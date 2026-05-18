मशरूम की खेती के लिए कितनी जमीन की जरूरत, कैसे करें शुरुआत? यहां जान लें हर एक बात

Mushroom Farming At Home: मशरूम की खेती आज के समय में किसानों और छोटे काम करने वालों के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प बनती जा रही है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे करने के लिए ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होती. आप इसे अपने घर के एक छोटे कमरे, शेड या खाली जगह में भी आसानी से शुरू कर सकते हैं. साथ ही इसकी खेती करने के लिए न तो बड़े खेत चाहिए और न ही भारी मशीनें, बस साफ-सुथरी जगह और थोड़ा ध्यान देकर इसकी शुरुआत की जा सकती है. यही वजह है कि यह काम छोटे किसानों और बेरोजगार युवाओं के लिए कमाई का अच्छा जरिया बनता जा रहा है.

शुरुआत करने के लिए कितनी जगह और क्या-क्या चाहिए?

मशरूम की खेती के लिए बहुत कम जगह काफी होती है. यानी लगभग एक छोटे कमरे या 8×10 फीट की जगह से भी इसकी शुरुआत की जा सकती है. इसमें लकड़ी या लोहे की रैक लगाकर जगह का सही इस्तेमाल किया जाता है. इसके लिए ज्यादा महंगे सामान की जरूरत नहीं होती, बस मशरूम का बीज (स्पॉन), कुछ पुआल या भूसा और प्लास्टिक बैग चाहिए होते हैं. साथ ही सही सफाई और नमी बनाए रखना भी सबसे जरूरी होता है, तभी अच्छी पैदावार मिलती है.

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मशरूम उगाने की आसान प्रक्रिया

मशरूम की खेती की शुरुआत स्पॉन यानी बीज से होती है, जिसे भूसे या पुआल में मिलाकर बैग में भरा जाता है. इसके बाद इन बैग को एक नम और अंधेरी जगह पर रखा जाता है. कुछ दिनों बाद इसमें छोटे-छोटे मशरूम निकलने लगते हैं. इस दौरान हल्की नमी और साफ वातावरण रखना बहुत जरूरी होता है. ध्यान दें ज्यादा धूप या गर्मी से मशरूम खराब हो सकते हैं, इसलिए इसे हमेशा ठंडी और छायादार जगह पर ही रखा जाता है. सही देखभाल से 20 से 30 दिनों में पहली फसल मिल सकती है.

कमाई और किसानों के लिए बड़ा फायदा

मशरूम की खेती किसानों के लिए एक अच्छा कमाई का जरिया बन सकती है क्योंकि इसकी बाजार में सालों साल काफी मांग रहती है. वहीं होटल, रेस्टोरेंट और घरों में इसका उपयोग लगातार बढ़ रहा है. साथ ही एक छोटे कमरे से शुरू करके भी किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि इसमें कम समय में फसल तैयार हो जाती है, जिससे जल्दी पैसा वापस मिल जाता है. अगर सही तरीके से इसकी देखभाल की जाए तो यह खेती कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाली साबित हो सकती है और किसानों की आमदनी का मजबूत सहारा भी बन सकती है.

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