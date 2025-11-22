हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरयूपी सरकार की बड़ी सौगात किसानों को 60% सब्सिडी पर मिलेंगे सोलर पंप, जल्दी करें आवेदन

यूपी सरकार की बड़ी सौगात किसानों को 60% सब्सिडी पर मिलेंगे सोलर पंप, जल्दी करें आवेदन

यूपी सरकार किसानों को 60% सब्सिडी पर सोलर पंप दे रही है सिर्फ 5,000 रुपये देकर ऑनलाइन आवेदन करें और सस्ती सिंचाई का फायदा उठाएं ,जानें कैसे ......

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 22 Nov 2025 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए इस बार बड़ी खुशखबरी आई है खेती में पानी की दिक्कत दूर करने और बिजली–डीजल के बढ़ते खर्च से राहत देने के लिए राज्य सरकार ने सोलर पंप लगाने की नई योजना शुरू की है इस योजना के तहत सरकार कुल 40,521 सोलर पंप 60% सब्सिडी पर उपलब्ध कराएगी मतलब किसानों को अपनी जेब से बहुत कम पैसा खर्च करना पड़ेगा, बाकी खर्च सरकार खुद वहन करेगी.

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस साल सोलर पंप देने की प्रक्रिया ‘पहले आओ–पहले पाओ’ के आधार पर होगी यानी जो किसान सबसे पहले आवेदन करेगा और सभी कागज़ पूरे करेगा, उसे प्राथमिकता मिलेगी सरकार चाहती है कि हर जिले के किसानों को बराबर मौका मिले, इसलिए सभी जिलों के लिए तय संख्या में पंप आवंटित किए जाएंगे.

सिर्फ 5,000 रुपये में होगा पंजीकरण

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को आवेदन करते समय 5,000 रुपये का टोकन शुल्क जमा करना होगा यह राशि पंजीकरण की पुष्टि के लिए ली जाएगी ताकि आवेदन प्रक्रिया साफ-सुथरी और बिना किसी गड़बड़ी के चल सके विभाग का मानना है कि इससे फर्जी आवेदनों में कमी आएगी और असली जरूरतमंद किसान आसानी से योजना का फायदा उठा सकेंगे.

किसानों के लिए इस योजना के फायदे

  • इस योजना के शुरू होने से किसानों को कई तरह के लाभ मिलेंगे.
  • सबसे बड़ा फायदा खर्च में कमी का होगा क्योंकि 60% तक खर्च सरकार देगी.
  • सोलर पंप लगने के बाद बिजली के बिल या डीजल पर एक रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा.
  • खेत की सिंचाई समय पर हो पाएगी, जिससे फसल की पैदावार बढ़ेगी.
  • गांवों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ेगा, जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा.
  • किसान अपनी जरूरत और जमीन के हिसाब से अलग-अलग क्षमता वाले सोलर पंप चुन सकेंगे.


कई किसान पहले ही इस तरह के पंप लगाकर फायदा उठा रहे हैं उनका कहना है कि इससे खेती में आने वाला खर्च काफी कम हो जाता है और पानी की समस्या लगभग खत्म हो जाती है.

 क्या है सरकार का मकसद ?

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आमदनी बढ़े और खेती को आधुनिक बनाया जाए बिजली की कमी या डीजल की बढ़ती कीमतें बरसों से किसानों के लिए परेशानी रही हैं ऐसे में सोलर पंप न सिर्फ लागत घटाएंगे बल्कि खेती को ज़्यादा टिकाऊ और पर्यावरण–अनुकूल भी बनाएंगे सरकार चाहती है कि गांव-गांव में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़े और किसान तकनीक से जुड़ें.

कैसे करें आवेदन

किसान जल्द ही इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन लिंक सक्रिय किया जाएगा आवेदन प्रक्रिया बिल्कुल आसान रहेगी.

1. सबसे पहले किसान पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करेंगे.
2. अपनी पहचान व जमीन से जुड़े जरूरी दस्तावेज अपलोड करेंगे.
3. तय किए गए 5,000  रुपये टोकन शुल्क का भुगतान करेंगे.
4. आवेदन स्वीकृत होने के बाद विभाग की टीम खेत पर आकर पंप लगाने की प्रक्रिया शुरू करेगी.

यह भी पढ़ें  - एक ही खेत में कैसे उगा सकते हैं फूल, सब्जी और अनाज, किसान भाई सीख लें फायदे का सौदा

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 22 Nov 2025 07:00 AM (IST)
 Agriculture UP Solar Pump Yojana UP Kisan Yojana 2025
