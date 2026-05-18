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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबिना फार्मर आईडी किसानों को नहीं मिलेगा सरकारी योजना में लाभ, जानें घर बैठे कैसे करें अप्लाई?

बिना फार्मर आईडी किसानों को नहीं मिलेगा सरकारी योजना में लाभ, जानें घर बैठे कैसे करें अप्लाई?

Farmers ID Registration Process: सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब फार्मर आईडी जरूरी हो गई है. बिना इसके सब्सिडी या लोन मिलने में दिक्कत होगी. किसान घर बैठे ही इसके लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 18 May 2026 06:56 AM (IST)
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Farmers ID Registration Process: आज के इस डिजिटल दौर में खेती-किसानी से जुड़े तौर-तरीके भी बहुत तेजी से बदल रहे हैं. अब सरकार की तरफ से मिलने वाली किसी भी सब्सिडी, लोन या सरकारी योजना का सीधा लाभ उठाने के लिए आपके पास फार्मर आईडी यानी किसान पहचान पत्र होना बेहद जरूरी हो गया है. जैसे देश के हर नागरिक के लिए आधार कार्ड जरूरी है वैसे ही अब हर किसान भाई के लिए यह डिजिटल आईडी कार्ड जरूरी कर दिया गया है. 

इसके बिना आने वाले समय में आपको खाद, बीज, कृषि यंत्रों पर मिलने वाली छूट या पीएम किसान सम्मान निधि जैसी बड़ी योजनाओं का लाभ लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. सबसे अच्छी बात यह है कि इस जरूरी कार्ड को बनवाने के लिए अब आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने या दलालों को पैसे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से इसके लिए आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.

जानिए क्या है फार्मर आईडी?

फार्मर आईडी असल में किसानों का एक यूनिक डिजिटल पहचान पत्र है जिसमें आपकी जमीन, बोई जाने वाली फसल और आपके बैंक खाते की पूरी जानकारी एक ही जगह पर दर्ज होती है. इस कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब भी सरकार किसानों के लिए किसी नई योजना की घोषणा करेगी तो आपको बार-बार अपने दस्तावेज जमा नहीं करने पड़ेंगे. सिस्टम आपकी फार्मर आईडी के जरिए सीधे आपकी पात्रता की जांच कर लेगा और योजना का पैसा बिना किसी देरी के सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा.

इसके अलावा अगर आप बैंक से खेती के लिए लोन या केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) लेना चाहते हैं तो यह आईडी आपके काम को बहुत आसान और तेज बना देगी. इसके जरिए नकली लाभार्थियों पर भी लगाम लगेगी और असली हकदार किसान तक पूरा लाभ पहुंचेगा.

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घर बैठे रजिस्ट्रेशन करने का आसान तरीका

इस डिजिटल कार्ड को खुद बनाने की प्रक्रिया बेहद आसान और पारदर्शी है. इसके लिए आपको बस नीचे दिए गए कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा.

  • सबसे पहले सरकार के आधिकारिक कृषि पोर्टल पर जाएं, जहां होम पेज पर 'फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन' का विकल्प दिखाई देगा.
  • इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा.
  • आधार नंबर डालते ही आपके लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा, उसे स्क्रीन पर भरें.
  • ओटीपी दर्ज करते ही आपका नाम और पता जैसी बेसिक जानकारी अपने आप सिस्टम में आ जाएगी.
  • इसके बाद आपको अपनी जमीन का ब्योरा जैसे खसरा-खतौनी नंबर और अपने बैंक खाते की डिटेल्स भरनी होगी.
  • सभी जानकारियां सही-सही चेक करने के बाद जैसे ही आप सबमिट बटन दबाएंगे, आपका आवेदन पूरा हो जाएगा.

जांच पूरी होते ही आपकी यूनिक फार्मर आईडी बनकर तैयार हो जाएगी. जिसे आप अपने मोबाइल पर ही आसानी से डाउनलोड करके रख सकते हैं.

यह भी पढ़ें: मौसम के उतार-चढ़ाव से फटने लगी है पेड़ में लगी लीची, एक्सपर्ट से जानें अब क्या करें किसान?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 18 May 2026 06:56 AM (IST)
Tags :
Farmer  Agriculture Farmers News Farming News
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