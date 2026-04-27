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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरसिर्फ 60 दिन की ये फसल किसानों को बना देगी मालामाल, देखें पूरा फॉर्मूला

सिर्फ 60 दिन की ये फसल किसानों को बना देगी मालामाल, देखें पूरा फॉर्मूला

Kasturi Methi Farming Tips: कम समय में मोटी कमाई की तलाश कर रहे किसानों के लिए यह फसल किसी लॉटरी से कम नहीं है. मात्र 60 दिनों में तैयार होने वाली यह खेती किसानों को मालामाल कर सकता है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 27 Apr 2026 08:26 AM (IST)
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Kasturi Methi Farming Tips: खेती-किसानी के बिजनेस में अक्सर वही किसान बाजी मारता है जो सही समय पर सही फसल का चुनाव करना जानता है. अगर आप भी पारंपरिक फसलों के चक्र से बाहर निकलकर कुछ ऐसा तलाश रहे हैं जिसमें लागत कम और मुनाफा तुरंत मिले. तो कस्तूरी मेथी की खेती आपके लिए परफेक्ट चॉइस है. 

इस फसल की सबसे बड़ी खूबी इसका कम समय में तैयार होना है. महज 60 दिनों के भीतर यह फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है और बाजार में इसकी मांग साल भर बनी रहती है. आजकल के मॉडर्न दौर में जहां मसालों और सुगंधित जड़ी-बूटियों का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, वहां कस्तूरी मेथी छोटे किसानों को भी लखपति बनाने का दम रखती है.

कम टाइम में बंपर मुनाफा

कस्तूरी मेथी नार्मल मेथी के मुकाबले कहीं ज्यादा कीमती और गुणकारी मानी जाती है. इसका इस्तेमाल किचन से लेकर दवाओं और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री तक में किया जाता है. जिसकी वजह से इसकी कीमतें हमेशा आसमान पर रहती हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी खेती के लिए आपको बहुत बड़े निवेश की जरूरत नहीं होती और कम पानी में भी यह बेहतरीन रिजल्ट देती है.

  • सामान्य मेथी जहां एक-दो बार कटाई देती है, वहीं कस्तूरी मेथी से आप कई बार पैदावार ले सकते हैं.
  • इसे सुखाकर बेचना और भी फायदेमंद होता है क्योंकि सूखी कस्तूरी मेथी के दाम मार्केट में काफी ज्यादा मिलते हैं.

अगर आप सही प्लानिंग के साथ बुवाई करते हैं, तो मात्र 2 महीने के भीतर यह फसल आपके बैंक बैलेंस को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा सकती है.

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बुवाई से लेकर तुड़ाई तक का प्रोसेस

कस्तूरी मेथी की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है. खेत की तैयारी के समय अच्छी मात्रा में जैविक खाद का उपयोग इसकी ग्रोथ को कई गुना बढ़ा देता है. इसके बीजों की बुवाई कतारों में करना ज्यादा फायदेमंद रहता है क्योंकि इससे निराई-गुड़ाई और सिंचाई करने में काफी आसानी होती है और हर पौधे को समान पोषण मिलता है.

  • बुवाई के करीब 20-25 दिन बाद पहली कटाई शुरू की जा सकती है, जिसके बाद पौधा फिर से तेजी से बढ़ता है.
  • सिंचाई के मामले में सावधानी बरतें; इसे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती. बस मिट्टी में हल्की नमी बनी रहनी चाहिए.

यह फसल उन किसानों के लिए वरदान है जो कम समय में खेत खाली करके अगली फसल की तैयारी करना चाहते हैं. क्योंकि यह बहुत कम समय में तैयार हो जाती है.

ऐसे होगी कमाई

आजकल बड़े शहरों के रेस्टोरेंट्स और पैकेट बंद मसालों की कंपनियों में कस्तूरी मेथी की भारी डिमांड है. किसान चाहे तो अपनी फसल को सीधे मंडियों में बेच सकते हैं या फिर इसे प्रोसेस करके और आकर्षक पैकिंग बनाकर सीधे ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं. इसकी खुशबू जितनी पुरानी होती है, उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती है, इसलिए इसे स्टोर करना भी आसान है.

  • कस्तूरी मेथी को सुखाकर रखने से किसान इसे उस समय बेच सकते हैं जब बाजार में कीमतें सबसे ज्यादा हों.
  • इसकी जैविक खेती (Organic Farming) करने से इंटरनेशनल मार्केट में भी बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना रहती है.

कुल मिलाकर अगर आप स्मार्ट फार्मिंग की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं. तो 60 दिन का यह फॉर्मूला आपकी किस्मत बदल सकता है. 

यह भी पढ़ें: खेती के लिए अब ट्रैक्टर की जरूरत नहीं, कम बजट में आने वाले इन कृषि यंत्रों से बचाएं अपना समय और पैसा

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 27 Apr 2026 08:26 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Methi Farming Tips
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