'नितिन नवीन को चुनाव लड़वाया, मैंने आगे बढ़ाया', BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा का वीडियो वायरल

बांकीपुर से बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को प्रत्याशी बनाया है. इस बीच उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि अब उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बयान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को लेकर है. वे बांकीपुर से विधायक थे. उनके इस्तीफे के बाद यह उपचुनाव हो रहा है. इस बीच नीरज कुमार सिन्हा ने कहा है कि उन्होंने नितिन नवीन को चुनाव लड़वाया है.

मंगलवार (14 जुलाई, 2026) को मीडिया से बातचीत में नीरज ने कहा, "मैं बूथ लेवल का कार्यकर्ता रहा हूं. मंडल अध्यक्ष रहा हूं. मैंने चुनाव लड़वाया है. नितिन भैया को चुनाव लड़वाया है, बांकीपुर से वो जीते हैं… उनके लिए सेवा की."

मीडिया से बातचीत में नीरज सिन्हा कार्य शब्द को बार-बार कार-कार बोल रहे थे, जिसके चलते सोशल मीडिया पर लोग उन्हें घेरने लगे. नितिन नवीन के संदर्भ में नीरज सिन्हा मीडिया से कहते हैं, "उनके लिए कार किया… उनके द्वारा सिखाया गया जो कार (कार्य) है… कार कर-कर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं… और काम करते हुए मैंने उनको आगे बढ़ाया है."

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'मैंने तो चुनाव लड़वाया है…'

नीरज सिन्हा ठीक से मीडिया के सामने बोल नहीं पा रहे हैं जिसके चलते विपक्ष के नेता उन्हें घेर रहे हैं. हालांकि नीरज ने दावा किया है कि उनकी जीत पक्की है. मीडिया से कहा, "मैंने बूथ लेवल पर काम किया है तो जीत निश्चित है. बीजेपी ने जो मुझे मौका दिया है मैंने कल्पना नहीं की थी." आरजेडी और प्रशांत किशोर से चुनौती पर कहा, "चुनौती क्या रहेगी… मैंने तो चुनाव लड़वाया है… जिताया है. मेरे कार्यकर्ता मेरी शक्ति हैं."

कांग्रेस ने किया हमला

इस बयान पर बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा, "बीजेपी इस चुनाव में बुरी तरीके से फंस चुकी है. राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस सीट को जीतने के लिए हर हथकंडे अपना रही है, लेकिन प्रत्याशी के चयन में गड़बड़ा जा रही है."

कांग्रेस नेता ने कहा कि सबसे ज्यादा शिक्षित विधानसभा क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया है कि वो दो शब्द कायदे से बोलकर अपनी बात तक नहीं रख पा रहे हैं. अब जो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं वो जनता की बात क्या सदन में और समस्याओं को सुलझाने में रख पाएंगे? बीजेपी में हमेशा से अपरिपक्व लोगों को ही पद मिलता है क्योंकि वोट चोरी और जनमत का अपहरण कर ये लोग सरकार तो बना लेते हैं, लेकिन जनता की जरूरतों पर खरे नहीं उतर पाते हैं.

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