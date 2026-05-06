हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरजयपुर में होने जा रहा है राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट, जानिए किसानों को क्या होगा फायदा

जयपुर में होने जा रहा है राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट, जानिए किसानों को क्या होगा फायदा

Rajasthan Global Agritech Meet: जयपुर में राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट 2026 का बड़ा आयोजन होने जा रहा है. इस इवेंट से किसानों की इनकम बढ़ने और खेती को स्मार्ट बनाने में काफी मदद मिलेगी.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 06 May 2026 12:02 PM (IST)
Preferred Sources

Rajasthan Global Agritech Meet: राजस्थान की राजधानी जयपुर एक बार फिर बड़े बदलाव का गवाह बनने जा रही है. क्योंकि यहां राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट 2026 का शानदार आयोजन होने वाला है. इस इवेंट में दुनिया भर की नई टेक्नोलॉजी और खेती के एक्सपर्ट्स एक ही छत के नीचे जुटेंगे. इस मीट के जरिए राजस्थान की खेती को ग्लोबल पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है.

और यह दिखाने की तैयारी है कि हमारा किसान अब नई तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को पूरी तरह तैयार है. जयपुर में होने वाला यह समागम आने वाले वक्त में प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलने वाला एक मील का पत्थर साबित हो सकता है. जानें इससे किसानों को क्या फायदे होंगे.

ग्लोबल एग्रीटेक मीट में दिखेंगी ये चीजें

इस ग्लोबल एग्रीटेक मीट आधुनिक मशीनें और टूल्स नजर आएंगे. जो खेती को आसान और किफायती बना सकते हैं. प्रोग्राम में किसानों को ऐसे ड्रोन और स्मार्ट सिंचाई सिस्टम के बारे में बताया जाएगा जो कम पानी और कम लागत में ज्यादा पैदावार देने में सक्षम हैं. अक्सर हमारे किसान जानकारी की कमी की वजह से पुरानी तकनीकों पर ही निर्भर रहते हैं. लेकिन इस मीट में उन्हें लाइव डेमो के जरिए यह देखने को मिलेगा कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा की मदद से वह अपनी मिट्टी की सेहत सुधार सकते हैं.

एक्सपर्ट्स यहां यह समझाएंगे कि खेती अब सिर्फ हल और बैल तक सीमित नहीं रही बल्कि यह एक हाई-टेक बिजनेस बन चुकी है जिसे सही टूल्स के साथ काफी मुनाफे वाला बनाया जा सकता है. किसानों के लिए यह एक ऐसा मौका होगा जहां वे सीधे उन कंपनियों से जुड़ सकेंगे जो एग्री-टेक में लीडर हैं और नई मशीनरी को अपने खेतों तक पहुँचाने का रास्ता साफ करेंगे.

यह भी पढ़ें: आलू-मकई को कहें बाय-बाय, फूलों की खेती से करें छप्परफाड़ कमाई, हर 3 महीने में जेब भरेगी

किसानों को होंगे ये फायदे

इस इवेंट में सिर्फ भाषण नहीं होंगे बल्कि देश-विदेश के एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स किसानों के साथ डायरेक्ट संवाद करेंगे. किसानों को यह जानने को मिलेगा कि वे अपनी फसल को सिर्फ लोकल मंडियों तक सीमित न रखकर कैसे ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपनी ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं. मीट में फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन पर काफी जोर दिया जाएगा. जिससे किसान अपनी कच्ची फसल बेचने के बजाय उसके प्रोडक्ट्स बनाकर ज्यादा कमाई कर सकें.

सरकार का फोकस ऐसे स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने पर भी है जो सीधे किसानों से माल खरीदकर उन्हें बेहतर दाम दिला सकें और बीच के बिचौलियों को खत्म कर सकें. यहाँ होने वाली वर्कशॉप्स में किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग और बागवानी के उन नए तरीकों की ट्रेनिंग दी जाएगी जिनकी डिमांड आज पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है.

सरकारी योजनाओं की जानकारी 

ग्लोबल एग्रीटेक मीट में राजस्थान सरकार किसानों के लिए अपनी नई नीतियों और सब्सिडी स्कीम्स का रोडमैप भी पेश करने वाली है. जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिलने में कोई दिक्कत न आए. इवेंट के दौरान कई बड़े एमओयू (MOU) साइन होने की उम्मीद है. जो आने वाले समय में प्रदेश में एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं का जाल बिछा देंगे.

सरकार का लक्ष्य है कि इस मीट के जरिए किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से जोड़ा जाए.जिससे उन्हें मौसम से लेकर मंडी के भाव तक की हर जानकारी पल भर में उनके मोबाइल पर मिल सके. अगर किसान इन नई जानकारियों और टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं. तो आने वाले सालों में उन्ेंह बहुत फायदा हो सकता है.

यह भी पढ़ें: 4 साल बाद भारत से यूएई के लिए गेहूं की खेप रवाना, जानिए क्यों अटका हुआ था निर्यात

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 06 May 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News JAIPUR AgriTech
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
जयपुर में होने जा रहा है राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट, जानिए किसानों को क्या होगा फायदा
जयपुर में होने जा रहा है राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट, जानिए किसानों को क्या होगा फायदा
एग्रीकल्चर
4 साल बाद भारत से यूएई के लिए गेहूं की खेप रवाना, जानिए क्यों अटका हुआ था निर्यात
4 साल बाद भारत से यूएई के लिए गेहूं की खेप रवाना, जानिए क्यों अटका हुआ था निर्यात
एग्रीकल्चर
Mulching Method: क्या होती है मल्चिंग विधि? किसानों के लिए मानी जाती है वरदान, जानिए इसका पूरा तरीका
क्या होती है मल्चिंग विधि? किसानों के लिए मानी जाती है वरदान, जानिए इसका पूरा तरीका
एग्रीकल्चर
Summer Safety For Animals: गर्मियों में जानवरों को भी होता है हीट स्ट्रोक, ये लक्षण दिखें तो तुरंत हो जाएं अलर्ट
गर्मियों में जानवरों को भी होता है हीट स्ट्रोक, ये लक्षण दिखें तो तुरंत हो जाएं अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

Met Gala 2026 के अजीब नियम: No Onion-Garlic, No Selfie, No Spouse यहां Fashion से ज्यादा Rules चलते हैं
Pitt Siyapa Review: सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की अनोखा कॉन्सेप्ट और शानदार कॉमेडी फिल्म
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर की मार भूल गया पाकिस्तान, इशाक डार देने लगे भारत को धमकी, बोले- 'कोई भी कोशिश युद्ध'
ऑपरेशन सिंदूर की मार भूल गया पाकिस्तान, इशाक डार देने लगे भारत को धमकी, बोले- 'कोई भी कोशिश युद्ध'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Election: '100 फीसदी PDA सरकार आएगी..', ओम प्रकाश राजभर के बयान से खलबली, अखिलेश यादव भी चौंके
'100 फीसदी PDA सरकार आएगी..', ओम प्रकाश राजभर के बयान से खलबली, अखिलेश यादव भी चौंके
विश्व
US-Iran War: जमीन निगल गई या आसमान... होर्मुज से गुजरते ही इमरजेंसी सिग्नल भेजकर कहां गायब हुआ अमेरिका का फ्यूल विमान
जमीन निगल गई या आसमान... होर्मुज से गुजरते ही इमरजेंसी सिग्नल भेजकर कहां गायब हुआ अमेरिका का फ्यूल विमान
आईपीएल 2026
IPL 2026: 44 चौके और 24 छक्के जड़कर इस बल्लेबाज ने आईपीएल में मचाया कोहराम, ऑरेंज कैप की रेस टॉप पर पहुंचा
IPL 2026: 44 चौके और 24 छक्के जड़कर इस बल्लेबाज ने आईपीएल में मचाया कोहराम, ऑरेंज कैप की रेस टॉप पर पहुंचा
साउथ सिनेमा
Patriot BO Day 5: मंगलवार को 'पैट्रियट' ने तोड़ा दम, जानें रिलीज के पांच दिनों में कितना फीसदी वसूल पाई है बजट?
मंगलवार को 'पैट्रियट' ने तोड़ा दम, जानें रिलीज के पांच दिनों में कितना फीसदी वसूल पाई है बजट?
विश्व
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
जनरल नॉलेज
Bengal Politics: INC से लेकर CPIM और TMC तक, जानिए किन पार्टियों ने बंगाल पर किया है राज?
INC से लेकर CPIM और TMC तक, जानिए किन पार्टियों ने बंगाल पर किया है राज?
टेक्नोलॉजी
सफेद ही क्यों होते हैं Apple के ईयरबड्स? डिजाइन के पीछे छिपा ऐसा सीक्रेट, जो नहीं जानते 99% लोग
सफेद ही क्यों होते हैं Apple के ईयरबड्स? डिजाइन के पीछे छिपा ऐसा सीक्रेट, जो नहीं जानते 99% लोग
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget