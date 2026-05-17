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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरमौसम के उतार-चढ़ाव से फटने लगी है पेड़ में लगी लीची, एक्सपर्ट से जानें अब क्या करें किसान?

मौसम के उतार-चढ़ाव से फटने लगी है पेड़ में लगी लीची, एक्सपर्ट से जानें अब क्या करें किसान?

Litchi Farming Tips: मौसम में अचानक बदलाव और लू के कारण लीची फटने की समस्या बढ़ गई है. इससे बचने के लिए किसान भाई एक्सपर्ट्स के बताए गए इन तरीकों को आजमा सकते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 17 May 2026 01:04 PM (IST)
Litchi Farming Tips: मौसम में अचानक बदलाव और लू के कारण लीची फटने की समस्या बढ़ गई है. इससे बचने के लिए किसान भाई एक्सपर्ट्स के बताए गए इन तरीकों को आजमा सकते हैं.

मौसम में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव की वजह से लीची के बागों में एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है. तेज धूप, अचानक चलने वाली गर्म हवा यानी लू और नमी में कमी के कारण पेड़ों पर लगी लीची फटने लगी है. इस नुकसान से हमारे किसान भाई काफी परेशान हैं क्योंकि इससे पूरी फसल की क्वालिटी खराब हो रही है.

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एक्सपर्ट्स के मुताबिक लीची फटने की सबसे बड़ी वजह मिट्टी में नमी की भारी कमी और पोषक तत्वों का असंतुलन होना है. जब लंबे समय तक खेत सूखा रहता है और अचानक तेज गर्मी पड़ती है, तो फल का अंदर का हिस्सा तेजी से बढ़ता है लेकिन बाहरी छिलका कड़ा होने के कारण फट जाता है. इससे किसानों को काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है.
एक्सपर्ट्स के मुताबिक लीची फटने की सबसे बड़ी वजह मिट्टी में नमी की भारी कमी और पोषक तत्वों का असंतुलन होना है. जब लंबे समय तक खेत सूखा रहता है और अचानक तेज गर्मी पड़ती है, तो फल का अंदर का हिस्सा तेजी से बढ़ता है लेकिन बाहरी छिलका कड़ा होने के कारण फट जाता है. इससे किसानों को काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है.
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इस गंभीर समस्या से अपनी लीची की फसल को बचाने के लिए बागवानी विशेषज्ञों ने कुछ बेहद आसान और असरदार उपाय बताए हैं. अगर किसान भाई इन बातों का ध्यान सही समय पर रख लेते हैं. तो वे अपनी फसल को बर्बाद होने से आसानी से बचा सकते हैं और बाजार से लीची का बहुत ही शानदार दाम हासिल कर सकते हैं.
इस गंभीर समस्या से अपनी लीची की फसल को बचाने के लिए बागवानी विशेषज्ञों ने कुछ बेहद आसान और असरदार उपाय बताए हैं. अगर किसान भाई इन बातों का ध्यान सही समय पर रख लेते हैं. तो वे अपनी फसल को बर्बाद होने से आसानी से बचा सकते हैं और बाजार से लीची का बहुत ही शानदार दाम हासिल कर सकते हैं.
Published at : 17 May 2026 01:04 PM (IST)
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 Agriculture Litchi Farming Tips Litchi Farming

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