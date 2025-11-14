हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसेविंग अकाउंट पर भी पा सकते हैं FD वाला ब्याज, बस खाता खुलवाते समय कर लीजिएगा ये काम

सेविंग अकाउंट पर भी पा सकते हैं FD वाला ब्याज, बस खाता खुलवाते समय कर लीजिएगा ये काम

Savings Account Interest: सेविंग अकाउंट में ऑटो स्वीप ऑन कर दें तो एक लिमिट से ऊपर का बैलेंस खुद ही टर्म डिपॉजिट में जाकर ज्यादा ब्याज कमाने लगता है. जानें कैसे कर सकते हैं इस फीचर को ऑन.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 14 Nov 2025 10:11 AM (IST)
Preferred Sources

Savings Account Interest:  आजकल लोग अपना पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में इसलिए रखते हैं क्योंकि इसे चलाना आसान है. पैसों की जरूरत कभी भी पड़ जाए. तुरंत निकाले जा सकते है. लेकिन इसमें दिक्कत बस इतनी है कि सेविंग अकाउंट पर ब्याज बहुत कम मिलता है. कई बार लगता है काश इतनी ही रकम FD में रखी होती तो कमाई ज्यादा होती. 

लेकिन अगर आपने खाता खुलवाते समय यह सर्विस एक्टिव कर ली. तो  आपके सेविंग अकाउंट में  FD वाला ब्याज मिलेगा. यह एक्सट्रा पैसा आपके सेविंग अकाउंट में कैसे आएगा. कैसे आप सेविंग अकाउंट में जमा पैसे से FD की कमाई कर सकते हैं चलिए आपको बताते हैं. 

ऑटो स्वीप में मिलेगा FD वाला ब्याज

ऑटो स्वीप एक ऐसी सर्विस है जो आपके सेविंग अकाउंट को लगातार मॉनिटर करती है. जब भी बैलेंस एक लिमिट से ऊपर जाता है. उतनी रकम अपने आप टर्म डिपॉजिट में शिफ्ट हो जाती है. यह FD की तरह ही ब्याज कमाती है और जरूरत पड़ने पर रिवर्स स्वीप के जरिए फिर से सेविंग अकाउंट में लौट आती है. इस फीचर की खास बात यह है कि आपको अलग से FD खोलने या मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती. 

यह भी पढ़ें: ड्राइविंग लाइसेंस हो गया एक्सपायर, घर बैठे ऐसे करें रिन्यू, जानें पूरा प्रोसेस

जिन लोगों के खाते में महीने भर में कई बार ज्यादा बैलेंस आ जाता है. उनके लिए यह सुविधा काफी फायदेमंद हो जाती है. बैंक आम तौर पर FD पर सेविंग अकाउंट की तुलना में लगभग तीन गुना ब्याज देते हैं. इसलिए ऑटो स्वीप से आपकी बचत खुद-ब-खुद बेहतर रिटर्न देने लगती है. यानी आपका पैसा भी सेफ और उससे कमाई भी ज्यादा.

ऑटो स्वीप शुरू करने का आसान तरीका

अगर आप चाहते हैं कि आपके सेविंग अकाउंट का पैसा भी FD जितनी कमाई करे. तो पहला काम ऑटो स्वीप को एक्टिव करना है. यह काम बैंक ब्रांच में जाकर कुछ ही मिनट में हो जाता है. वहां आप अपनी लिमिट सेट करवा देते हैं कि किस अमाउंट से ऊपर का बैलेंस अपने आप टर्म डिपॉजिट में चला जाए. अगर आप अक्सर ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली ब्लास्ट में खो दिया अपना तो 10 लाख दे रही रेखा सरकार, जानें कैसे मिलेगा मुआवजा?

तो वहीं से भी ऑटो स्वीप मोड ऑन किया जा सकता है. एक बार यह फीचर चालू हो गया तो आपका एक्सट्रा पैसा खुद ही FD में बदलकर ज्यादा रिटर्न देने लगेगा. जरूरत पड़ने पर वही रकम तुरंत वापस सेविंग अकाउंट में आ जाती है. 

यह भी पढ़ें: इतने तरह की होती है ट्रेन में वेंटिंग लिस्ट, ये वाली होती सबसे पहले कंफर्म

Published at : 14 Nov 2025 10:11 AM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

