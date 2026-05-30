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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरक्या आपके घर की तुलसी की ग्रोथ भी अचानक रुक गई है? किचन की ये सीक्रेट चीज दिखाएगी जादुई असर

क्या आपके घर की तुलसी की ग्रोथ भी अचानक रुक गई है? किचन की ये सीक्रेट चीज दिखाएगी जादुई असर

Tulsi Gardening Tips: अगर आपके घर में लगी हुई तुलसी की ग्रोथ भी अचानक से रुक गई है. तो किचन की यह सीक्रेट चीज दिखाएगी जादुई असर. जान लीजिए अपने काम की बात.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 30 May 2026 06:51 AM (IST)
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Tulsi Gardening Tips: हमारे घरों में तुलसी के पौधे को सिर्फ एक पवित्र पौधा ही नहीं माना जाता. बल्कि यह हमारी सेहत और सकारात्मक ऊर्जा का भी एक बहुत बड़ा जरिया है. लेकिन कई बार बहुत देखभाल करने के बाद भी अचानक तुलसी की ग्रोथ पूरी तरह से थम जाती है, पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं और पौधा धीरे-धीरे सूखने की कगार पर पहुंच जाता है. अगर आप भी अपने आंगन या बालकनी की तुलसी को लेकर परेशान हैं. 

तो आपको बाजार से कोई भी महंगी केमिकल वाली खाद लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. इसके लिए आपके किचन में ही एक ऐसी मैजिकल और सीक्रेट चीज मौजूद है, जो आपके मुरझाए हुए पौधे में फिर से नई जान फूंक सकती है. यह बेहद आसान और असरदार घरेलू नुस्खा न सिर्फ तुलसी की रुकी हुई ग्रोथ को तेजी से बढ़ाएगा बल्कि आपके पूरे पौधे को कुछ ही दिनों में एकदम हरा-भरा, घना और चमकदार बना देगा.

तुलसी की रुकी हुई ग्रोथ के लिए वरदान है ये चीज

अगर आपके तुलसी के पौधे का विकास रुक गया है. तो आपके किचन में रखा साधारण सा दही या छाछ इसके लिए सबसे बेहतरीन टॉनिक साबित हो सकता है. दही में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कई तरह के गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं. जो पौधे की ग्रोथ के लिए एक पावरफुल बूस्टर की तरह काम करते हैं. अक्सर मिट्टी में जरूरी पोषक तत्वों की कमी या फंगल इन्फेक्शन की वजह से तुलसी बढ़ना बंद कर देती है. 

यह भी पढ़ें: फार्म हाउस भूल जाइए, अब आपकी बालकनी में महकेगी लीची, एक्सपर्ट से जानें पौधा लगाने का सबसे बेस्ट तरीका

ऐसे में दही या छाछ का इस्तेमाल मिट्टी के पीएच लेवल को मेंटेन करता है और जड़ों को अंदर से मजबूती देता है. इसके अलावा, इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड मिट्टी में पनपने वाले हानिकारक कीड़ों और फंगस को पूरी तरह से खत्म कर देता है, जिससे पौधे को एक दम फ्रेश और हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है और उसकी नई पत्तियां तेजी से निकलने लगती हैं.

मुरझाई तुलसी में नई जान फूंकने का सही तरीका

तुलसी के पौधे में दही का इस्तेमाल करने का एक बेहद आसान और सटीक तरीका है. जिसे आपको सही स्टेप्स के साथ फॉलो करना होगा. इसके लिए आप दो से तीन चम्मच खट्टा दही लें और उसे करीब एक लीटर साफ पानी में डालकर अच्छी तरह से फेंट लें जिससे एक पतला मट्ठा तैयार हो जाए. अब इस लिक्विड को सीधे तुलसी के पौधे की जड़ों के आसपास की मिट्टी में डाल दें. 

पहले कर लें गुड़ाई

ध्यान रहे कि इसे डालने से पहले गमले की मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई जरूर कर लें जिससे यह जड़ों तक आसानी से पहुंच सके. आप चाहें तो इस पतले छाछ को एक स्प्रे बोतल में भरकर तुलसी की पत्तियों पर भी हल्का छिड़काव कर सकते हैं. महीने में सिर्फ दो बार इस देसी और पूरी तरह ऑर्गेनिक ट्रिक को आजमाने से आपकी तुलसी का पौधा कीट-पतंगों से पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और एकदम घना हो जाएगा.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 30 May 2026 06:51 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Plant Tulsi Basil
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