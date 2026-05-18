फसलों पर दवा का स्प्रे करने से पहले रखें इस बात का ध्यान, जान लें सही टाइम

Crop Disease Control Tips: खेती में अच्छी पैदावार पाने के लिए किसान दिन-रात मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार एक छोटी सी गलती पूरी फसल को नुकसान पहुंचा देती है. ऐसा ही एक जरूरी काम है फसलों पर दवा (कीटनाशक) का छिड़काव करना. अगर यह सही समय और सही तरीके से न किया जाए, तो फायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है. कई बार किसान जल्दबाजी में या गलत समय पर स्प्रे कर देते हैं, जिससे कीट खत्म नहीं होते बल्कि और बढ़ जाते हैं. इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि दवा छिड़कने का सही समय और तरीका क्या है, ताकि फसल सुरक्षित रहे और मेहनत का पूरा फायदा मिल सके.

दवा छिड़कने का सही समय सबसे बड़ा राज

किसानों के लिए सबसे अहम बात यह है कि कीटनाशक या दवा का छिड़काव हमेशा सही मौसम और सही समय पर करना चाहिए. दिन के बहुत गर्म समय में स्प्रे करने से दवा का असर कम हो जाता है क्योंकि धूप और गर्मी के कारण दवा जल्दी उड़ सकती है. इसी तरह बारिश या नमी वाले मौसम में भी छिड़काव करना सही नहीं माना जाता, क्योंकि दवा पानी के साथ बह सकती है और उसका असर फसल पर नहीं होता. इसलिए सुबह जल्दी या शाम के समय को सबसे सही माना जाता है.

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गलत तरीके से स्प्रे करने के नुकसान

अगर किसान बिना सोच-समझे किसी भी समय दवा का छिड़काव कर दें, तो इससे कई नुकसान हो सकते हैं. सबसे पहले तो कीट पूरी तरह खत्म नहीं होते और धीरे-धीरे दवा के प्रति मजबूत हो जाते हैं. इसके अलावा फसल की पत्तियां भी खराब हो सकती हैं और उत्पादन पर असर पड़ता है. कई बार गलत स्प्रे से फसल में जहर जैसे असर भी रह सकते हैं, जो आगे चलकर सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं. इसलिए दवा का सही उपयोग बहुत जरूरी है, वरना मेहनत और पैसा दोनों बर्बाद हो सकते हैं.

किसानों के लिए आसान और जरूरी सावधानियां

किसानों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दवा छिड़कने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें. तेज हवा में स्प्रे करने से दवा इधर-उधर उड़ जाती है और सही जगह नहीं पहुंचती. साथ ही, हमेशा सही मात्रा में ही दवा का उपयोग करना चाहिए, ज्यादा दवा डालना फसल के लिए नुकसानदायक हो सकता है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि दवा छिड़कते समय पूरे खेत में समान रूप से स्प्रे करें और सुरक्षा का भी ध्यान रखें. अगर ये छोटी-छोटी बातें ध्यान में रखी जाएं तो फसल अच्छी और स्वस्थ हो सकती है और किसान को बेहतर मुनाफा मिल सकता है.

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