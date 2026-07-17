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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरऑर्गेनिक हर्बल टी कराएगी किसानों का तगड़ा फायदा, जानें शुरू करने का सही तरीका

ऑर्गेनिक हर्बल टी कराएगी किसानों का तगड़ा फायदा, जानें शुरू करने का सही तरीका

Organic Herbal Tea Farming: मार्केट में बढ़ती डिमांड के बीच आर्गेनिक हर्बल टी की खेती किसानों के लिए बंपर कमाई का जरिया बन रही है. इस बिजनेस से बहुत ही कम लागत में तगड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 17 Jul 2026 07:49 AM (IST)
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Organic Herbal Tea Farming: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी फिटनेस को लेकर काफी सीरियस हो गए हैं. यही वजह है कि मार्केट में नॉर्मल चाय-कॉफी की जगह ऑर्गेनिक हर्बल टी की डिमांड आसमान छू रही है. सेहत के प्रति बढ़ते इस क्रेज ने किसानों के लिए कमाई का एक बिल्कुल नया और बंपर रास्ता खोल दिया है. अगर किसान ट्रेडिशनल खेती छोड़कर लेमनग्रास, कैमोमाइल, पुदीना या तुलसी जैसी हर्बल चीजों की ऑर्गेनिक खेती शुरू करें. 

तो वे बहुत ही कम समय में अपनी किस्मत बदल सकते हैं. इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें लागत बेहद कम आती है और मुनाफा किसी भी नॉर्मल फसल के मुकाबले कई गुना ज्यादा होता है. तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप भी इस खेती से तगड़ा पैसा कूट सकते हैं.

हर्बल टी की खेती शुरू करने का सही तरीका

ऑर्गेनिक हर्बल टी का बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको सही पौधों का चुनाव करना होगा. जिनकी मार्केट में वैल्यू ज्यादा हो. तुलसी, लेमनग्रास, पुदीना, सौंफ, अदरक, कैमोमाइल और रोजमेरी जैसी फसलें इसके लिए सबसे बेस्ट मानी जाती हैं क्योंकि यह हर तरह की मिट्टी में आसानी से लग जाती हैं. 

इन बातों का ध्यान रखें

इनकी बुवाई के लिए बहुत ज्यादा पानी या भारी-भरकम सिंचाई की जरूरत नहीं होती. चूंकि यह पूरी तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसलिए आपको अपने खेत में किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर या कीटनाशक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है. इसकी जगह सिर्फ गोबर की खाद, केंचुआ खाद और नीम के तेल का ही इस्तेमाल करें. केमिकल-फ्री होने की वजह से ही आपकी फसल को ऑर्गेनिक का टैग मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: फसल खराब हुई तो दुकानदार पर गिरेगी गाज, नकली बीज-खाद बेचवे वालों के खिलाफ किसान ऐसे दर्ज कराएं अपनी शिकायत

ऐसे करें प्रोसेसिंग और पैकेजिंग

खेत में फसल तैयार होने के बाद इसकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की जाती है. हर्बल पौधों की पत्तियों या फूलों को तोड़ने के बाद उन्हें सीधे धूप में सुखाने की बजाय छांव में या ड्रायर की मदद से सुखाया जाता है. जिससे उनकी खुशबू और औषधीय गुण बरकरार रहें. 

इस तरीके से बेचने की तैयारी करें

पूरी तरह सूखने के बाद आप इनकी पत्तियों को क्रश करके टी-बैग्स या बढ़िया कांच के जार में पैक कर सकते हैं. आज के डिजिटल दौर में आप अपने इस ऑर्गेनिक ब्रांड को अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स साइट्स पर या सीधे लोकल ऑर्गेनिक स्टोर्स में बेच सकते हैं. अगर आप अच्छी क्वालिटी और बेहतरीन पैकेजिंग पर फोकस करते हैं. तो यह हर्बल टी आपकी जेब में नोटों की बारिश करा देगी.

यह भी पढ़ें: धान की फसल में कितनी होगी पैदावार, तय करेगी पहली टॉप ड्रेसिंग, जानें इसका सही समय

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 17 Jul 2026 07:48 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Herbal Tea Farming Tips Farming News
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