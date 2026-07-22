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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चर10 बीघा खेत के लिए कितना गहरा खुदवाना होगा कुंआ? जानिए रोज कितने पानी की पड़ेगी जरूरत

10 बीघा खेत के लिए कितना गहरा खुदवाना होगा कुंआ? जानिए रोज कितने पानी की पड़ेगी जरूरत

Well For 10 Bigha Land: 10 बीघा खेत की सिंचाई के लिए कुंआ कितना गहरा खुदवाना सही रहेगा और रोजाना कितने पानी की खपत होगी? जान लीजिए हर चीज की पूरी जानकारी.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 22 Jul 2026 12:24 PM (IST)
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Well For 10 Bigha Land: खेती में अच्छी पैदावार के लिए पानी सबसे जरूरी चीज है. अगर टाइम पर सिंचाई न हो तो किसान की मेहनत और पैसा दोनों डूब जाते हैं. यही वजह है कि आज भी ज्यादातर किसान खेत में अपना कुंआ खुदवाना सबसे भरोसेमंद तरीका मानते हैं. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर 10 बीघा खेत के लिए कितना गहरा कुंआ खुदवाना पड़ेगा और रोज कितने पानी की जरूरत होगी?

सच कहें तो इसका कोई एक फिक्स जवाब नहीं है. हर इलाके का वाटर टेबल, मिट्टी की बनावट और बोई जाने वाली फसल बिल्कुल अलग होती है. बिना सही जानकारी के अंदाजे से कुंआ खुदवा लिया. तो आगे चलकर पानी सूखने या फालतू पैसे बर्बाद होने की पूरी नौबत आ सकती है. इसीलिए सही कैलकुलेशन और प्लानिंग बहुत जरूरी है.

कितना गहरा खुदवाना होगा कुंआ?

कुएं की गहराई पूरी तरह आपके इलाके के वाटर लेवल पर डिपेंड करती है. अगर आप मैदानी या नमी वाले इलाके में रहते हैं. तो 40 से 60 फीट की गहराई में ही बढ़िया पानी मिल जाता है. वहीं अगर आपका इलाका थोड़ा सूखा, पथरीला या रेतीला है. तो आपको 100 से 150 फीट या उससे भी ज्यादा गहरा जाना पड़ सकता है. 

10 बीघा खेत के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ पानी मिलना ही काफी नहीं है. बल्कि कुएं में पानी का रीचार्ज रेट  भी अच्छा होना चाहिए. इसलिए खुदाई हमेशा वाटर लेवल से कम से कम 15-20 फीट नीचे तक करवाएं जिससे गर्मी के दिनों में जब वाटर लेवल नीचे जाए तब भी आपकी फसल प्यासी न रहे.

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रोज कितने पानी की पड़ेगी जरूरत?

10 बीघा खेत के लिए रोज कितना पानी चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन-सी फसल उगा रहे हैं और सिंचाई का तरीका क्या है. अगर आप धान या गन्ना जैसी ज्यादा पानी वाली फसलें लगाते हैं. तो आपको रोजाना लाखों लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी. वहीं गेहूं, सरसों या सब्जियों के लिए पानी की खपत काफी कम होती है. 

अगर एवरेज मानकर चलें तो एक बार की सिंचाई में प्रति बीघा लगभग 25000 से 30000 लीटर पानी लगता है. इस हिसाब से 10 बीघा के लिए एक राउंड में करीब 2.5 से 3 लाख लीटर पानी चाहिए होगा. अगर आप ड्रिप इरीगैशन या स्प्रिंकलर यूज करते हैं. तो यही पानी आधा हो जाएगा और कुएं पर लोड भी बहुत कम पड़ेगा.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 22 Jul 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Well Farming Tips Farming News
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