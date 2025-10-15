घर पर कैसे उगा सकते हैं बढ़िया गाजर? इस आसान तरीके को जानकर रह जाएंगे हैरान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरघर पर कैसे उगा सकते हैं बढ़िया गाजर? इस आसान तरीके को जानकर रह जाएंगे हैरान

घर पर कैसे उगा सकते हैं बढ़िया गाजर? इस आसान तरीके को जानकर रह जाएंगे हैरान

घर पर ताजी गाजर उगाना अब आसान हो गया है; सही मिट्टी, पर्याप्त धूप और नियमित पानी से आप स्वादिष्ट गाजर अपने गमले या बगीचे में उगा सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 15 Oct 2025 03:43 PM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में सब्जियां खरीदना आसान हो गया है, लेकिन जब बात गाजर जैसी ताजी, रसीली और स्वच्छ सब्जी की आती है, तो घर पर उगाना सबसे बेहतर विकल्प साबित होता है. सोचिए, अपने ही बगीचे, बालकनी या छत पर उगी ताजी गाजर खाने का मज़ा कुछ और ही होता है. और अगर तरीका आसान हो, तो इसे हर कोई अपना सकता है.

गाजर केवल स्वाद में ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है. इसमें विटामिन A, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं. रोज़ाना गाजर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, त्वचा स्वस्थ रहती है और इम्यूनिटी भी मजबूत होती है. ऐसे में अगर आप भी सोच रहे हैं कि घर पर गाजर उगाएं तो यह पूरी गाइड आपके लिए है.

सही जगह और धूप

गाजर उगाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है सही जगह का चयन. गाजर को पूरा दिन धूप मिलने वाली जगह पसंद है. अगर आप बालकनी या छत पर गाजर उगाने की सोच रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि वहां रोज़ाना 6 से 7 घंटे धूप आती हो. धूप की कमी होने पर गाजर लंबी तो बढ़ सकती है, लेकिन उसका स्वाद और रंग कमजोर पड़ सकता है.

मिट्टी और गमला

गाजर को हल्की, रेत जैसी और जल निकासी वाली मिट्टी बहुत अच्छी लगती है. भारी या चिकनी मिट्टी में जड़ सही से नहीं बढ़ पाती. गमले का चयन करते समय ध्यान दें कि उसकी गहराई कम से कम 12 से 15 इंच हो, ताकि जड़ पूरी तरह विकसित हो सके. मिट्टी तैयार करने के लिए बगीचे की मिट्टी में थोड़ी रेत और गोबर की खाद मिला लें. इससे पौधों को पोषण मिलेगा और मिट्टी ढीली रहेगी, जिससे गाजर सीधी और लंबी उगती है.

बीज और बोने का तरीका

गाजर के बीज छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें हल्की मिट्टी की परत में 0.5 से 1 सेंटीमीटर की गहराई में बोएं. बीजों के बीच 2 से 3 इंच की दूरी रखें, ताकि जड़ फैलने में आसानी हो. बीज बोने के बाद हल्का पानी दें और मिट्टी को नम बनाए रखें.

पानी और देखभाल

गाजर को बहुत ज्यादा पानी पसंद नहीं है, लेकिन मिट्टी हमेशा हल्की गीली रहनी चाहिए. गर्मियों में दिन में एक बार हल्का पानी देना पर्याप्त है. अगर ज्यादा पानी दिया तो जड़ सड़ सकती है.बीज अंकुरित होने के बाद, सप्ताह में एक बार थोड़ी खाद डालें, जैसे गोबर की खाद या कम्पोस्ट. इससे पौधों को पोषण मिलेगा और गाजर मीठी और रसीली होगी.

जड़ और पकने का समय

गाजर की जड़ 70 से 90 दिन में पक जाती है. गाजर का आकार और रंग मिट्टी की गुणवत्ता और पोषण पर निर्भर करता है. यदि गाजर बहुत मोटी या छोटी हो रही है, तो इसका मतलब है कि मिट्टी में पोषण की कमी है. गाजर को धीरे-धीरे निकालें और ज्यादा जोर न लगाएं, अन्यथा जड़ टूट सकती है. ताजी गाजर को तुरंत खाया जा सकता है या फ्रिज में रखकर कुछ दिन तक उपयोग किया जा सकता है.

 यह भी पढ़ें -  कैसे किचन गार्डन में उगा सकते हैं अंगूर? जान लें बेहद आसान तरीका

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 15 Oct 2025 03:43 PM (IST)
