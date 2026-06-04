गाय के चारे में मिला दें ये चीज, बढ़ जाएगा दूध का उत्पादन

Cow Fodder Tips: भयंकर गर्मी और उमस का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि दुधारू पशुओं पर भी बहुत बुरा पड़ता है. इस मौसम में हीट स्ट्रेस के कारण अक्सर गाय का दूध उत्पादन अचानक कम हो जाता है. जिससे डेयरी किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है. दरअसल तेज धूप और गर्म हवाओं की वजह से पशुओं को भूख कम लगती है और उनका डाइजेशन भी बिगड़ जाता है.

ऐसे में अगर आप भी अपने पशुओं के दूध घटने से परेशान हैं. तो आपको महंगे सप्लीमेंट्स के पीछे भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. इसके लिए आपके किचन में मौजूद एक चीज ही काफी है. चलिए आपको बताते हैं किस चीज को मिलाकर देने से आपकी गाय-भैंस इस तपती गर्मी में भी बाल्टी भर-भर कर दूध देने लगेंगी.

नमक मिलाएं और देखें कमाल

भयंकर गर्मी के दिनों में पशुओं के शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स का बैलेंस बिगड़ जाता है. जिसे ठीक करने में साधारण नमक सबसे ज्यादा मददगार होता है. इसके बेहतरीन रिजल्ट के लिए रोज सुबह-शाम पशु के चारे या दाने में करीब 30 से 50 ग्राम नमक जरूर मिलाएं.

ये चीजें भी मिला सकते हैं

इसके अलावा नमक में थोड़ी सी पिसी हुई सोंठ, अजवाइन और मेथी दाना का पाउडर मिक्स कर दें. सोंठ और अजवाइन पशु के पेट को एकदम ठंडा रखते हैं और उनके डाइजेशन को इतना मजबूत कर देते हैं कि पशु जो भी चारा खाता है वह पूरी तरह पच जाता है. यह देसी फॉर्मूला पशुओं की भूख को तेजी से बढ़ाता है जिससे वे चाव से चारा खाते हैं और उनका दूध उत्पादन अपने आप पुराने लेवल पर लौट आता है.

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पानी का सही मैनेजमेंट

सिर्फ डाइट ही नहीं, बल्कि गर्मी में दूध बढ़ाने के लिए पशुओं के वाटर मैनेजमेंट पर ध्यान देना भी बेहद जरूरी है. इस मौसम में गाय और भैंस के शरीर में पानी की कमी सबसे तेजी से होती है, इसलिए उनके सामने 24 घंटे साफ और ताजा ठंडा पानी हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए. पशुओं को दिन में कम से कम तीन से चार बार पानी जरूर पिलाएं और हो सके तो पानी में थोड़ा सा गुड़ या ग्लूकोज मिला दें जिससे उन्हें इंस्टेंट एनर्जी मिले.

ठंडक का रखें पूरा ध्यान

इसके अलावा दोपहर के वक्त पशुओं को किसी ठंडी और छायादार जगह पर बांधें जहां हवा का अच्छा वेंटिलेशन हो. दिन में दो बार उन्हें ठंडे पानी से नहलाने से उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है. जिससे उनका स्ट्रेस पूरी तरह खत्म हो जाता है और वे खुलकर दूध देती हैं.

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