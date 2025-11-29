छोटे गार्डन में बड़ी पैदावार, घर पर कैसे उगाएं ऑर्गेनिक लहसुन; जानें

लहसुन की खासियत यह है कि इसे बहुत कम जगह में भी उगाया जा सकता है मिट्टी हल्की हो, पानी ज्यादा देर खड़ा न रहे और पौधों को इतनी धूप मिल जाए कि वो आसानी से बढ़ सकें बस फिर पैदावार शानदार मिलती है किचन गार्डन में लहसुन लगाने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि पौधे अच्छे से तैयार हों और फसल बढ़िया आए.

बीज कैसे चुनें?

लहसुन लगाने के लिए हमेशा बड़ी और स्वस्थ कलियां ही चुनें जितनी मोटी कली होगी, उतनी ही अच्छी उसकी गांठ बनेगी आप चाहें तो मार्केट में मिलने वाले NSC वाले पैकेट ले सकते हैं, लेकिन अगर घर पर रखा हुआ लहसुन अच्छा है तो उसकी कलियां भी आराम से इस्तेमाल की जा सकती हैं.

मिट्टी कैसे तैयार करें?

लहसुन के लिए हल्की, भुरभुरी और ज्यादा गीली न रहने वाली मिट्टी सबसे सही रहती है गार्डन की मिट्टी में थोड़ा गोबर खाद या कम्पोस्ट मिला दें ताकि पौधों को पर्याप्त पोषण मिले अगर आप गमले में उगा रहे हैं, तो 12–15 इंच का गमला बिल्कुल ठीक रहता है.

बुवाई कैसे करनी है?

लहसुन की कलियों को छिलके समेत ही लगाएं और नुकीला हिस्सा हमेशा ऊपर की ओर रखें कली को लगभग 1–1.5 इंच मिट्टी में दबा दें और पौधों के बीच 4–5 सेंटीमीटर की दूरी रखें, ताकि उन्हें फैलने की जगह मिल सके और गांठें अच्छी बनें.

पानी और धूप की जरूरत

लहसुन को रोजाना पानी देने की ज़रूरत नहीं होती हर 2–3 दिन में हल्की सिंचाई काफी रहती है बस ध्यान रखें कि मिट्टी हल्की-सी नम रहे पर पानी जमा न हो रोज 4 5 घंटे धूप मिल जाए तो पौधे बहुत अच्छे से बढ़ते हैं.

कैसे करें देखभाल?

लहसुन के पौधों के आसपास घास-फूस न रहने दें वरना उनकी बढ़वार रुक सकती है हर 15 20 दिन में हल्की गुड़ाई करते रहें ताकि मिट्टी नरम बनी रहे और जड़ों को हवा मिल सके हर 30–40 दिन में थोड़ी-सी कम्पोस्ट डाल देने से पौधे बहुत अच्छे से बढ़ते हैं कीटों से बचाने के लिए किचन गार्डन में नीम का घोल सबसे अच्छा रहता है 10–15 दिन में एक बार छिड़क दें.

कब मिलेगी फसल?

लहसुन पूरी तरह तैयार होने में लगभग 4–5 महीने लेता है जब इसके पत्ते सूखने और झुकने लगें तो समझ लें कि आपकी फसल खुदाई के लिए बिल्कुल तैयार है.

