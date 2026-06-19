खेत में अचानक दिखें ये संकेत, समझ लेना लगने वाले हैं दीमक

Termites In Farm: खेती-किसानी में मेहनत जितनी ज्यादा होती है उतनी ही नजरें भी चौकन्नी रखनी पड़ती हैं. कई बार हरी-भरी फसल में कोई बीमारी या कीड़ा धीरे घुस जाता है और हमें भनक तक नहीं लगती. ऐसा ही एक खतरनाक दुश्मन है दीमक जिसे साइलेंट किलर कहा जाए तो गलत नहीं होगा. यह जमीन के अंदर ही अंदर पौधों की जड़ों को खोखला करना शुरू कर देती है. जब तक किसान भाई को ऊपर से नुकसान दिखाई देता है.

तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और फसल पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाती है. लेकिन प्रकृति का नियम है कि मुसीबत आने से पहले कुछ न कुछ इशारे जरूर मिलते हैं. अगर आप भी अपने खेत में लगातार चक्कर काट रहे हैं और आपको कुछ अजीब बदलाव नजर आने लगें तो अलर्ट हो जाइए. चलिए आपको बताते हैं उन खास संकेतों के बारे में जो सीधे इशारा करते हैं कि आपके खेत में दीमक का हमला शुरू हो चुका है.

मिट्टी का सूखापन और पौधों का अचानक पीला पड़ना

दीमक लगने का सबसे पहला और बड़ा संकेत खेत की मिट्टी और पौधों की रंगत में देखने को मिलता है. अगर आपको किसी हिस्से के पौधे बिना किसी वजह के अचानक पीले पड़ने लगें या उनकी ग्रोथ एकदम रुक जाए तो समझ लें कि नीचे कुछ गड़बड़ है. दीमक सीधे पौधों की जड़ों पर वार करती है. जिससे पौधों को जमीन से मिलने वाला पानी और जरूरी पोषक तत्व बंद हो जाते हैं.

इसके अलावा अगर बात की जाए तो खेत की मिट्टी में जरूरत से ज्यादा सूखापन दिखने लगे, दरारें पड़ने लगें या किसी खास जगह पर पौधे अचानक मुरझाकर झुकने लगें. तो यह दीमक के एक्टिव होने का पक्का सबूत है. ऐसे में प्रभावित पौधे को उखाड़कर देखने पर उसकी जड़ें कटी हुई या खोखली मिलती हैं.

यह भी पढ़ें: खेत की मेड़ पर मोरिंगा क्यों बो देते हैं किसान, कारण जान लेंगे तो आप भी अपनाएंगे ये तरीका

खेत में मिट्टी की छोटी ढेरियां और सुरंगें नजर आना

दूसरा संकेत है खेत की मेड़ या पौधों के आसपास मिट्टी के अजीबोगरीब स्ट्रक्चर दिखाई देना. दीमक अंधेरे और नमी में रहना पसंद करती है, इसलिए वे जमीन के ऊपर चलने के लिए मिट्टी की बारीक सुरंगे या छोटी-छोटी ढेरिया बना लेती हैं.

अगर आपको पेड़ों के तनों पर,सूखी लकड़ियों पर या फसलों के बीच में मिट्टी की बारीक लाइनें या नालियां बनी हुई दिखें तो तुरंत समझ जाइए कि दीमक ने खेल कर दिया है. इसके साथ ही खेत में पड़े पुराने गोबर, सूखी घास या फसलों के बचे टुकड़ों के नीचे अगर सफेद रंग के छोटे-छोटे कीड़े रेंगते हुए मिलें तो समझ लें कि अब इलाज शुरू करने का समय आ गया है.

यह भी पढ़ें: Tea Farming At Home: अपने किचन गार्डन में कैसे कर सकते हैं चाय की खेती, जानें इसके लिए क्या-क्या जरूरी?