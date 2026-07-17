ऑर्गेनिक हर्बल टी कराएगी किसानों का तगड़ा फायदा, जानें शुरू करने का सही तरीका

Organic Herbal Tea Farming: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी फिटनेस को लेकर काफी सीरियस हो गए हैं. यही वजह है कि मार्केट में नॉर्मल चाय-कॉफी की जगह ऑर्गेनिक हर्बल टी की डिमांड आसमान छू रही है. सेहत के प्रति बढ़ते इस क्रेज ने किसानों के लिए कमाई का एक बिल्कुल नया और बंपर रास्ता खोल दिया है. अगर किसान ट्रेडिशनल खेती छोड़कर लेमनग्रास, कैमोमाइल, पुदीना या तुलसी जैसी हर्बल चीजों की ऑर्गेनिक खेती शुरू करें.

तो वे बहुत ही कम समय में अपनी किस्मत बदल सकते हैं. इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें लागत बेहद कम आती है और मुनाफा किसी भी नॉर्मल फसल के मुकाबले कई गुना ज्यादा होता है. तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप भी इस खेती से तगड़ा पैसा कूट सकते हैं.

हर्बल टी की खेती शुरू करने का सही तरीका

ऑर्गेनिक हर्बल टी का बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको सही पौधों का चुनाव करना होगा. जिनकी मार्केट में वैल्यू ज्यादा हो. तुलसी, लेमनग्रास, पुदीना, सौंफ, अदरक, कैमोमाइल और रोजमेरी जैसी फसलें इसके लिए सबसे बेस्ट मानी जाती हैं क्योंकि यह हर तरह की मिट्टी में आसानी से लग जाती हैं.

इन बातों का ध्यान रखें

इनकी बुवाई के लिए बहुत ज्यादा पानी या भारी-भरकम सिंचाई की जरूरत नहीं होती. चूंकि यह पूरी तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसलिए आपको अपने खेत में किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर या कीटनाशक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है. इसकी जगह सिर्फ गोबर की खाद, केंचुआ खाद और नीम के तेल का ही इस्तेमाल करें. केमिकल-फ्री होने की वजह से ही आपकी फसल को ऑर्गेनिक का टैग मिलेगा.

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ऐसे करें प्रोसेसिंग और पैकेजिंग

खेत में फसल तैयार होने के बाद इसकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की जाती है. हर्बल पौधों की पत्तियों या फूलों को तोड़ने के बाद उन्हें सीधे धूप में सुखाने की बजाय छांव में या ड्रायर की मदद से सुखाया जाता है. जिससे उनकी खुशबू और औषधीय गुण बरकरार रहें.

इस तरीके से बेचने की तैयारी करें

पूरी तरह सूखने के बाद आप इनकी पत्तियों को क्रश करके टी-बैग्स या बढ़िया कांच के जार में पैक कर सकते हैं. आज के डिजिटल दौर में आप अपने इस ऑर्गेनिक ब्रांड को अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स साइट्स पर या सीधे लोकल ऑर्गेनिक स्टोर्स में बेच सकते हैं. अगर आप अच्छी क्वालिटी और बेहतरीन पैकेजिंग पर फोकस करते हैं. तो यह हर्बल टी आपकी जेब में नोटों की बारिश करा देगी.

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