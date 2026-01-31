हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीघर में रहकर महिलाएं कर सकते हैं मोटी कमाई, ये हैं बेस्ट बिजनेस आइडिया

घर में रहकर महिलाएं कर सकते हैं मोटी कमाई, ये हैं बेस्ट बिजनेस आइडिया

Work From Home Ideas For Women: घर में रहकर महिलाएं आसानी से सेल्फ डिपेंडेंट बन सकती हैं और अच्छा कमाई कर सकती हैं. सही सोच और प्लानिंग से यह मौका बड़े फायदे में बदल सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 31 Jan 2026 04:09 PM (IST)
Work From Home Ideas For Women: घर की जिम्मेदारियों के साथ कमाई करना अब मुश्किल काम नहीं रहा. डिजिटल दौर ने महिलाओं के लिए घर से काम करने के कई रास्ते खोल दिए हैं. अब ऑफिस जाने की जरूरत नहीं. एक ठीक-ठाक स्किल और थोड़ी समझदारी से घर बैठे अच्छा पैसा कमाया जा सकता है. 

खास बात यह है कि इन कामों में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती. फ्रीडम भी रहती है और परिवार के साथ बैलेंस भी बना रहता है. अगर कोई महिला खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहती है. तो घर से शुरू होने वाले छोटे बिजनेस बड़े मौके में बदल सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं इनके बारे में.

होम कुकिंग और टिफिन सर्विस

अगर आपको खाना बनाना पसंद है. तो यह हुनर कमाई का मजबूत जरिया बन सकता है. कई शहरों में कामकाजी लोग घर जैसा खाना ढूंढते हैं. आप टिफिन सर्विस या होम किचन शुरू कर सकती हैं. शुरुआत अपने आसपास के इलाकों से करें. व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया से ग्राहकों तक पहुंच बनाएं. साफ सफाई, स्वाद और वक्त पर डिलीवरी इस काम को जल्दी ग्रो करने में मदद करती है. धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ते हैं और कमाई भी. कम निवेश में शुरू होने वाला यह काम तेजी से बढ़ सकता है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली सरकार ने पानी बिल माफी योजना की बढ़ाई तारीख, जानें कैसे उठा सकते हैं फायदा?

ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेज

अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ रखती हैं. तो ऑनलाइन पढ़ाना बेहतरीन ऑप्शन है. स्कूल के बच्चे, कंप्टीटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स या नई स्किल सीखना चाहने वाले लोग ऑनलाइन क्लास ढूंढते हैं. आप मोबाइल या लैपटॉप के जरिए घर से क्लास ले सकती हैं. इसके अलावा पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, क्राफ्ट जैसी स्किल भी सिखाई जा सकती है. एक बार स्टूडेंट्स का भरोसा बन गया तो रेगुलर इनकम शुरू हो जाती है.

यह भी पढ़ें: कैसे मिलती है डॉली चायवाला की फ्रेंचाइजी, इसके लिए कितने पैसे करने होंगे खर्च?

ब्यूटी, क्राफ्ट और होम प्रोडक्ट बिजनेस

ब्यूटी पार्लर, मेहंदी, सिलाई, ज्वेलरी मेकिंग, कैंडल या होम डेकोर आइटम बनाना भी अच्छा ऑप्शन है. महिलाएं घर के एक कमरे से यह काम शुरू कर सकती हैं. त्योहारों और शादियों के मौसम में ऐसे प्रोडक्ट की मांग बढ़ जाती है. सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो डालकर आसानी से ग्राहक मिल सकते हैं. हेंड मेड आर्टिफेक्ट को ब्रांड में बदलना अब आसान हो गया है. सही मार्केटिंग और बढ़िया क्वालिटी से यह काम धीरे धीरे काफी बढ़ सकता है. 

यह भी पढ़ें: अगर स्कूल बच्चियों को सेनेटरी पैड देने से कर दे इंकार तो कहां कर सकते हैं शिकायत, क्या है नियम

Published at : 31 Jan 2026 04:09 PM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

