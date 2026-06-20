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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरघर के किचन गार्डन कैसे उगाएं बैंगन, जान लें पूरी प्रोसेस

घर के किचन गार्डन कैसे उगाएं बैंगन, जान लें पूरी प्रोसेस

Brinjal In Kitchen Garden: अपने घर की बालकनी या छत पर एकदम फ्रेश और ऑर्गेनिक बैंगन उगाना बेहद आसान है. इन टिप्स को फॉलो करके आप गमले में ही इस पौधे से पूरे सीजन बैंगनों की बंपर पैदावार पा सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 20 Jun 2026 06:49 AM (IST)
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Brinjal In Kitchen Garden: घर के किचन गार्डन में खुद की उगाई हुई एकदम फ्रेश और केमिकल-फ्री सब्जियां तोड़ने का मजा ही कुछ और होता है. अगर आप भी अपने गार्डन या गमले में सब्जियां उगाने की सोच रहे हैं, तो बैंगन से बेहतर शुरुआत कुछ और नहीं हो सकती. भरता बनाना हो, कलौंजी या फिर आलू-बैंगन की मसालेदार सब्जी, घर के ऑर्गेनिक बैंगन का स्वाद बाजार वाले से सौ गुना बेहतर होता है. 

सबसे अच्छी बात यह है कि बैंगन को घर पर उगाना बेहद आसान है और इसके पौधों की बहुत ज्यादा तामझाम या एक्स्ट्रा देखरेख भी नहीं करनी पड़ती. बस थोड़ी सी सही जानकारी, सही मिट्टी और सही स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने घर की छत या बालकनी में ही बैंगनों की बंपर पैदावार पा सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं गमले में बैंगन का पौधा लगाने का एकदम आसान तरीका.

बीज लगाने का सही तरीका

बैंगन का पौधा लगाने के लिए आपको सबसे पहले किसी अच्छी नर्सरी से बढ़िया क्वालिटी के बीज या छोटे पौधे लाने होंगे. अगर आप बीज से शुरुआत कर रहे हैं, तो सीधे बड़े गमले में लगाने के बजाय पहले किसी छोटी ट्रे या कप में कोकोपीट और वर्मीकंपोस्ट मिलाकर बीज बोएं. 

ऐसे तैयार करें गमले की मिट्टी

जब पौधे 4 से 5 इंच के हो जाएं तब उन्हें बड़े गमले में शिफ्ट करें. बैंगन के लिए कम से कम 12 से 15 इंच का गमला या ग्रो बैग सबसे बेस्ट रहता है जिससे इसकी जड़ें अच्छे से फैल सकें. गमले की मिट्टी तैयार करते समय 50% सामान्य मिट्टी, 30% गोबर की खाद या केंचुआ खाद और 20% रेत का मिक्सचर बनाएं. इससे मिट्टी एकदम भुरभुरी और उपजाऊ बनेगी. जिसमें पानी बिल्कुल नहीं रुकेगा और पौधे की ग्रोथ एकदम रॉकेट की रफ्तार से होगी.

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धूप और पानी का रखें ध्यान

बैंगन एक ऐसी फसल है जिसे फलने-फूलने के लिए अच्छी खासी धूप की जरूरत होती है. इसलिए अपने गमले को घर की ऐसी जगह पर रखें जहां रोजाना कम से कम 5 से 6 घंटे की सीधी धूप आती हो. पौधे में पानी तभी डालें जब ऊपर की मिट्टी सूखी नजर आए क्योंकि जरूरत से ज्यादा पानी देने से जड़ें सड़ सकती हैं. जब पौधे में फूल आने लगें तो हर 15 से 20 दिन में थोड़ी सी खाद जरूर दें जिससे खूब सारे बैंगन लगें. 

होममेड कीटनाशक कर करें इस्तेमाल

रही बात कीड़े-मकोड़ों की, तो घर पर लगे पौधों में केमिकल पेस्टिसाइड्स डालने की बिल्कुल गलती न करें. कीटों से बचाव के लिए हर हफ्ते नीम के तेल को पानी में मिलाकर पौधे पर स्प्रे करें, इससे आपका पौधा एकदम हरा-भरा और बीमारियों से पूरी तरह सुरक्षित रहेगा.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 20 Jun 2026 06:49 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Kitchen Gardening Brinjal Farming Farming News
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