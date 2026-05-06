हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरMulching Method: क्या होती है मल्चिंग विधि? किसानों के लिए मानी जाती है वरदान, जानिए इसका पूरा तरीका

Mulching Method: क्या होती है मल्चिंग विधि? किसानों के लिए मानी जाती है वरदान, जानिए इसका पूरा तरीका

Mulching Method: मल्चिंग विधि एक आधुनिक कृषि तकनीक है, जिसमें फसल के आसपास की मिट्टी को ढककर उसकी नमी को लंबे समय तक बनाए रखा जाता है, आइए जानते हैं कैसे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 06 May 2026 10:28 AM (IST)
Preferred Sources

Mulching Method: तेज धूप, अचानक बारिश और मौसम के लगातार बदलते मिजाज ने खेती को पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना दिया है. कभी सूखा तो कभी ज्यादा नमी. ऐसे हालात में फसलों को संभालना किसानों के लिए आसान नहीं रहा. वही ऐसे बदलते मौसम के दौर में एक तकनीक तेजी से किसानों के लिए सहारा बन रही है, जिसका नाम है मल्चिंग विधि. यह तकनीक न सिर्फ फसल की सुरक्षा करती है, बल्कि कम संसाधनों में बेहतर उत्पादन देने में भी मददगार साबित होती है. साथ ही यह एक ऐसी आधुनिक तकनीक है, जो मिट्टी की देखभाल से लेकर फसल की सुरक्षा तक कई काम एक साथ करती है. यही वजह है कि आज के समय में इसे किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना जा रहा. 

क्या होती है मल्चिंग विधि?

मल्चिंग एक आसान और बहुत उपयोगी कृषि तकनीक है, जिसमें फसल के आसपास की मिट्टी को ढक दिया जाता है. इसके लिए किसान प्लास्टिक शीट, सूखी घास, पत्तियां, भूसा या फसल के अवशेषों का इस्तेमाल करते हैं. इसका मकसद मिट्टी की नमी को लंबे समय तक बनाए रखना होता है, ताकि पौधों को पानी की कमी न हो. साथ ही इससे खेत में खरपतवार यानी अनचाहे पौधे कम उगते हैं, जिससे फसल को पूरा पोषण मिल पाता है. वही मल्चिंग करने से पौधों की जड़ों को धूप, गर्मी और ठंड के असर से भी सुरक्षा मिलती है. इससे फसल की बढ़त अच्छी होती है और उत्पादन भी बेहतर होता है. 

यह भी पढ़ेंः अपनी फसल में वैल्यू एडिशन कर बनाओ ब्रांड, किसान ऐसे शुरू कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग

क्यों मानी जाती है किसानों के लिए वरदान?

मल्चिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे मिट्टी की नमी लंबे समय तक बनी रहती है. इससे बार-बार सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती और पानी की बचत होती है. टमाटर, शिमला मिर्च और स्ट्रॉबेरी जैसी हाई वैल्यू फसलों की खेती में मल्चिंग बहुत फायदेमंद और कारगर तकनीक मानी जाती है. इन फसलों को अच्छी बढ़त और बेहतर गुणवत्ता के लिए सही नमी और देखभाल की जरूरत होती है, जो मल्चिंग से आसानी से मिल जाती है.

मल्चिंग के प्रकार

मल्चिंग मुख्य रूप से दो तरह की होती है जैविक और अजैविक. जैविक मल्चिंग में सूखी पत्तियां, भूसा या घास का इस्तेमाल होता है, जो बाद में सड़कर खाद बन जाती हैं. वही अजैविक मल्चिंग में प्लास्टिक या पॉलीथीन शीट का उपयोग किया जाता है, जो ज्यादा समय तक चलती है और प्रभावी मानी जाती है. 

मल्चिंग करने का सही तरीका

मल्चिंग करने के लिए सबसे पहले खेत को अच्छी तरह तैयार किया जाता है. इसके बाद ड्रिप सिंचाई पाइप बिछाए जाते हैं. फिर मिट्टी के ऊपर मल्चिंग शीट या जैविक पदार्थ बिछा दिए जाते हैं. जहां-जहां पौधे लगाने होते हैं, वहां छोटे छेद कर पौधों को लगाया जाता है. ध्यान रखें कि शीट के किनारों को मिट्टी से दबा दें, ताकि वह हवा से न उड़े. सही तरीके से की गई मल्चिंग लंबे समय तक फायदा देती है. 

यह भी पढ़ेंः ये है दुनिया की सबसे महंगी सब्जी, जानें कैसे शुरू करें इसकी खेती?

Published at : 06 May 2026 10:28 AM (IST)
Tags :
Crop Protection Mulching Method Agriculture Techniqes Farming Technoloy Modern Agriculture
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Mulching Method: क्या होती है मल्चिंग विधि? किसानों के लिए मानी जाती है वरदान, जानिए इसका पूरा तरीका
क्या होती है मल्चिंग विधि? किसानों के लिए मानी जाती है वरदान, जानिए इसका पूरा तरीका
एग्रीकल्चर
Summer Safety For Animals: गर्मियों में जानवरों को भी होता है हीट स्ट्रोक, ये लक्षण दिखें तो तुरंत हो जाएं अलर्ट
गर्मियों में जानवरों को भी होता है हीट स्ट्रोक, ये लक्षण दिखें तो तुरंत हो जाएं अलर्ट
एग्रीकल्चर
सिर्फ 25 हजार लगाकर शुरू करें शिमला मिर्च का बिजनेस, 2 महीने में ही बन जाएंगे लखपति
सिर्फ 25 हजार लगाकर शुरू करें शिमला मिर्च का बिजनेस, 2 महीने में ही बन जाएंगे लखपति
एग्रीकल्चर
Climate Change Impact: हर दिन बदलते मौसम का फसल पर भी पड़ता है असर, अभी से ये तैयारियां कर लें किसान
हर दिन बदलते मौसम का फसल पर भी पड़ता है असर, अभी से ये तैयारियां कर लें किसान
Advertisement

वीडियोज

Met Gala 2026 के अजीब नियम: No Onion-Garlic, No Selfie, No Spouse यहां Fashion से ज्यादा Rules चलते हैं
Pitt Siyapa Review: सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की अनोखा कॉन्सेप्ट और शानदार कॉमेडी फिल्म
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ममता को बचा सकते थे अखिलेश? चुनाव से पहले बंगाल न जाने पर राजभर बोले- 'दीदी इंतजार करती रहीं लेकिन...'
ममता को बचा सकते थे अखिलेश? चुनाव से पहले बंगाल न जाने पर राजभर बोले- 'दीदी इंतजार करती रहीं लेकिन...'
विश्व
US-Iran War: जमीन निगल गई या आसमान... होर्मुज से गुजरते ही इमरजेंसी सिग्नल भेजकर कहां गायब हुआ अमेरिका का फ्यूल विमान
जमीन निगल गई या आसमान... होर्मुज से गुजरते ही इमरजेंसी सिग्नल भेजकर कहां गायब हुआ अमेरिका का फ्यूल विमान
आईपीएल 2026
IPL 2026: 44 चौके और 24 छक्के जड़कर इस बल्लेबाज ने आईपीएल में मचाया कोहराम, ऑरेंज कैप की रेस टॉप पर पहुंचा
IPL 2026: 44 चौके और 24 छक्के जड़कर इस बल्लेबाज ने आईपीएल में मचाया कोहराम, ऑरेंज कैप की रेस टॉप पर पहुंचा
साउथ सिनेमा
Patriot BO Day 5: मंगलवार को 'पैट्रियट' ने तोड़ा दम, जानें रिलीज के पांच दिनों में कितना फीसदी वसूल पाई है बजट?
मंगलवार को 'पैट्रियट' ने तोड़ा दम, जानें रिलीज के पांच दिनों में कितना फीसदी वसूल पाई है बजट?
विश्व
होर्मुज में जहाजों को अब सुरक्षा नहीं देगा अमेरिका, 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' बंद, ट्रंप ने बताया क्यों लिया बड़ा फैसला
होर्मुज में जहाजों को अब सुरक्षा नहीं देगा अमेरिका, 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' बंद, ट्रंप ने बताया क्यों लिया बड़ा फैसला
एग्रीकल्चर
Summer Safety For Animals: गर्मियों में जानवरों को भी होता है हीट स्ट्रोक, ये लक्षण दिखें तो तुरंत हो जाएं अलर्ट
गर्मियों में जानवरों को भी होता है हीट स्ट्रोक, ये लक्षण दिखें तो तुरंत हो जाएं अलर्ट
ऑटो
अब टू-व्हीलर्स के लिए इतना आसान नहीं ट्रैफिक नियम तोड़ना, पहले से सख्त हो गए नियम
अब टू-व्हीलर्स के लिए इतना आसान नहीं ट्रैफिक नियम तोड़ना, पहले से सख्त हो गए नियम
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget