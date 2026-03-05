एक्सप्लोरर
PM Kisan Installment: कब आएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त? जानें कैसे चेक कर पाएंगे स्टेटस
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जल्द जारी हो सकती है. आइए जानते हैं आप कैसे स्टेटस चेक कर सकेंगे और किसान भाइयों को परेशानी आएगी.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपये की मदद दी जाती है. यह रकम तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है. अब सभी की नजर 22वीं किस्त पर टिकी है, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है. यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहारा देने के लिए शुरू की गई थी. खेती पर निर्भर परिवारों को साल में 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है. हर चार महीने में 2,000 रुपये की एक किस्त सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है.
सरकार इस योजना के जरिए किसानों को बीज, खाद और अन्य जरूरी खर्चों में मदद देना चाहती है. सबसे खास बात यह है कि पैसा सीधे खाते में जाता है, जिससे बीच में किसी तरह की कटौती या गड़बड़ी की संभावना नहीं रहती. अब तक इस योजना की 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं. 21वीं किस्त नवंबर 2025 में किसानों के खातों में भेजी गई थी. आम तौर पर हर चार महीने में एक किस्त आती है. इसी क्रम को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि 22वीं किस्त मार्च 2026 में जारी हो सकती है.
हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है. फिर भी पिछले रिकॉर्ड के आधार पर किसान मार्च महीने की उम्मीद लगाए बैठे हैं. कई किसान रोजाना अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं, ताकि जैसे ही पैसा आए, उन्हें जानकारी मिल जाए.
किन किसानों को हो सकती है परेशानी?
इस बार कुछ किसानों को किस्त मिलने में दिक्कत हो सकती है. सरकार ने साफ किया है कि e-KYC पूरा करना जरूरी है. जिन किसानों ने अभी तक e-KYC नहीं कराया है, उनका पैसा अटक सकता है.
साथ ही, बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है. अगर खाते में नाम, आधार या अन्य जानकारी में गलती है, तो भी भुगतान रुक सकता है. इसलिए किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते अपनी जानकारी ठीक कर लें.
क्यों दी जाती है यह सम्मान राशि?
खेती मौसम पर निर्भर काम है. कई बार सूखा, बारिश या बाजार में दाम कम होने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है. ऐसे समय में यह 6,000 रुपये की सालाना मदद एक सहारा बनती है.यह राशि भले ही बड़ी न लगे, लेकिन छोटे किसानों के लिए यह जरूरी खर्चों में काम आती है. बीज खरीदने, खेत की तैयारी या घर के छोटे खर्चों में यह रकम मदद करती है. सरकार का उद्देश्य है कि किसान को छोटी जरूरतों के लिए कर्ज न लेना पड़े.
कैसे चेक करें स्टेटस?
किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस देख सकते हैं. वहां आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालकर जानकारी मिल जाती है कि किस्त जारी हुई है या नहीं. अगर कोई समस्या दिखे, तो नजदीकी सेवा केंद्र या कृषि विभाग के दफ्तर में संपर्क किया जा सकता है.
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
एग्रीकल्चर
कब आएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त? जानें कैसे चेक कर पाएंगे स्टेटस
एग्रीकल्चर
कम जगह में लगाएं ये 3 खुशबूदार पौधे, रात में मिलेगी नेचुरल फ्रेगरेंस
एग्रीकल्चर
अब बाजार नहीं, घर पर उगाएं सेहत से भरा पपीता; जानें आसान तरीका
एग्रीकल्चर
घर पर कैसे उगा सकते हैं कीवी? एक क्लिक में जान लें बेहद आसान तरीका
Advertisement
एग्रीकल्चर
6 Photos
घर बैठे शुरू करें ऑर्गेनिक मशरूम की खेती, कम लागत में होगी तगड़ी कमाई;जानिए पूरी प्रक्रिया
एग्रीकल्चर
6 Photos
कम मेहनत और ज्यादा पैदावार के लिए फरवरी में उगाएं ये 5 सब्जियां, काम आएंगे ये किचन गार्डन टिप्स
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL