1 क्विंटल दूध से कितना निकलता है घी? डेयरी फार्म खोलने से पहले जान लें पूरा हिसाब किताब

Dairy Farm Ghee Calculation: अगर आप भी डेयरी फार्मिंग का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं. तो दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कमाई कितनी होगी? और जब कमाई की बात आती है. तो इस मामले में दूध से अलावा घी भी किसी से पीछे नहीं है. अब सवाल आता है डेयरी से आप कितना घी बेच सकते हैं. घी के लिए कितना दूध लगेगा1 क्विंटल यानी 100 लीटर दूध से आखिर कितना शुद्ध घी निकलता है?

डेयरी खोलने से पहले आपको यह बातें पता होनी चाहिए जिससे बाद में घाटे-मुनाफे को लेकर असमंजस की स्थिति नहीं बनती है. अगर आपको दूध की फैट, क्रीम और घी का सही हिसाब-किताब नहीं पता तो नुकसान हो सकता है. चलिए आपको बताते हैं इसका पूरा हिसाब-किताब.

1 क्विंटल दूध से कितना घी निकलेगा?

1 क्विंटल यानी 100 लीटर दूध से कितना घी बनेगा यह दूध के फैट पर निर्भर करता है. भैंस के दूध में फैट ज्यादा मिलता है जो कि 6% से 8% होता है. जिससे 100 लीटर दूध में लगभग 5.5 से 6.5 किलो शुद्ध घी आराम से निकल जाता है.

वहीं गाय के दूध में फैट 3.5% से 4.5% होता है. इसलिए इससे केवल 3 से 4 किलो घी ही बनता है. इसके अलावा आप क्रीम निकालने के लिए मशीन यूज़ कर रहे हैं या पारंपरिक बिलोना मेथड इससे भी घी की मात्रा पर 5-10% का फर्क पड़ता है.

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घी बेचने पर कैसे होगा मुनाफा?

अगर आप सिर्फ नार्मल रेट पर घी बेचेंगे तो लागत निकालना मुश्किल हो जाएगा. जैसे 100 लीटर भैंस का दूध करीब 6000 का पड़ता है. लेकिन उससे निकला 6 किलो घी बाजार में 4800 में ही बिक पाता है. यानी इस पर नुकसान हुआ लेकिन इसमें भरपाई बाय-प्रोडक्ट्स से होती है. घी बनाने के बाद बचे टोंड मिल्क, छाछ या पनीर को बेचकर डेयरी की लागत निकलती है. नहीं तो फिर आप A2 बिलोना घी जैसा प्रीमियम प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में महंगे दामों पर डायरेक्ट कस्टमर को बेच सकते हैं.

फार्म खोलने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

डेयरी बिजनेस में उतरने से पहले सिर्फ दूध और घी का हिसाब नहीं बल्कि रोज के खर्चों का बजट बनाना बहुत जरूरी है. जानवरों का हरा और सूखा चारा, दाना, लेबर चार्ज और उनकी देखभाल का खर्चा आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है. शुरुआत हमेशा छोटे लेवल से करें और दूध बेचने के साथ-साथ दही, लस्सी, खोया का सेटअप रखें. लोकल मार्केट में अपने कस्टमर्स का बेस मजबूत करें जिससे आपको दूध और घी का सही दाम बिना किसी बिचौलिए के मिल सके.

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