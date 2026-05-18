हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरCrop Disease Control Tips: फसलों पर दवा का स्प्रे करने से पहले रखें इस बात का ध्यान, जान लें सही टाइम

Crop Disease Control Tips: फसलों पर दवा का स्प्रे करने से पहले रखें इस बात का ध्यान, जान लें सही टाइम

Crop Disease Control Tips: फसलों पर दवा छिड़कने का सही समय जानना बहुत जरूरी है, गलत समय पर स्प्रे करने से कीट बढ़ सकते हैं और फसल को नुकसान हो सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 18 May 2026 08:19 AM (IST)
Preferred Sources

Crop Disease Control Tips: खेती में अच्छी पैदावार पाने के लिए किसान दिन-रात मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार एक छोटी सी गलती पूरी फसल को नुकसान पहुंचा देती है. ऐसा ही एक जरूरी काम है फसलों पर दवा (कीटनाशक) का छिड़काव करना.  अगर यह सही समय और सही तरीके से न किया जाए, तो फायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है. कई बार किसान जल्दबाजी में या गलत समय पर स्प्रे कर देते हैं, जिससे कीट खत्म नहीं होते बल्कि और बढ़ जाते हैं.  इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि दवा छिड़कने का सही समय और तरीका क्या है, ताकि फसल सुरक्षित रहे और मेहनत का पूरा फायदा मिल सके.

दवा छिड़कने का सही समय सबसे बड़ा राज

किसानों के लिए सबसे अहम बात यह है कि कीटनाशक या दवा का छिड़काव हमेशा सही मौसम और सही समय पर करना चाहिए.  दिन के बहुत गर्म समय में स्प्रे करने से दवा का असर कम हो जाता है क्योंकि धूप और गर्मी के कारण दवा जल्दी उड़ सकती है. इसी तरह बारिश या नमी वाले मौसम में भी छिड़काव करना सही नहीं माना जाता, क्योंकि दवा पानी के साथ बह सकती है और उसका असर फसल पर नहीं होता.  इसलिए सुबह जल्दी या शाम के समय को सबसे सही माना जाता है.

यह भी पढ़ेंः खेती के साथ करेंगे ये काम तो डबल हो जाएगी इनकम, 85% तक सब्सिडी देती है सरकार

गलत तरीके से स्प्रे करने के नुकसान

अगर किसान बिना सोच-समझे किसी भी समय दवा का छिड़काव कर दें, तो इससे कई नुकसान हो सकते हैं.  सबसे पहले तो कीट पूरी तरह खत्म नहीं होते और धीरे-धीरे दवा के प्रति मजबूत हो जाते हैं.  इसके अलावा फसल की पत्तियां भी खराब हो सकती हैं और उत्पादन पर असर पड़ता है. कई बार गलत स्प्रे से फसल में जहर जैसे असर भी रह सकते हैं, जो आगे चलकर सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं. इसलिए दवा का सही उपयोग बहुत जरूरी है, वरना मेहनत और पैसा दोनों बर्बाद हो सकते हैं.

किसानों के लिए आसान और जरूरी सावधानियां

किसानों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दवा छिड़कने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें. तेज हवा में स्प्रे करने से दवा इधर-उधर उड़ जाती है और सही जगह नहीं पहुंचती. साथ ही, हमेशा सही मात्रा में ही दवा का उपयोग करना चाहिए, ज्यादा दवा डालना फसल के लिए नुकसानदायक हो सकता है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि दवा छिड़कते समय पूरे खेत में समान रूप से स्प्रे करें और सुरक्षा का भी ध्यान रखें. अगर ये छोटी-छोटी बातें ध्यान में रखी जाएं तो फसल अच्छी और स्वस्थ हो सकती है और किसान को बेहतर मुनाफा मिल सकता है.

यह भी पढ़ेंः रेतीली मिट्टी में उगायें लाल फल, ये तकनीक बदल देगी किस्मत, किसान भाई जानें तरीका

Published at : 18 May 2026 08:18 AM (IST)
Tags :
Farming Tips For Crop Protection Sustainable Farming Practices Crop Disease Control Tips Pesticide Overuse Problems
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Crop Disease Control Tips: फसलों पर दवा का स्प्रे करने से पहले रखें इस बात का ध्यान, जान लें सही टाइम
फसलों पर दवा का स्प्रे करने से पहले रखें इस बात का ध्यान, जान लें सही टाइम
एग्रीकल्चर
Kitchen Gardening Tips: घर के किचन गार्डन में ऐसे उगाएं कुंदरू, नोट कर लें पूरा तरीका
घर के किचन गार्डन में ऐसे उगाएं कुंदरू, नोट कर लें पूरा तरीका
एग्रीकल्चर
बिना फार्मर आईडी किसानों को नहीं मिलेगा सरकारी योजना में लाभ, जानें घर बैठे कैसे करें अप्लाई?
बिना फार्मर आईडी किसानों को नहीं मिलेगा सरकारी योजना में लाभ, जानें घर बैठे कैसे करें अप्लाई?
एग्रीकल्चर
पश्चिम बंगाल के किसानों को नई सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, अब दूसरे राज्यों में भी बिना रोक-टोक बेच सकेंगे ये चीजें
पश्चिम बंगाल के किसानों को नई सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, अब दूसरे राज्यों में भी बिना रोक-टोक बेच सकेंगे ये चीजें
Advertisement

वीडियोज

Crime News : बाबा रे बाबा... 'पिस्तौल बाबा'! | Sansani
Sandeep Chaudhary | Inflation | Iran US War: ट्रंप का 'स्लेज हैमर' और 'आपदाओं का दशक'! | Video Game
Rajdhani Train Fire: राजधानी एक्सप्रेस में कैसे लगी भीषण आग ? | Short Circuit
Janhit : ईरान पर कभी भी हमला कर सकते हैं Trump ? | Iran-US War Update
Fuel Crisis : पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़, 48 घंटे में दोबारा बढ़ी CNG! | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों से लैस तीन खतरनाक वॉरशिप भारतीय नौसेना में होने जा रहे शामिल, कांपेगा पाकिस्तान और चीन
ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों से लैस तीन खतरनाक वॉरशिप भारतीय नौसेना में होने जा रहे शामिल, कांपेगा पाकिस्तान और चीन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में झुलसाने वाली गर्मी, आगरा से वाराणसी तक भीषण लू का अलर्ट, बांदा देश का सबसे गर्म जिला
यूपी में झुलसाने वाली गर्मी, आगरा से वाराणसी तक भीषण लू का अलर्ट, बांदा देश का सबसे गर्म जिला
इंडिया
लातूर से लीक हुआ था NEET 2026 का पेपर? कोचिंग सेंटर के मॉक टेस्ट से मिले असली पेपर के सवाल, बड़ा खुलासा
लातूर से लीक हुआ था NEET 2026 का पेपर? कोचिंग के मॉक टेस्ट से मिले पेपर के सवाल, बड़ा खुलासा
आईपीएल 2026
Most Sixes in IPL: रोहित शर्मा से लेकर एमएस धोनी तक, इन बल्लेबाजों ने लगाए सबसे ज्यादा छक्के
Most Sixes in IPL: रोहित शर्मा से लेकर एमएस धोनी तक, इन बल्लेबाजों ने लगाए सबसे ज्यादा छक्के
बॉलीवुड
Pati Patni Aur Woh Do BO Day 3: 'पति पत्नी और वो दो' ने संडे को मचाया धमाल, धुआंधार छापे नोट, लेकिन नहीं तोड़ पाई कार्तिक की फिल्म का रिकॉर्ड
'पति पत्नी और वो दो' ने संडे को मचाया धमाल, धुआंधार छापे नोट, जानें- फिल्म के तीन दिनों का कलेक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बहराइच में दर्दनाक हादसा, बस और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौके पर मौत
बहराइच में दर्दनाक हादसा, बस और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौके पर मौत
जनरल नॉलेज
खूबसूरत हसीनाओं से भरे इन देशों में कम पड़ गए मर्द, शादी के लिए तरस रही हैं यहां की लड़कियां
खूबसूरत हसीनाओं से भरे इन देशों में कम पड़ गए मर्द, शादी के लिए तरस रही हैं यहां की लड़कियां
हेल्थ
Stress And Heart Health: लगातार तनाव से 20-30 की उम्र में हाई हो रहा बीपी, जानें ऑफिस स्ट्रेस क्यों बन रहा साइलेंट किलर?
लगातार तनाव से 20-30 की उम्र में हाई हो रहा बीपी, जानें ऑफिस स्ट्रेस क्यों बन रहा साइलेंट किलर?
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget