अगर स्कूल बच्चियों को सेनेटरी पैड देने से कर दे इंकार तो कहां कर सकते हैं शिकायत, क्या है नियम
Sanitary Pad Mandatory In Schools: स्कूल में सेनेटरी पैड न मिलने पर अभिभावक और छात्राएं इस बारे में शिकायत कर सकती हैं. जान लीजिए कहां की जा सकती है इसकी शिकायत.
Sanitary Pad Mandatory In Schools: स्कूल में अचानक पीरियड आ जाना कई बच्चियों के लिए मुश्किल सिचुएशन बन जाता है. इसी हालात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. अब स्कूलों में सेनेटरी पैड देना कोई एक्सट्रा सुविधा नहीं. बल्कि बच्चियों का अधिकार माना जाएगा. कोर्ट ने साफ कहा है कि मासिक धर्म से जुड़ी सेहत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और शिक्षा विभागों को निर्देश दिया है.
हर स्कूल में लड़कियों के लिए सेनेटरी पैड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. अगर कोई स्कूल इस जिम्मेदारी से पीछे हटता है या लापरवाही दिखाता है. तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है. जरूरत पड़ने पर स्कूल की मान्यता रद्द करने तक का कदम उठाया जा सकता है. ऐसे में अभिभावकों और छात्राओं के लिए यह जानना जरूरी है कि समस्या होने पर शिकायत कहां दर्ज कराई जा सकती है.
कहां कर सकते हैं शिकायत?
अगर किसी स्कूल में बच्चियों को सेनेटरी पैड नहीं दिए जा रहे या इस पर टालमटोल की जा रही है. तो सबसे पहले जिला स्तर पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को लिखित शिकायत दी जा सकती है. शिकायत में स्कूल का नाम, तारीख, स्थिति और हो तो कुछ सबूत जरूर जोड़ें. अगर स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं होती.तो राज्य शिक्षा विभाग या महिला एवं बाल विकास विभाग में मामला उठाया जा सकता है.
इसके अलावा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास भी शिकायत भेजी जा सकती है. यह मामला अब अधिकार से जुड़ा है. इसलिए मानवाधिकार और महिला आयोग जैसे मंचों पर भी बात रखी जा सकती है. लिखित शिकायत का करना आगे की कार्रवाई में हेल्प करता है.
क्या बनाए गए हैं नियम?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग और साफ शौचालय होना चाहिए, सेनेटरी पैड आसानी से उपलब्ध हों और इस्तेमाल किए गए पैड को सुरक्षित तरीके से फेंकने की व्यवस्था भी हो. कई स्कूलों में मेनस्ट्रुअल हाइजीन कॉर्नर बनाने के निर्देश दिए गए हैं. जिससे बच्चियां बिना हिचक जरूरत की चीज ले सकें. यह नियम सिर्फ सरकारी स्कूलों पर नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूलों पर भी बराबर लागू है. अगर जांच में पाया गया कि स्कूल इन बातों को नजरअंदाज कर रहा है. तो शिक्षा विभाग कार्रवाई कर सकता है.
