिरने से बचाने और अपनी तिजोरी को पैसों से भरने के लिए आपको तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए.

हवा का रुख मोड़ना

आम की फसल को तेज आंधी से बचाने का सबसे पहला और परमानेंट इलाज है बाग के चारों तरफ विंड ब्रेकर यानी हवा की रफ्तार को कम करने वाले पेड़ लगाना. अपने बाग की उत्तर और पश्चिम दिशा में शीशम, जामुन या यूकेलिप्टस जैसे ऊंचे पेड़ लगाने से आंधी का सीधा असर आम के पेड़ों पर नहीं पड़ता.

पेड़ों की सही कटाई-छंटाई

इसके अलावा इन दिनों बागवानों को पेड़ों की हल्की प्रूनिंग यानी कटाई-छंटाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए. पेड़ के बीच की सूखी, बीमार और कमजोर टहनियों को काटकर हटा दें. जिससे हवा पेड़ के आर-पार आसानी से निकल जाए. जब हवा को पेड़ के बीच से निकलने का रास्ता मिल जाता है. तो टहनियों पर दबाव कम पड़ता है और तेज आंधी में भी डालियां टूटने या आम के नीचे गिरने का खतरा न के बराबर हो जाता है.

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नमी का सही तालमेल

मौसम के थपेड़ों से आम को बचाने के लिए पेड़ों को अंदर से मजबूत बनाना बहुत जरूरी है. कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक इस समय बाग में हल्की सिंचाई यानी नमी बनाए रखना बेहद फायदेमंद होता है. क्योंकि सूखी मिट्टी वाले पेड़ आंधी में जल्दी उखड़ या हिल जाते हैं.

पोषक तत्वों का छिड़काव

इसके साथ ही आम के डंठल को मजबूत करने के लिए पोटैशियम और बोरॉन जैसे जरूरी पोषक तत्वों का छिड़काव करना चाहिए. फल आने के बाद 0.5 प्रतिशत पोटैशियम सल्फेट या बोरॉन का स्प्रे करने से आम की पकड़ टहनी पर बहुत मजबूत हो जाती है. यह सीक्रेट फॉर्मूला आम को समय से पहले टूटने से रोकता है और फलों की चमक व साइज को भी बढ़ाता है. जिससे आपको मार्केट में बंपर रेट मिलते हैं.

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