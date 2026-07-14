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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'नितिन नवीन को चुनाव लड़वाया, मैंने आगे बढ़ाया', BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा का वीडियो वायरल

'नितिन नवीन को चुनाव लड़वाया, मैंने आगे बढ़ाया', BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा का वीडियो वायरल

Bankipur By-Poll: नीरज कुमार सिन्हा ने कहा कि वो बूथ लेवल के कार्यकर्ता रहे हैं. उन्होंने बांकीपुर सीट से जीत तक का दावा किया. पढ़िए उन्होंने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 14 Jul 2026 02:30 PM (IST)
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बांकीपुर से बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को प्रत्याशी बनाया है. इस बीच उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि अब उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बयान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को लेकर है. वे बांकीपुर से विधायक थे. उनके इस्तीफे के बाद यह उपचुनाव हो रहा है. इस बीच नीरज कुमार सिन्हा ने कहा है कि उन्होंने नितिन नवीन को चुनाव लड़वाया है.

मंगलवार (14 जुलाई, 2026) को मीडिया से बातचीत में नीरज ने कहा, "मैं बूथ लेवल का कार्यकर्ता रहा हूं. मंडल अध्यक्ष रहा हूं. मैंने चुनाव लड़वाया है. नितिन भैया को चुनाव लड़वाया है, बांकीपुर से वो जीते हैं… उनके लिए सेवा की." 

मीडिया से बातचीत में नीरज सिन्हा कार्य शब्द को बार-बार कार-कार बोल रहे थे, जिसके चलते सोशल मीडिया पर लोग उन्हें घेरने लगे. नितिन नवीन के संदर्भ में नीरज सिन्हा मीडिया से कहते हैं, "उनके लिए कार किया… उनके द्वारा सिखाया गया जो कार (कार्य) है… कार कर-कर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं… और काम करते हुए मैंने उनको आगे बढ़ाया है."

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, अपने अंदाज में दिया ये जवाब

'मैंने तो चुनाव लड़वाया है…'

नीरज सिन्हा ठीक से मीडिया के सामने बोल नहीं पा रहे हैं जिसके चलते विपक्ष के नेता उन्हें घेर रहे हैं. हालांकि नीरज ने दावा किया है कि उनकी जीत पक्की है. मीडिया से कहा, "मैंने बूथ लेवल पर काम किया है तो जीत निश्चित है. बीजेपी ने जो मुझे मौका दिया है मैंने कल्पना नहीं की थी." आरजेडी और प्रशांत किशोर से चुनौती पर कहा, "चुनौती क्या रहेगी… मैंने तो चुनाव लड़वाया है… जिताया है. मेरे कार्यकर्ता मेरी शक्ति हैं."

कांग्रेस ने किया हमला

इस बयान पर बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा, "बीजेपी इस चुनाव में बुरी तरीके से फंस चुकी है. राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस सीट को जीतने के लिए हर हथकंडे अपना रही है, लेकिन प्रत्याशी के चयन में गड़बड़ा जा रही है." 

कांग्रेस नेता ने कहा कि सबसे ज्यादा शिक्षित विधानसभा क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया है कि वो दो शब्द कायदे से बोलकर अपनी बात तक नहीं रख पा रहे हैं. अब जो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं वो जनता की बात क्या सदन में और समस्याओं को सुलझाने में रख पाएंगे? बीजेपी में हमेशा से अपरिपक्व लोगों को ही पद मिलता है क्योंकि वोट चोरी और जनमत का अपहरण कर ये लोग सरकार तो बना लेते हैं, लेकिन जनता की जरूरतों पर खरे नहीं उतर पाते हैं.

यह भी पढ़ें- 2024 में ग्रेजुएट और अकांउट में 9 लाख, मैट्रिक के बाद इंटर नहीं? BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा घिरे

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 14 Jul 2026 02:26 PM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS Bankipur By-Election Bankipur By-Poll Neeraj Kumar Sinha
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