10 बीघा खेत के लिए कितना गहरा खुदवाना होगा कुंआ? जानिए रोज कितने पानी की पड़ेगी जरूरत

Well For 10 Bigha Land: खेती में अच्छी पैदावार के लिए पानी सबसे जरूरी चीज है. अगर टाइम पर सिंचाई न हो तो किसान की मेहनत और पैसा दोनों डूब जाते हैं. यही वजह है कि आज भी ज्यादातर किसान खेत में अपना कुंआ खुदवाना सबसे भरोसेमंद तरीका मानते हैं. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर 10 बीघा खेत के लिए कितना गहरा कुंआ खुदवाना पड़ेगा और रोज कितने पानी की जरूरत होगी?

सच कहें तो इसका कोई एक फिक्स जवाब नहीं है. हर इलाके का वाटर टेबल, मिट्टी की बनावट और बोई जाने वाली फसल बिल्कुल अलग होती है. बिना सही जानकारी के अंदाजे से कुंआ खुदवा लिया. तो आगे चलकर पानी सूखने या फालतू पैसे बर्बाद होने की पूरी नौबत आ सकती है. इसीलिए सही कैलकुलेशन और प्लानिंग बहुत जरूरी है.

कितना गहरा खुदवाना होगा कुंआ?

कुएं की गहराई पूरी तरह आपके इलाके के वाटर लेवल पर डिपेंड करती है. अगर आप मैदानी या नमी वाले इलाके में रहते हैं. तो 40 से 60 फीट की गहराई में ही बढ़िया पानी मिल जाता है. वहीं अगर आपका इलाका थोड़ा सूखा, पथरीला या रेतीला है. तो आपको 100 से 150 फीट या उससे भी ज्यादा गहरा जाना पड़ सकता है.

10 बीघा खेत के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ पानी मिलना ही काफी नहीं है. बल्कि कुएं में पानी का रीचार्ज रेट भी अच्छा होना चाहिए. इसलिए खुदाई हमेशा वाटर लेवल से कम से कम 15-20 फीट नीचे तक करवाएं जिससे गर्मी के दिनों में जब वाटर लेवल नीचे जाए तब भी आपकी फसल प्यासी न रहे.

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रोज कितने पानी की पड़ेगी जरूरत?

10 बीघा खेत के लिए रोज कितना पानी चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन-सी फसल उगा रहे हैं और सिंचाई का तरीका क्या है. अगर आप धान या गन्ना जैसी ज्यादा पानी वाली फसलें लगाते हैं. तो आपको रोजाना लाखों लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी. वहीं गेहूं, सरसों या सब्जियों के लिए पानी की खपत काफी कम होती है.

अगर एवरेज मानकर चलें तो एक बार की सिंचाई में प्रति बीघा लगभग 25000 से 30000 लीटर पानी लगता है. इस हिसाब से 10 बीघा के लिए एक राउंड में करीब 2.5 से 3 लाख लीटर पानी चाहिए होगा. अगर आप ड्रिप इरीगैशन या स्प्रिंकलर यूज करते हैं. तो यही पानी आधा हो जाएगा और कुएं पर लोड भी बहुत कम पड़ेगा.

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