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मौसम के उतार-चढ़ाव से फटने लगी है पेड़ में लगी लीची, एक्सपर्ट से जानें अब क्या करें किसान?
Litchi Farming Tips: मौसम में अचानक बदलाव और लू के कारण लीची फटने की समस्या बढ़ गई है. इससे बचने के लिए किसान भाई एक्सपर्ट्स के बताए गए इन तरीकों को आजमा सकते हैं.
मौसम में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव की वजह से लीची के बागों में एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है. तेज धूप, अचानक चलने वाली गर्म हवा यानी लू और नमी में कमी के कारण पेड़ों पर लगी लीची फटने लगी है. इस नुकसान से हमारे किसान भाई काफी परेशान हैं क्योंकि इससे पूरी फसल की क्वालिटी खराब हो रही है.
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Published at : 17 May 2026 01:04 PM (IST)
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