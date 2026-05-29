हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरचिलचिलाती धूप में भी नहीं सूखेंगे ड्रैगन फ्रूट के पौधे, नोट करें गर्मी से बचाव के 3 आसान तरीके

चिलचिलाती धूप में भी नहीं सूखेंगे ड्रैगन फ्रूट के पौधे, नोट करें गर्मी से बचाव के 3 आसान तरीके

Dragon Fruit Farming: भीषण गर्मी में ड्रैगन फ्रूट के पौधों को झुलसने से बचाने के लिए आप इन तीन उपायों को कर सकते हैं. जिससे चिलचिलाती धूप में भी नहीं सूखेंगे ड्रैगन फ्रूट के पौधे.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 29 May 2026 10:07 AM (IST)
Preferred Sources

Dragon Fruit Farming: आजकल ड्रैगन फ्रूट की खेती का क्रेज भारतीय किसानों के बीच बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि यह एक सुपरफूड है और मार्केट में इसके दाम भी बेहद शानदार मिलते हैं. वैसे तो ड्रैगन फ्रूट कैक्टस फैमिली का पौधा है, जो कम पानी और सामान्य गर्मी को बहुत आसानी से झेल लेता है, लेकिन जब गर्मियों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने लगता है. तो इसकी नाजुक टहनियां झुलसने लगती हैं. 

तेज चिलचिलाती धूप और लूके  कारण पौधों की ग्रोथ रुक जाती है और उनके पीले होकर सूखने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है. ऐसे में अगर आप थोड़े से एडवांस और स्मार्ट तरीके अपनाएंगे, तो अपनी इस कीमती फसल को गर्मी के टॉर्चर से पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं चिलचिलाती धूप में भी पौधों को हरा-भरा रखने के 3 सबसे आसान और असरदार तरीके क्या हैं.

ग्रीन नेट और मल्चिंग तकनीक से पौधों को डबल प्रोटेक्शन

भीषण गर्मी के दिनों में ड्रैगन फ्रूट के पौधों को सीधे सनबर्न से बचाने के लिए सबसे पहला और बेहतरीन उपाय है ग्रीन शेड नेट का इस्तेमाल करना. इसके लिए आप पौधों के ऊपर लगभग 50% डेंसिटी वाला ग्रीन नेट लगा सकते हैं, जो तेज और तीखी धूप को छानकर पौधों तक पहुंचाता है. जिससे उन्हें जरूरी रोशनी भी मिल जाती है और वे झुलसने से भी बच जाते हैं. 

यह भी पढ़ें:कितने रुपये की आती है सबसे ज्यादा दूध देने वाली मुर्रा भैंस? इससे कितनी होती है महीने की कमाई

इसके साथ ही पौधों की जड़ों में नमी को लंबे समय तक लॉक रखने के लिए मल्चिंग तकनीक अपनाना बेहद जरूरी है. आप पौधों के चारों तरफ सूखी घास, पुआल या गन्ने की सूखी पत्तियों की एक मोटी लेयर बिछा दें, जिससे मिट्टी की नमी धूप के कारण जल्दी भाप बनकर नहीं उड़ेगी और जड़ों के पास का तापमान एकदम मेंटेन रहेगा.

पानी देने का सही शेड्यूल

गर्मियों के सीजन में ड्रैगन फ्रूट की सिंचाई का तरीका और समय बदलना दूसरा सबसे बड़ा और जरूरी कदम है. इस मौसम में दोपहर के वक्त पानी देने की भूल बिल्कुल न करें, बल्कि हमेशा सुबह एकदम जल्दी या फिर शाम को सूरज ढलने के बाद ही हल्की सिंचाई करें जिससे जड़ों को ठंडी मिट्टी का अहसास मिले. पानी देते समय ध्यान रखें कि ड्रिप इरिगेशन या फव्वारा विधि सबसे बेस्ट होती है ताकि पानी की बर्बादी न हो और नमी बनी रहे. 

न्यूट्रिशन से पौधों को बनाएं अंदर से मजबूत

इसके अलावा, चिलचिलाती धूप से लड़ने के लिए पौधों को अंदरूनी ताकत देना भी जरूरी है. जिसके लिए आप इस मौसम में हैवी केमिकल फर्टिलाइजर देने से बचें. इसके बजाय केंचुआ खाद (वर्मीकम्पोस्ट) या सीवीड लिक्विड एक्सट्रैक्ट जैसे ठंडे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करें ताकि पौधे अंदर से स्ट्रॉन्ग रहें.

यह भी पढ़ें: अपने फार्म हाउस में कैसे उगाएं दुनिया का सबसे महंगा मियाजाकी आम, थोड़ी सी मेहनत बना देगी लखपति

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 29 May 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Dragon Fruit Farming Tips Dragon Fruit Farming
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
चिलचिलाती धूप में भी नहीं सूखेंगे ड्रैगन फ्रूट के पौधे, नोट करें गर्मी से बचाव के 3 आसान तरीके
चिलचिलाती धूप में भी नहीं सूखेंगे ड्रैगन फ्रूट के पौधे, नोट करें गर्मी से बचाव के 3 आसान तरीके
एग्रीकल्चर
Earthworm Farming: अपने फार्म हाउस में शुरू करें केंचुए की खेती, थोड़े ही वक्त में बरसने लगेगा पैसा
अपने फार्म हाउस में शुरू करें केंचुए की खेती, थोड़े ही वक्त में बरसने लगेगा पैसा
एग्रीकल्चर
Dairy Farming Tips: डेरी फार्म खोलने में कितनी आती है लागत, इसे लगान से नए किसानों को फायदा या घाटा? जान लीजिए
डेरी फार्म खोलने में कितनी आती है लागत, इसे लगान से नए किसानों को फायदा या घाटा? जान लीजिए
एग्रीकल्चर
Buffalo Diet: अपने भैंसे के आहार में शामिल कर दें बस ये दो चीजें, लाखों का हो जाएगा हजारों वाला भैंसा
अपने भैंसे के आहार में शामिल कर दें बस ये दो चीजें, लाखों का हो जाएगा हजारों वाला भैंसा
Advertisement

वीडियोज

Hamirpur Bridge Collapse: पुल ढहने से हाहाकार! मलबे में दबे मजदूरों को बचाने के लिए मची भगदड़
Breaking | Attack on Lebanon: ईरान को फिर निशाना बना रहें Trump | Strait Of Hormuz
NEET Paper | Janhit with Chitra Tripathi: आर्मी करेगी अब NEET पेपर की रक्षा | Dharmendra Pradhan
Assam Accident News: हाइवे पर गलत चाल...बन गई काल! | Himanta Biswa Sarma | Highway Accident
Sandeep Chaudhary | Iran Us War: ट्रंप की सनक करेगा अर्थव्यवस्था बर्बाद? | Donald Trump | Inflation
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत की छाती चौड़ी करने वाली कौन हैं मेजर अभिलाषा? जिन्हें UN देगा सम्मान, शहीदों को करेगा नमन
भारत की छाती चौड़ी करने वाली कौन हैं मेजर अभिलाषा? जिन्हें UN देगा सम्मान, शहीदों को करेगा नमन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कॉकरोच जनता पार्टी पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, 'इससे यह बात तो साबित होती है कि...'
कॉकरोच जनता पार्टी पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, 'इससे यह बात तो साबित होती है कि...'
इंडिया
IMD Heavy Rain Alert: 3 दिन तक 15 राज्यों में आंधी-बारिश की चेतावनी! IMD का अलर्ट, दिल्ली, यूपी से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?
3 दिन तक 15 राज्यों में आंधी-बारिश की चेतावनी! IMD का अलर्ट, दिल्ली, यूपी से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?
आईपीएल 2026
IPL ऑक्शन में आया वैभव सूर्यवंशी का नाम तो कितने में बिकेंगे? पूर्व क्रिकेटर ने दिया बड़ा बयान
IPL ऑक्शन में आया वैभव सूर्यवंशी का नाम तो कितने में बिकेंगे? पूर्व क्रिकेटर ने दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 7 Worldwide: दुनियाभर में छाई अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल', 7वें दिन कमाई में दिखाई तेजी, वर्ल्डवाइड हुई 25 करोड़ के पार
दुनियाभर में छाई अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल', 7वें दिन वर्ल्डवाइड हुई 25 करोड़ के पार
इंडिया
सिद्धारमैया का इस्तीफा, DK की ताजपोशी, कर्नाटक कांग्रेस में पावर ट्रांसफर पर बीजेपी का निशाना, कहा- हाईएस्ट बिड वाला...
सिद्धारमैया का इस्तीफा, DK की ताजपोशी, पावर ट्रांसफर पर BJP का निशाना, कहा- हाईएस्ट बिड वाला...
ट्रेंडिंग
Viral Milkman Video: भैंस का नहीं, पैकेट वाला दूध बेच रहा था दूधवाला, वायरल वीडियो देख फूटा लोगों का गुस्सा
भैंस का नहीं, पैकेट वाला दूध बेच रहा था दूधवाला, वायरल वीडियो देख फूटा लोगों का गुस्सा
विश्व
US-ईरान के बीच 'महासमझौता' फाइनल! बस ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार, खुलेगा होर्मुज का रास्ता
US-ईरान के बीच 'महासमझौता' फाइनल! बस ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार, खुलेगा होर्मुज का रास्ता
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
Embed widget