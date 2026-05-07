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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरBeekeeping Business: कम लागत में ऐसे  करें मधुमक्खी पालन, कुछ ही महीनों में लाखों का होगा फायदा

Beekeeping Business: कम लागत में ऐसे  करें मधुमक्खी पालन, कुछ ही महीनों में लाखों का होगा फायदा

Beekeeping Business: इस व्यवसाय की शुरुआत करीब ढाई लाख रुपये में की जा सकती है. इतने बजट में करीब 50 बॉक्स खरीदे जा सकते हैं. एक महीने के अंदर ही शहद की पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 07 May 2026 09:56 AM (IST)
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Beekeeping Business: अगर आप कम निवेश में ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जिसमें लाख शुरुआती महीनों में ही अच्छी कमाई हो तो मधुमक्खी पालन एक अच्छा ऑप्शन बनकर सामने आया है. देश के कई राज्यों खासकर बिहार के जिलों में किसान इस व्यवसाय को तेजी से अपना रहे हैं और इससे मुख्य आय का जरिया बना रहे हैं. मधुमक्खी पालन में ज्यादा मेहनत या बड़ी जमीन की जरूरत नहीं होती है. इसमें बॉक्स में रखी मधुमक्खियों की देखभाल करनी होती है. मधुमक्खियां आसपास के फूलों और पौधों से रस इकट्ठा करती है और बॉक्स में बने छत्तों में शहद तैयार करती है. यही शहद बाजार में बेचकर अच्छी कमाई की जा सकती है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि कम लागत में आप मधुमक्खी पालन कैसे कर सकते हैं और इससे कुछ ही महीनों में लाखों का फायदा कैसे होगा. 

50 बॉक्स से शुरू हो सकता है कारोबार 

इस व्यवसाय की शुरुआत करीब ढाई लाख रुपये में की जा सकती है. इतने बजट में करीब 50 बॉक्स खरीदे जा सकते हैं. एक महीने के अंदर ही शहद की पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है. इनबॉक्स से हर महीने 100 से 250 किलो तक शहद प्राप्त किया जा सकता है, जिसे बाजार में 500 से 1000 रुपये प्रति किलो तक बेचा जा सकता है. 

साल में 8 महीने होती है कमाई 

मधुमक्खी पालन साल भर नहीं चलता है. अक्टूबर से मई तक शहद का उत्पादन होता है, जबकि जून से सितंबर तक बारिश के कारण मधुमक्खियां बाहर नहीं निकल पाती है. ऐसे में इस दौरान उनकी देखभाल पर ध्यान देना जरूरी होता है. सर्दियों में खासकर सरसों के मौसम में उत्पादन ज्यादा होता है. एक बॉक्स से 5 किलो तक शहर मिल सकता है, जबकि बाकी मार्च से मई के बीच यह घटकर 2 किलो प्रति बॉक्स रह सकता है. 

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मधुमक्खी पालन में लागत और मुनाफे का गणित 

एक बॉक्स की कीमत लगभग 4000 रुपये होती है. 50 बॉक्स के लिए करीब 2 लाख खर्च होते हैं. इसके अलावा साल भर के रखरखाव और मधुमक्खियां के आहार पर करीब 50 हजार खर्च आता है, यानी कुल लागत करीब ढाई लाख रुपये होती है. उत्पादन की बात करें तो 8 महीनों में करीब 1200 किलो तक शहद मिल सकता है. अगर इसे 1000 प्रति किलो के हिसाब से बचा जाए तो सालाना 12 लाख रुपये तक की कमाई संभव है. वहीं 500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 6 लाख की आय हो सकती है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 07 May 2026 09:56 AM (IST)
Tags :
Beekeeping Business In India Honey Production Business Low Investment Farming Business
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