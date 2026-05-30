मिशन अमृत सरोवर योजना से किसानों को मिलता है ये लाभ, जान लें आवेदन का तरीका

Amrit Sarovar Yojana: भारतीय कृषि व्यवस्था में पानी की उपलब्धता हमेशा से सबसे बड़ी चुनौती रही है. खासकर उन इलाकों में जहां बारिश कम होती है. इसी समस्या को जड़ से खत्म करने और ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने मिशन अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की है. इस बेहतरीन सरकारी योजना का मुख्य उद्देश्य देश के हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों (तालाबों) का निर्माण या उनका जीर्णोद्धार करना है.

जिससे बारिश के पानी को बर्बाद होने से बचाकर उसे सही तरीके से स्टोर किया जा सके. यह योजना भारतीय किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है क्योंकि खेतों को समय पर पानी मिलने से न सिर्फ फसलों की पैदावार बढ़ती है बल्कि सिंचाई का खर्च भी काफी कम हो जाता है. अगर आप भी एक किसान हैं और अपने क्षेत्र में जल संचयन को बढ़ावा देकर अपनी खेती को सुरक्षित करना चाहते हैं तो आपको इस योजना के लाभ और इसमें आवेदन करने के सही तरीके को जरूर जान लेना चाहिए.

योजना से किसानों को होने वाले बड़े लाभ

मिशन अमृत सरोवर योजना से ग्रामीण भारत और विशेषकर किसान भाइयों को सीधे तौर पर कई बड़े और दूरगामी लाभ मिल रहे हैं. इस योजना के तहत बनने वाले तालाबों से आस-पास के इलाकों का ग्राउंड वॉटर लेवल यानी भूजल स्तर काफी तेजी से सुधरता है, जिससे खेतों के कुएं और ट्यूबवेल साल भर पानी से लबालब भरे रहते हैं.

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पानी की इस निरंतर उपलब्धता के कारण किसान बिना किसी टेंशन के साल में दो से तीन फसलें आसानी से उगा सकते हैं. इसके अलावा सरकार इन अमृत सरोवरों के पास पौधारोपण, मत्स्य पालन (मछली पालन) और बत्तख पालन जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रही है जिससे स्थानीय किसानों और ग्रामीणों के लिए कमाई के नए और अतिरिक्त साधन खुल रहे हैं.

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

अगर आप अपने गांव या क्षेत्र में इस कल्याणकारी योजना के तहत तालाब का निर्माण करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद आसान और पारदर्शी है. आवेदन करने के लिए आपको कुछ बेहद जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जिनमें आपका आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, खेत या जमीन के जरूरी कागजात (खसरा-खतौनी), बैंक खाता पासबुक और एक एक्टिव मोबाइल नंबर शामिल हैं.

यह है आवेदन की प्रोसेस

आवेदन करने के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, या फिर अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC), ग्राम पंचायत कार्यालय या ब्लॉक स्तर के कृषि विभाग में जाकर ऑफलाइन माध्यम से जरूरी दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन जमा कर सकते हैं.

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