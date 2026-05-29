हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबिना केमिकल लगाए भी पका सकते हैं आम, किसान जान लें देसी तरीका

बिना केमिकल लगाए भी पका सकते हैं आम, किसान जान लें देसी तरीका

Mangoes Ripening Methods: गर्मियों में केमिकल और कार्बाइड वाले आमों से सेहत को बचाने के लिए देसी और प्राकृतिक तरीके अपनाना सबसे बेस्ट ऑप्शन है. किसान भाई बिना किसी केमिकल के आसानी से पका सकते हैं आम.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 29 May 2026 10:53 AM (IST)
Preferred Sources

Mangoes Ripening Methods: गर्मियों का मौसम आते ही हर तरफ रसीले और मीठे आमों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है. आजकल मार्केट में मिलने वाले ज्यादातर आमों को जल्दी पकाने के चक्कर में खतरनाक केमिकल्स और कार्बाइड का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है. यह केमिकल वाले आम न सिर्फ हमारी सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि इनका असली स्वाद और प्राकृतिक खुशबू भी पूरी तरह गायब हो जाती है. 

ऐसे में हमारे किसान भाइयों और आम के शौकीनों के लिए यह जानना बेहद जरूरी हो गया है कि बिना किसी केमिकल के भी आम को एकदम परफेक्ट तरीके से पकाया जा सकता है. हमारे घरों और खेतों में ही कई ऐसे बेहतरीन देसी और पारंपरिक जुगाड़ मौजूद हैं जिनकी मदद से आमों को बेहद सुरक्षित और नेचुरल तरीके से पकाया जा सकता है. इन आसान तरीकों को अपनाकर आप आम की मिठास और क्वालिटी दोनों को बरकरार रख सकते हैं. 

कागज, अखबार और सूती बोरे का इस्तेमाल

कच्चे आमों को जल्दी और पूरी तरह प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए अखबार या किसी भी मोटे कागज का इस्तेमाल सबसे आसान और असरदार तरीका माना जाता है. आपको बस इतना करना है कि पेड़ों से तोड़े गए कच्चे आमों को एक-एक करके अखबार के कागज में अच्छी तरह से लपेट देना है. इसके बाद इन लिपटे हुए आमों को किसी लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे या फिर जूट की खाली बोरी के अंदर अच्छे से व्यवस्थित करके रख देना चाहिए. 

इस तरीके से पक जाते हैं

असल में कागज और जूट के बोरे में लिपटे रहने की वजह से आम के अंदर से निकलने वाली नेचुरल एथिलीन गैस बाहर नहीं जा पाती है और वह डिब्बे के अंदर ही पूरी तरह लॉक हो जाती है. यही प्राकृतिक गैस आमों को तेजी से और अंदर तक समान रूप से पकाने का काम करती है. इस पूरी देसी प्रक्रिया में करीब दो से तीन दिन का समय लगता है जिसके बाद आपको बिना किसी साइड इफेक्ट के एकदम मीठे और रसीले आम मिल जाते हैं. 

यह भी पढ़ें: कितने रुपये की आती है सबसे ज्यादा दूध देने वाली मुर्रा भैंस? इससे कितनी होती है महीने की कमाई

चावल के ड्रम का यूज

भारतीय ग्रामीण इलाकों और घरों में आम को पकाने के लिए अनाज के ड्रम का नुस्खा सदियों से सबसे ज्यादा भरोसेमंद रहा है. अगर आप आमों को जल्दी और बहुत ही शानदार रंगत के साथ पकाना चाहते हैं तो उन्हें अपने घर में रखे चावल के ड्रम या कंटेनर के अंदर पूरी तरह से दबाकर रख दें. चावल के दानों के बीच बनने वाली प्राकृतिक गर्मी और अंधेरा माहौल आम के पकने की रफ्तार को काफी ज्यादा बढ़ा देता है. 

सूखी घास से भी पका सकते हैं

इसके अलावा किसान भाई कच्चे आमों को किसी बड़े कमरे के फर्श पर सूखी घास या पुआल की एक मोटी परत बिछाकर उसके ऊपर भी आसानी से रख सकते हैं. आमों को सूखी घास से अच्छी तरह ढकने के बाद उस कमरे को बंद कर दिया जाता है जिससे वहां एक गर्म वातावरण तैयार हो जाता है. इन दोनों ही बेहतरीन तरीकों से आम बिना अपनी नेचुरल मिठास खोए बेहद सुरक्षित तरीके से पक जाते हैं और खाने में बिल्कुल असली लगते हैं.

यह भी पढ़ें: अपने फार्म हाउस में कैसे उगाएं दुनिया का सबसे महंगा मियाजाकी आम, थोड़ी सी मेहनत बना देगी लखपति

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 29 May 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Mangoes Farming Tips Mango Farming
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
बिना केमिकल लगाए भी पका सकते हैं आम, किसान जान लें देसी तरीका
बिना केमिकल लगाए भी पका सकते हैं आम, किसान जान लें देसी तरीका
एग्रीकल्चर
चिलचिलाती धूप में भी नहीं सूखेंगे ड्रैगन फ्रूट के पौधे, नोट करें गर्मी से बचाव के 3 आसान तरीके
चिलचिलाती धूप में भी नहीं सूखेंगे ड्रैगन फ्रूट के पौधे, नोट करें गर्मी से बचाव के 3 आसान तरीके
एग्रीकल्चर
Earthworm Farming: अपने फार्म हाउस में शुरू करें केंचुए की खेती, थोड़े ही वक्त में बरसने लगेगा पैसा
अपने फार्म हाउस में शुरू करें केंचुए की खेती, थोड़े ही वक्त में बरसने लगेगा पैसा
एग्रीकल्चर
Dairy Farming Tips: डेरी फार्म खोलने में कितनी आती है लागत, इसे लगान से नए किसानों को फायदा या घाटा? जान लीजिए
डेरी फार्म खोलने में कितनी आती है लागत, इसे लगान से नए किसानों को फायदा या घाटा? जान लीजिए
Advertisement

वीडियोज

Hamirpur Bridge Collapse: पुल ढहने से हाहाकार! मलबे में दबे मजदूरों को बचाने के लिए मची भगदड़
Breaking | Attack on Lebanon: ईरान को फिर निशाना बना रहें Trump | Strait Of Hormuz
NEET Paper | Janhit with Chitra Tripathi: आर्मी करेगी अब NEET पेपर की रक्षा | Dharmendra Pradhan
Assam Accident News: हाइवे पर गलत चाल...बन गई काल! | Himanta Biswa Sarma | Highway Accident
Sandeep Chaudhary | Iran Us War: ट्रंप की सनक करेगा अर्थव्यवस्था बर्बाद? | Donald Trump | Inflation
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हवा में अटकी जान! हजारों फीट की ऊंचाई पर पैसेंजर को आया हार्ट अटैक, ऐसे मिली 'नई जिंदगी'
हवा में अटकी जान! हजारों फीट की ऊंचाई पर पैसेंजर को आया हार्ट अटैक, ऐसे मिली 'नई जिंदगी'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में जहरीली शराब ने कई लोगों को बनाया शिकार, पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में 13 की मौत
महाराष्ट्र में जहरीली शराब ने कई लोगों को बनाया शिकार, पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में 13 की मौत
इंडिया
IMD Heavy Rain Alert: 3 दिन तक 15 राज्यों में आंधी-बारिश की चेतावनी! IMD का अलर्ट, दिल्ली, यूपी से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?
3 दिन तक 15 राज्यों में आंधी-बारिश की चेतावनी! IMD का अलर्ट, दिल्ली, यूपी से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?
आईपीएल 2026
IPL ऑक्शन में आया वैभव सूर्यवंशी का नाम तो कितने में बिकेंगे? पूर्व क्रिकेटर ने दिया बड़ा बयान
IPL ऑक्शन में आया वैभव सूर्यवंशी का नाम तो कितने में बिकेंगे? पूर्व क्रिकेटर ने दिया बड़ा बयान
ओटीटी
KD The Devil OTT Release: ध्रुव सर्जा और संजय दत्त की 'केडी: द डेविल' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'केडी: द डेविल' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
इंडिया
भारत की छाती चौड़ी करने वाली कौन हैं मेजर अभिलाषा? जिन्हें UN देगा सम्मान, शहीदों को करेगा नमन
भारत की छाती चौड़ी करने वाली कौन हैं मेजर अभिलाषा? जिन्हें UN देगा सम्मान, शहीदों को करेगा नमन
हेल्थ
Brain Health: दिमाग को खोखला कर रही मोबाइल की लत, डॉक्टरों ने बताया नींद और थकान का खौफनाक सच
दिमाग को खोखला कर रही मोबाइल की लत, डॉक्टरों ने बताया नींद और थकान का खौफनाक सच
एग्रीकल्चर
चिलचिलाती धूप में भी नहीं सूखेंगे ड्रैगन फ्रूट के पौधे, नोट करें गर्मी से बचाव के 3 आसान तरीके
चिलचिलाती धूप में भी नहीं सूखेंगे ड्रैगन फ्रूट के पौधे, नोट करें गर्मी से बचाव के 3 आसान तरीके
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
Embed widget