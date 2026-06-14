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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरखेत में पानी भर जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, किसान जान लें जरूरी बात?

खेत में पानी भर जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, किसान जान लें जरूरी बात?

Farming Tips: खेत में पानी भरते ही तुरंत ड्रेनेज नाली या पंप से पानी बाहर निकालें. मिट्टी सूखने पर हल्की खाद और एंटी-फंगल स्प्रे डालें ताकि फसल सड़ने और बीमारियों से बच सके.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 14 Jun 2026 10:51 AM (IST)
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Farming Tips: खेती-किसानी में कभी-कभी मौसम ऐसा खेल खेलता है कि हरी-भरी फसल पल भर में तालाब में बदल जाती है. भारी बारिश या बाढ़ की वजह से खेत में पानी भरना आज के किसानों के लिए एक बड़ा सिरदर्द है. ऐसे में अगर सही समय पर सही कदम न उठाए जाएं तो पूरी मेहनत और लागत पर पानी फिर जाता है. 

पानी भरने से पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है जिससे फसलें सड़ने लगती हैं और मिट्टी की सेहत भी खराब होती है. इसलिए किसान को हमेशा इसके लिए तैयार रहना चाहिए जिससे नुकसान को कम से कम किया जा सके. चलिए आपको बताते हैं कि खेत में पानी भरने पर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए.

पानी निकासी का तुरंत इंतजाम

खेत में पानी जमा होते ही आपका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम होना चाहिए पानी को बाहर निकालना. इसके लिए खेत के सबसे निचले हिस्से की तरफ एक ड्रेनेज चैनल यानी निकास नाली बनाएं जिससे रुका हुआ पानी तेजी से बाहर निकल सके. अगर पानी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और नेचुरल तरीके से रास्ता नहीं बन पा रहा है.

तो बिना देर किए वाटर पंप या भारी मोटरों का इस्तेमाल करके पानी को खेत से बाहर फ्लश करें. कोशिश करें कि फसल के आसपास 24 से 48 घंटों से ज्यादा पानी जमा न रहे क्योंकि यही वो टाइम होता है जब पौधे दम तोड़ने लगते हैं. इस दौरान खेत की मेड़ों को भी चेक करें जिससे बाहर का और पानी अंदर न आ सके.

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फसल का ऐसे रखें ध्यान 

एक बार जब पानी का लेवल कम हो जाए तो अगला स्टेप फसल को दोबारा जिंदगी देना है. पानी के साथ मिट्टी के जरूरी पोषक तत्व भी बह जाते हैं. इसलिए जैसे ही खेत की मिट्टी थोड़ी सूखने लगे उसमें हल्की खाद या लिक्विड फर्टिलाइजर्स का स्प्रे करें. इस समय फसलों में फंगस और बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा होता है. इसलिए एक्सपर्ट की सलाह पर एंटी-फंगल स्प्रे का छिड़काव जरूर करें. 

इसके साथ ही अगर फसल के ऊपर कीचड़ या सिल्ट जम गई है. तो उसे साफ करने की कोशिश करें जिससे पौधे धूप और हवा को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें. यह क्विक हीलिंग प्रोसेस आपकी डूबती हुई फसल को वापस ट्रैक पर ला सकती है.

यह भी पढ़ें: गन्ना, सब्जी या मूंगफली...खेत में लगी है फसल तो अलर्ट हो जाएं किसान, बदलने वाला है मौसम

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 14 Jun 2026 10:51 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Waterlogging Farming Tips Farming News
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