हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चररेतीली मिट्टी में उगायें लाल फल, ये तकनीक बदल देगी किस्मत, किसान भाई जानें तरीका

रेतीली मिट्टी में उगायें लाल फल, ये तकनीक बदल देगी किस्मत, किसान भाई जानें तरीका

Dragon Fruit Farming Tips: रेतीली और बंजर जमीन पर ड्रैगन फ्रूट की आधुनिक खेती किसानों के लिए बंपर कमाई का नया जरिया बन चुकी है. पिलर और ड्रिप इरिगेशन तकनीक से रिकॉर्ड पैदावार ले सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 16 May 2026 04:37 PM (IST)
Preferred Sources

Dragon Fruit Farming Tips: आजकल खेती-किसानी में वही किसान आगे बढ़ रहा है जो लीक से हटकर कुछ नया और स्मार्ट कर रहा है. अगर आपके पास भी ऐसी रेतीली या बंजर जमीन है जिसे आप बेकार समझते हैं, तो यह खबर आपकी किस्मत बदल सकती है. गुजरात के प्रगतिशील किसानों ने एक ऐसी कमाल की तकनीक अपनाई है, जिससे रेत में भी लाल सोना यानी ड्रैगन फ्रूट की बंपर पैदावार ली जा रही है. 

यह विदेशी फल अपनी जबरदस्त डिमांड और ऊंचे दामों की वजह से भारतीय मार्केट में तहलका मचा रहा है. इस फल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बहुत कम पानी की जरूरत होती है. जिससे यह सूखे और रेतीले इलाकों के लिए एक परफेक्ट कैश क्रॉप बन चुका है. अगर आप भी पारंपरिक फसलों के घाटे से परेशान हैं. तो इस खेती को अपनाकर अपनी बंजर जमीन से मोटा मुनाफा कमा सकते हैं.

रेतीली जमीन के लिए बेस्ट है ड्रैगन फ्रूट 

ड्रैगन फ्रूट मूल रूप से कैक्टस प्रजाति का पौधा है, इसलिए इसे पनपने के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन या पानी की जरूरत नहीं होती. रेतीली और अर्ध-शुष्क मिट्टी जहां दूसरी फसलें दम तोड़ देती हैं, इस फल के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है. इस खेती की शुरुआत करने के लिए खेत में कंक्रीट के खंभे (पोल) लगाए जाते हैं और उनके ऊपर एक चक्र या रिंग फिट की जाती है. 

इन खंभों के सहारे ड्रैगन फ्रूट के पौधों को ऊपर चढ़ाया जाता है. रेतीली जमीन में पानी को रोकने की क्षमता कम होती है, इसलिए यह पौधा वहां आसानी से सरवाइव कर लेता है क्योंकि इसकी जड़ों को ज्यादा पानी मिलने पर सड़ने का खतरा रहता है.

यह भी पढ़ें: अपने खेत में ऐसे उगाएं ब्लैक डायमंड तरबूज, डबल हो जाएगा मुनाफा

हाईटेक पिलर और ड्रिप इरिगेशन तकनीक

इस खेती को सुपर-सक्सेसफुल बनाने के लिए गुजरात के किसानों ने पिलर सिस्टम के साथ 'ड्रिप इरिगेशन' यानी टपक सिंचाई तकनीक को जोड़ा है. इस मॉडर्न सेटअप से हर पौधे की जड़ तक सिर्फ उतना ही पानी पहुंचता है जितनी उसे जरूरत होती है, जिससे पानी की बर्बादी बिल्कुल शून्य हो जाती है. 

एक बार खेत में खंभे और ड्रिप लाइन सेट हो जाने के बाद यह पूरा सिस्टम अगले 20 से 25 सालों तक लगातार फल देता रहता है. इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें लेबर का खर्च बहुत कम हो जाता है और पौधों को खाद या जरूरी न्यूट्रिशन देना भी बेहद आसान हो जाता है, जिससे हर साल फलों का साइज और क्वालिटी दोनों शानदार मिलते हैं.

इतना होता है मुनाफा 

अगर आप एक एकड़ खेत में ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू करते हैं तो इसमें करीब 450 से 500 कंक्रीट के खंभे लगाए जाते हैं और हर खंभे पर 4 पौधे लगते हैं. यानी पूरे एक एकड़ में करीब 1800 से 2000 पौधे लगाए जाते हैं. पहले साल में खेत तैयार करने पोल लगाने ड्रिप सिस्टम बिछाने और पौधे खरीदने में लगभग 4 से 5 लाख रुपये का शुरुआती खर्च आता है. जो कि सिर्फ एक बार का इन्वेस्टमेंट है. 

दूसरे-तीसरे साल से ही पौधे फल देना शुरू कर देते हैं जिससे सालाना कमाई 6 लाख से 8 लाख रुपये होने लगती है. चौथे और पांचवें साल तक पैदावार बढ़कर करीब 8 से 10 टन प्रति एकड़ तक पहुंच जाती है, जिससे हर साल 10 लाख रुपये से ज्यादा का शुद्ध मुनाफा सीधे किसानों की जेब में आता है.

यह भी पढ़ें: बैंगन की खेती में इस सीजन अपनाएं ये तरीका, मंडी में मिलेगा सबसे ऊंचा रेट

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 16 May 2026 04:37 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Dragon Fruit Farming Tips Farming News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
रेतीली मिट्टी में उगायें लाल फल, ये तकनीक बदल देगी किस्मत, किसान भाई जानें तरीका
रेतीली मिट्टी में उगायें लाल फल, ये तकनीक बदल देगी किस्मत, किसान भाई जानें तरीका
एग्रीकल्चर
Weak Monsoon Impact El Nino 2026 : इस बार कमजोर मानसून बन सकता है किसानों की बड़ी चुनौती, ऐसे करेंगे खेती तो नहीं होगी दिक्कत
इस बार कमजोर मानसून बन सकता है किसानों की बड़ी चुनौती, ऐसे करेंगे खेती तो नहीं होगी दिक्कत
एग्रीकल्चर
आर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को मिलेगी 5 साल तक 10000 प्रति एकड़ सब्सिडी, जानें कैसे उठा सकते हैं लाभ
आर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को मिलेगी 5 साल तक 10000 प्रति एकड़ सब्सिडी, जानें कैसे उठा सकते हैं लाभ
एग्रीकल्चर
बढ़ती गर्मी में आपके पशुओं को भी लग सकती है लू, पुशपालक ऐसे करें बचाव
बढ़ती गर्मी में आपके पशुओं को भी लग सकती है लू, पुशपालक ऐसे करें बचाव
Advertisement

वीडियोज

Top News: बड़ी खबरें, फटाफट | NEET 2026 Paper Leak | Gautam Adani | Oil Price Hike | PM Modi
CBI Action On NEET Leak: पुणे से मास्टरमाइंड गिरफ्तार, सीक्रेट क्लास का खुलासा! | NEET Re-Exam
पुराने cop drama में Urvashi Rautela की acting ने सबको चौंकाया
Sansani: 7 फेरों से पहले खौफनाक हादसा ! | Crime News
Petrol-Diesel Price Hike | Janhit with Chitra Tripathi: महंगाई का 'जेब जलाओ' मिशन चालू! | Inflation
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता सरकार ने बंगाल में जारी किए थे 1.69 करोड़ SC-ST-OBC सर्टिफिकेट, शुभेंदु सरकार ने दिए जांच के आदेश
ममता सरकार ने बंगाल में जारी किए थे 1.69 करोड़ SC-ST-OBC सर्टिफिकेट, शुभेंदु सरकार ने दिए जांच के आदेश
राजस्थान
राजस्थान: नीट पेपर लीक मामले में खुलासा, आरोपी मांगीलाल ने पढ़ाई छोड़ चुके बेटे को जबरन दिलाया था पेपर
राजस्थान: नीट पेपर लीक मामले में खुलासा, आरोपी मांगीलाल ने पढ़ाई छोड़ चुके बेटे को जबरन दिलाया था पेपर
क्रिकेट
पाकिस्तानी खिलाड़ी के सिर पर लगी भयंकर चोट, स्ट्रेचर से गया बाहर; जानें अब कैसी है हालत
पाकिस्तानी खिलाड़ी के सिर पर लगी भयंकर चोट, स्ट्रेचर से गया बाहर
बॉलीवुड
Aakhri Sawal BO Day 1: एक करोड़ भी नहीं कमा पाई 'आखिरी सवाल', RSS पर बनी फिल्म को थियेटर में नहीं मिल रहे दर्शक
बॉक्स ऑफिस: एक करोड़ भी नहीं कमा पाई 'आखिरी सवाल', RSS पर बनी फिल्म को थियेटर में नहीं मिल रहे दर्शक
इंडिया
दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आगबबूला हो गए रूसी विदेश मंत्री लावरोव, आखिर क्या हुआ था ऐसा?
दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आगबबूला हो गए रूसी विदेश मंत्री लावरोव, आखिर क्या हुआ था ऐसा?
इंडिया
ओलंपिक की मेजबानी, दुनिया के विकास का इंजन... नीदरलैंड्स दौरे में PM मोदी ने सेट किया भारत का एजेंडा
ओलंपिक की मेजबानी, दुनिया के विकास का इंजन... नीदरलैंड्स दौरे में PM मोदी ने सेट किया भारत का एजेंडा
हेल्थ
Sitting Too Long On Toilet: क्या आप भी टॉयलेट में 15 मिनट से ज्यादा बैठते हैं? डॉक्टर ने बताया कितनी खतरनाक है ये आदत
क्या आप भी टॉयलेट में 15 मिनट से ज्यादा बैठते हैं? डॉक्टर ने बताया कितनी खतरनाक है ये आदत
ट्रेंडिंग
नीले के बाद हरे ड्रम का खौफ, महिला ने पति के साथ मिल की प्रेमी की हत्या, शव हरे ड्रम में फेंका, खौफ में यूजर्स
नीले के बाद हरे ड्रम का खौफ, महिला ने पति के साथ मिल की प्रेमी की हत्या, शव हरे ड्रम में फेंका
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
ENT LIVE
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Embed widget