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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चर1 क्विंटल दूध से कितना निकलता है घी? डेयरी फार्म खोलने से पहले जान लें पूरा हिसाब किताब

1 क्विंटल दूध से कितना निकलता है घी? डेयरी फार्म खोलने से पहले जान लें पूरा हिसाब किताब

Dairy Farm Ghee Calculation: डेयरी फार्म शुरू करने का प्लान बना रहे हैं तो सिर्फ दूध की मात्रा जानना काफी नहीं है. सही मुनाफे के लिए इन चीजों को जानना बेहद जरूरी है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 22 Jul 2026 11:21 AM (IST)
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Dairy Farm Ghee Calculation: अगर आप भी डेयरी फार्मिंग का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं. तो दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कमाई कितनी होगी? और जब कमाई की बात आती है. तो इस मामले में दूध से अलावा घी भी किसी से पीछे नहीं है. अब सवाल आता है डेयरी से आप कितना घी बेच सकते हैं. घी के लिए कितना दूध लगेगा1 क्विंटल यानी 100 लीटर दूध से आखिर कितना शुद्ध घी निकलता है? 

डेयरी खोलने से पहले आपको यह बातें पता होनी चाहिए जिससे बाद में घाटे-मुनाफे को लेकर असमंजस की स्थिति नहीं बनती है. अगर आपको दूध की फैट, क्रीम और घी का सही हिसाब-किताब नहीं पता तो नुकसान हो सकता है. चलिए आपको बताते हैं इसका पूरा हिसाब-किताब. 

1 क्विंटल दूध से कितना घी निकलेगा?

1 क्विंटल यानी 100 लीटर दूध से कितना घी बनेगा यह दूध के फैट पर निर्भर करता है. भैंस के दूध में फैट ज्यादा मिलता है जो कि 6% से 8% होता है. जिससे 100 लीटर दूध में लगभग 5.5 से 6.5 किलो शुद्ध घी आराम से निकल जाता है. 

वहीं गाय के दूध में फैट 3.5% से 4.5% होता है. इसलिए इससे केवल 3 से 4 किलो घी ही बनता है. इसके अलावा आप क्रीम निकालने के लिए मशीन यूज़ कर रहे हैं या पारंपरिक बिलोना मेथड इससे भी घी की मात्रा पर 5-10% का फर्क पड़ता है.

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घी बेचने पर कैसे होगा मुनाफा?

अगर आप सिर्फ नार्मल रेट पर घी बेचेंगे तो लागत निकालना मुश्किल हो जाएगा. जैसे 100 लीटर भैंस का दूध करीब 6000 का पड़ता है. लेकिन उससे निकला 6 किलो घी बाजार में 4800 में ही बिक पाता है. यानी इस पर नुकसान हुआ लेकिन इसमें भरपाई बाय-प्रोडक्ट्स से होती है. घी बनाने के बाद बचे टोंड मिल्क, छाछ या पनीर को बेचकर डेयरी की लागत निकलती है. नहीं तो फिर आप A2 बिलोना घी जैसा प्रीमियम प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में महंगे दामों पर डायरेक्ट कस्टमर को बेच सकते हैं.

फार्म खोलने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

डेयरी बिजनेस में उतरने से पहले सिर्फ दूध और घी का हिसाब नहीं बल्कि रोज के खर्चों का बजट बनाना बहुत जरूरी है. जानवरों का हरा और सूखा चारा, दाना, लेबर चार्ज और उनकी देखभाल का खर्चा आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है. शुरुआत हमेशा छोटे लेवल से करें और दूध बेचने के साथ-साथ दही, लस्सी, खोया का सेटअप रखें. लोकल मार्केट में अपने कस्टमर्स का बेस मजबूत करें जिससे आपको दूध और घी का सही दाम बिना किसी बिचौलिए के मिल सके.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 22 Jul 2026 11:21 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Dairy Farming Farming Tips Farming News
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